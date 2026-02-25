Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इन प्रोफेशन में आत्महत्या के मामले ज्यादा, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट का दावा! जानिए वजहें

Feb 25, 2026 08:12 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हार्वर्ड के मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नॉक ने एक रिसर्च में पाया है कि कुछ पेशे ऐसे हैं, जिसमें लोग ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। इन पेशों में अलग तरह का मेंटल प्रेशर होता है, जो लोग झेल नहीं पाते।

इन प्रोफेशन में आत्महत्या के मामले ज्यादा, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट का दावा! जानिए वजहें

आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं होता बल्कि ये साबित करता है कि आप मानसिक स्वास्थ्य के आगे कमजोर पड़ गए। देश में हर दिन हजारों लोग किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मानसिक तनाव की वजह सामने आई है। नौकरी कर रहे लोग मानसिक तनाव को हर दिन झेलते हैं और फिर एक दिन खुद की जान लेकर सबकुछ खत्म कर लेते हैं। ऐसा हम नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने-माने मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर डॉ. मैथ्यू नॉक का कहना है। उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर किए हैं, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा सकती हैं। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे प्रोफेशन के बारे में भी बताया है, जिसमें लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं।

क्या कहती है रिसर्च

डॉक्टर नॉक की रिसर्च के मुताबिक, करीब 15 परसेंट लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं और इसमें से एक-तिहाई लोग इसकी कोशिश करते हैं। इसमें जो लोग बच जाते हैं वह पछताते भी हैं और कुछ लोग दोबारा जान लेने की कोशिश करते हैं। इस बात से साफ होता है कि आत्महत्या केवल मानसिक समस्या का परिणाम नहीं है बल्कि सामाजिक और पेशागत प्रेशर का भी नतीजा है।

कौन से प्रोफेशन है लिस्ट में

डॉक्टर के मुताबिक, वैसे तो हर फील्ड और प्रोफेशन में प्रेशर होता है और लोग इसे रोजाना झेलते हैं। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी हैं, जो वाकई में इंसान को अंदर से तोड़कर रख देती हैं। इस लिस्ट में पुलिस, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स (फायर फाइटर्स, मेडिकल इमरजेंसी कर्मचारी), डॉक्टर्स और हेल्थकेयर वर्कर्स, आर्मी जैसे प्रोफेशन शामिल हैं। उनके मुताबिक, इन पेशों में आराम कम और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि आप इसमें अपने हिसाब से छुट्टी नहीं ले सकते। आपको लोगों की सेवा के लिए खड़े रहना होगा और कई लोग यही मानसिक दवाब बर्दाश्त नहीं कर पाते।

क्या है आत्महत्या के कारण

खतरनाक साधन- पुलिस, आर्मी वालों के पास हथियार होते हैं और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स आसानी से दवाइयों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में इन्हें सुसाइड करने में ज्यादा समय नहीं लगता और इन्हें तरीका भी पता होता है।

तनावपूर्ण काम- इन सभी पेशों का काम काफी तनावपूर्ण होता है, इन लोगों को अपराध, हिंसा, युद्ध जैसी परिस्थितियों और बीमार मरीजों के बीच काम करना पड़ता है। ये माहौल किसी के लिए भी स्ट्रेसफुल हो सकता है।

महिलाओं की संख्या- रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिलाएं नर्स, डॉक्टर, अधिकारी, पुलिस में हैं। वह ज्यादा सुसाइड करती हैं। उन पर काम के साथ घर और समाज का प्रेशर भी बना रहता है। ऐसे में वह इसे झेल नहीं पाती हैं।

ये भी पढ़ें:शादी से पहले जानना है कैसा है पार्टनर, तो इन 7 डेट पर जरूर जाएं
ये भी पढ़ें:शादी के बाद ससुराल में कैसे एडजस्ट करें? रिलेशनशिप कोच से लें टिप्स
ये भी पढ़ें:ग्रीन फ्लैग पार्टनर में होती हैं ये 8 खूबियां, रिलेशनशिप कोच से जानें
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।