हरतालिका तीज 2025 शुभकामनाएं: टॉप 10+ मैसेज, शायरी, स्टेट्स, अपनों को भेजकर दें बधाई!

हरतालिका तीज का त्यौहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए यहां से चुनें टॉप बधाई संदेश, स्टेटस और शायरी।

Mon, 25 Aug 2025 11:54 AM

हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का त्यौहार बहुत महत्व रखता है। ये पर्व हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो कई जगह कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे पति की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। तीज के दिन सभी महिलाएं सजती-संवरती हैं और अपनी सखी-सहेलियों संग व्रत की कथा सुनती हैं। इस दौरान एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी चलता है। आप यहां दिए गए सुंदर-सुंदर मैसेज और बधाई संदेश भेजकर आप भी अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं भेज सकती हैं।

1) मां पार्वती आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें।

सौभाग्यवती होने का मिले आशीर्वाद, परिवार हो खुशहाल।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं!

2) आपका तप रंग लाए

मां अपना आर्शीवाद बरसाए

घर आपके खुशहाली आए

आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

3) कठिन तपस्या कर गौरी

ने तब शिव को पाया था

इस कठिन व्रत में गौरी

ने वर्षों ध्यान लगाया था।

हरतालिका तीज की शुभ कामनाएं।

4) पति-पत्नी का रिश्ता रहे मजबूत,

बना रहे शिव-पार्वती जैसा प्यार,

प्रेम से मनाएं ये हरतालिका तीज का त्योहार

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

5) संग सखियों के झूले, हाथों में मेहंदी रचाए,

हर दिल में भगवान शिव-पार्वती का आशीर्वाद समाए।

सौभाग्य और सुख-समृद्धि का हो आपके जीवन में वास,

हरतालिका तीज पर मिले खुशियों का उपहार।

6) तेजस्विनी नारी का ये पावन पर्व,

लाए जीवन में सौभाग्य और उत्सव।

शिव-पार्वती का आशीर्वाद सदैव आपके संग रहे,

प्रेम और समर्पण का दीपक सदा जलता रहे।

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

7) हरतालिका तीज का ये पावन त्योहार,

लाए आपके जीवन में खुशियों की बहार।

सदा बनी रहे पति-पत्नी में प्रेम की डोर,

संपूर्ण हों आपके सभी सपनों के जोर।

8) हरी-भरी डोलियाँ, सजती हुई चुनरिया,

महके आपका जीवन जैसे फूलों की क्यारीया।

हरतालिका तीज पर मिले आपको सच्चा प्यार,

खुशियों से भर जाए आपका संसार।

Happy Hartalika Teej

10) आपको शिव-पार्वती से दिव्य प्रेम और आनंदमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो, हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।

11) भगवान शिव और देवी पार्वती आपके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दें, आपको हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।

12) सुहागिनों को सुबह की किरण में सरगी मिलेगी,

आज हर पत्नी 16 श्रृंगार से सजेगी,

इस व्रत से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

शिव-गौरी की कृपा से खुशियों से भरेगा संसार

हरतालिका तीज की मंगलकामनाएं!