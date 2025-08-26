Happy Hartalika Teej: ये टॉप 10+ संदेश भेजकर अपनों को दें तीज की शुभकामनाएं!

Hartalika Teej wishes in Hindi: हरतालिका तीज का त्यौहार भी सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। अब डिजिटल जमाना है, तो ऐसे में आप अपनी सखी-सहेलियों को शुभकामना संदेश भेजकर इस खास दिन की बधाई दे सकती हैं।

Tue, 26 Aug 2025 06:03 AM

करवाचौथ की तरह हरतालिका तीज का त्यौहार भी सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हुईं निर्जला व्रत रखती हैं। कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे जीवनसाथी की कामना करती हुईं गौरीशंकर की आराधना करती हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये दिन बेहद खास होता है। इस खास दिन की शुरुआत होती है शुभकामनाओं के साथ। अब डिजिटल जमाना है, तो ऐसे में आप अपनी सखी-सहेलियों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके इस खास दिन की बधाई दे सकती हैं। यहां हम आपके लिए चुनिंदा मैसेज, शायरी, स्टेट्स ले कर आए हैं, जिन्हें पढ़कर अपनों का दिन बन जाएगा।

1) सुख-शांति का हो बसेरा,

हर दिन जीवन हो सुनहरा,

मां पार्वती करें कृपा अपार,

हरतालिका तीज की शुभकामना बार-बार।

2) सखी कर लो सोलह श्रृंगार, हो जाओ सज-धज कर अच्छे से तैयार.

हाथों में रचाओ मेहंदी, सब मिलकर गाओ इस बार ढेरों गीत.

हैप्पी हरतालिका तीज!

3) दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगूं साजन.

रहे सलामत मेरा सजना, और सजना का आंगन.

इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना.

Happy Hartalika Teej 2025

4) पति की लंबी उम्र की दुआ,

हर नारी का सबसे बड़ा सुख,

हरतालिका तीज पर मिले आशीर्वाद,

जीवन हो हर दिन अनुकूल।

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

5) हरतालिका तीज का पावन त्योहार,

लाए जीवन में खुशियों की बहार।

शिव-पार्वती का मिले आशीर्वाद,

सदा बना रहे रिश्तों में प्यार।

हरतालिका तीज 2025 शुभकामनाएं!

6) व्रत-पूजा से सजे आज का दिन,

सौभाग्य का बने हर एक क्षण।

शिव-पार्वती संग दें आशीष,

सदा बनी रहे दांपत्य जीवन की रीत।

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

7) सच्चे मन से जो व्रत निभाती,

पति की लंबी उम्र पाती।

हरतालिका तीज का पावन अवसर,

खुशहाल रहे जीवन का सफर।

हैप्पी हरतालिका तीज!

8) महिलाओं का है ये खास व्रत,

लंबी उम्र की होती इसमें मन्नत।

शिव-पार्वती का पूजन करें,

घर-आंगन खुशियों से भरें।

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

9) हरतालिका तीज का व्रत निराला,

दे जीवन को खुशियों का प्याला।

शिव-पार्वती का आशीर्वाद मिले,

हर घर में सुख-शांति खिले।

हरतालिका तीज की हार्दिक बधाई!

10) नारी की शक्ति और आस्था का पर्व,

लाए जीवन में सौभाग्य सर्व।

शिव का आशीष, पार्वती का प्यार,

हर दांपत्य जीवन बने खुशहाल।

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

11) उमंग, उत्साह और आस्था का त्योहार,

सजधज कर आए तीज का त्यौहार,

मां पार्वती का मिले आशीष,

हर दिल में हो खुशी और प्यार।

हैप्पी हरतालिका तीज!

12) तीज का व्रत है बहुत पावन,

नारी का होता इससे मान बढ़ावन,

मां पार्वती करें सुख का वरदान,

खुश रहें सब नारी-पुरुष समान।

हैप्पी हरतालिका तीज!