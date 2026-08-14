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Hariyali Teej Wishes: हरियाली तीज पर सहेलियों को भेजें ये 20 खूबसूरत शुभकामना संदेश, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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Hariyali Teej 2026 Wishes: हर साल सावन के महीने में हरियाली तीज का त्योहार आता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं शिव-पार्वती की पूजा कर निर्जला व्रत करती हैं। तीज के इस खास दिन की अपनी सहेलियों को बधाई देने के लिए आप यहां से कुछ मैसेज चुन सकती हैं।

Hariyali Teej 2026 Wishes in hindi
हरियाली तीज पर भेजने के लिए 20 शुभकामना संदेश

Hariyali Teej Wishes In Hindi: हर साल सावन के महीने में हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है और इस खास दिन पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं हरी साड़ी पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं। साथ ही सोलह श्रृंगार भी करती हैं, ऐसे में यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास बन जाता है। त्योहार के इस दिन को और खास बनाने के लिए आप अपनी सखी-सहेलियों और रिश्तेदारों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकती हैं। हम आपके लिए हरियाली तीज पर भेजने के लिए कुछ चुनिंदा मैसेज लेकर आए हैं।

1. बारिश की बूंदे इस सावन में,

फैलाएं चारों ओर हरियाली,

ये हरियाली का त्योहार ले जाए,

हरियाली तीज की बधाई।

2. हरियाली तीज का त्‍योहार है,

गुझियों की बहार है,

पेड़ों पर पड़े हैं झूले,

दिलो में सबके प्यार है!

हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. हरियाली छाई है चारों ओर,

फूलों की खुशबू आ रही है और,

पेड़-पौधे हरे-भरे खड़े हैं,

पक्षी चहचहा रहे हैं।

हरियाली तीज की शुभकामनाएं।

4. आयो रे तीज आयो,

मन में उमंग और दिल में तरंग लायो !

हैप्पी हरियाली तीज 2026

5. भगवान शिव की कृपा होगी,

मिलता रहेगा मां पार्वती का आशीर्वाद,

जब हम सब मिलकर मनाएंगे हरियाली तीज का त्योहार!

6. मेहंदी से सजे-रचे लाल-लाल हाथ

हरी-हरी खनकती चूड़ियों और घेवर की मिठास।

हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं!

7. मेहंदी से सजे-रचे लाल-लाल हाथ

हरी-हरी खनकती चूड़ियों और घेवर की मिठास

हरियाली तीज की हार्दिक बधाई!

8. शिव-पार्वती का प्रेम अमर है,

पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत बनाए,

हरियाली तीज का त्योहार,

प्यार का प्रतीक है।

हरियाली तीज की हार्दिक बधाई!

9. फूल खिले हैं बागों में बारिश की है फुहार

दिल से आप सबको मुबारक

यह प्यारा तीज का त्यौहार !

तीज की हार्दिक बधाई!

10. शिव और पार्वती का प्यार अमर हुआ

पार्वती का शिव के लिए जन्म हुआ,

एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा,

इन दोनों के मिलने से ही संसार है पूरा।

हैप्पी हरियाली तीज 2026!

11. हल्की-हल्की फुहार है,

ये सावन की बहार है,

संग पिया के झूले झूले आओ,

आज हरियाली तीज का त्योहार है

हरियाली तीज की शुभकामनाएं।

12. चंदन की खुशबू

बादलों की फुहार

आप सभी को मुबारक हो

हरियाली तीज का पर्व।

13. तीज का पर्व लाए प्रेम और उमंग,

खुशियों से सजे जीवन के हर रंग।

शिव-पार्वती का आशीर्वाद रहे साथ,

हरियाली तीज की शुभकामनाएं दिन-रात।

14. मेहंदी की खुशबू, झूले की बहार,

सज-धज कर आया तीज का त्योहार।

सुख-समृद्धि से भरा रहे आपका संसार,

हरियाली तीज की शुभकामनाएं बार-बार।

15. सावन की फुहार संग खुशियां आएं हजार,

हरियाली तीज का पर्व हो खुशियों से गुलजार।

शिव-पार्वती का आशीर्वाद मिले हर बार,

आप सभी को तीज की शुभकामनाएं अपार।

16. हाथों में सजे मेहंदी के रंग,

झूले संग गूंजें खुशियों के तरंग।

सदा बना रहे अपनों का साथ,

हरियाली तीज की शुभकामनाएं हर बार।

17. तीज का त्योहार खुशियां लाए,

हर मन में नई उमंग जगाए।

शिव-पार्वती की कृपा बरसे अपार,

आपको मुबारक हो हरियाली तीज का त्योहार।

18. झूले की पेंग और सावन की बहार,

हर तरफ छाया तीज का खुमार।

खुशियों से भरा रहे आपका संसार,

हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

19. मेहंदी रचे हाथ, सजे सुंदर श्रृंगार,

सावन में आया तीज का त्योहार।

सदा बनी रहे खुशियों की फुहार,

हरियाली तीज की शुभकामनाएं अपार।

20. शिव-पार्वती का आशीर्वाद मिले,

हर सपना आपका साकार खिले।

सुख-समृद्धि से भरा रहे परिवार,

हरियाली तीज की हार्दिक बधाई बारंबार।

ये भी पढ़ें:हरियाली तीज पर हरी साड़ी में पाएं परफेक्ट लुक, अपनाएं ये श्रृंगार टिप्स
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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