65+ Womens Day Shayari: वुमेन डे पर महिला मित्र को भेजने के लिए यहां से चुनें प्यारा मैसेज
महिलाओं के योगदान और सम्मान के अधिकार के लिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन अपनी महिला मित्र को बधाई देने के लिए यहां से खास मैसेज चुनें।
शिक्षा, खेल, विज्ञान, कला, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में महिलाए पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं । महिलाओं की इसी कामयाबी की वजह से हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की पढ़ाई से लेकर समाज में उनके योगदान को पहचानने का एक खास दिन है। इस दिन अपनी महिला मित्र या अपनी लाइफ की खास महिला को मैसेज भेजना है तो यहां से चुनें।
महिलाओं के लिए 4 लाइन वाली शायरियां
1) कभी मां बनकर ममता लुटाती है,
कभी बहन बनकर लाड लड़ाती है,
कभी पत्नी बनकर साथ निभाती है,
हर रूप में नारी, अपना धर्म निभाती है।
हैपी वुमेन डे
2) हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए,
हजारों बूंदें चाहिए समुद्र बनाने के लिए,
पर एक 'स्त्री' अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए।
हैपी वुमेन डे
3) कोमल है, कमजोर नहीं तू,
शक्ति का नाम ही नारी है,
जग को जीवन देने वाली,
मौत भी तुझसे हारी है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
4) दुनिया की पहचान है औरत,
हर घर की जान है औरत,
बेटी, बहन, मां और पत्नी बनकर,
हर घर की शान है औरत।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
5) तुम प्रेम हो, तुम ही त्याग हो,
तुम शीतलता हो, तुम ही आग हो,
खुद को कम न समझना कभी ऐ नारी,
तुम इस सृष्टि का सबसे सुंदर राग हो।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
नारी शक्ति और सम्मान वाली शायरियां
6) पंखों की जरूरत परिंदों को होती है,
नारी तो अपने हौसलों से उड़ान भरती है।
हैपी वुमेन डे
7) दुनिया की आधी आबादी नहीं,
दुनिया की पूरी ताकत है नारी।
हैपी वुमेन डे
8) नारी ही शक्ति है नर की,
नारी ही शोभा घर की।
हैपी वुमेन डे
हैपी वुमेन डे
10) जहां नारी का सम्मान होता है,
वहां देवताओं का वास होता है।
हैपी वुमेन डे
11) चट्टानों सी हिम्मत रखती है,
वो कोमल होकर भी सब सहती है।
हैपी वुमेन डे
12) हर मुश्किल को आसान बनाती है,
वो औरत है जो घर सजाती है।
हैपी वुमेन डे
13) डर को उसने पीछे छोड़ा है,
अब खुद से अपना नाता जोड़ा है।
हैपी वुमेन डे
14) शेरनी की तरह दहाड़ना भी जानती है,
वो अपने हक को पहचानती है।
हैपी वुमेन डे
15) अपने हौसलों से वो आसमान छू लेती है,
नारी अब सीमाओं में नहीं बंधती।
हैपी वुमेन डे
महिला दिवस के लिए शॉर्ट विशेज
16) खुशियों की चाबी है औरत।महिला दिवस की शुभकामनाएं
17) त्याग और धैर्य का दूसरा नाम-महिला।महिला दिवस की शुभकामनाएं
18) तुम हो तो हम हैं, तुमसे ही तो ये आलम है।महिला दिवस की शुभकामनाएं
19) खुद की पहचान बनाओ, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी।महिला दिवस की शुभकामनाएं
20) घर की धूप और छांव है नारी।महिला दिवस की शुभकामनाएं
21) औरत ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है।महिला दिवस की शुभकामनाएं
महिलाओं के लिए शानदार विश
22) तुम सीता भी हो, तुम काली भी, तुम प्रेम भी हो, तुम विद्रोही भी। महिला दिवस की शुभकामनाएं
23) बदल रहा है दौर, अब नारी नहीं है किसी से कम।महिला दिवस की शुभकामनाएं
24) रसोई से अंतरिक्ष तक, हर जगह महिला की भागीदारी है।महिला दिवस की शुभकामनाएं
25) कलम भी उसकी, तलवार भी उसकी, वो खुद अपनी सरकार है।महिला दिवस की शुभकामनाएं
26) अब वो अबला नहीं, सबला है, वो आज की सफल नारी है।महिला दिवस की शुभकामनाएं
27) उसकी चुप में भी एक आवाज़ है, वो देश का गर्व और नाज है। महिला दिवस की शुभकामनाएं
28) उड़ान भरने दो उसे, वो आसमान की हकदार है।महिला दिवस की शुभकामनाएं
29) समाज की बेड़ियों को उसने तोड़ा है, सफलता से अपना नाता जोड़ा है।महिला दिवस की शुभकामनाएं
30) न मांगो किसी से सहारा, तुम खुद में एक समंदर हो।महिला दिवस की शुभकामनाएं
31) संघर्षों से निखरती है वो, सोने सी तपकर चमकती है वो।महिला दिवस की शुभकामनाएं
महिलाओं के लिए सम्मान वाले मैसेज
32) अपमान न करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है। हैपी वुमेन डे
33) नारी का आदर, मानवता का आदर है। हैपी वुमेन डे
34) जिस घर में औरत खुश है, समझो वहां बरकत है। हैपी वुमेन डे
35) औरत को खिलौना न समझो, वो तो घर की इज्जत है। हैपी वुमेन डे
36) उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि उसने ही तुम्हें दुनिया दिखाई है। हैपी वुमेन डे
37) नारी की मुस्कान में ही घर की खुशी छिपी होती है। हैपी वुमेन डे
38) वो केवल देह नहीं, वो स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। हैपी वुमेन डे
39) हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, पर एक नारी काफी है घर बसाने के लिए।हैपी वुमेन डे
40) वजूद है उसका अपना, वो सिर्फ किसी की 'छाया' नहीं। हैपी वुमेन डे
41) खुद को मिटाकर दूसरों को बनाती है, वो औरत ही तो है जो जीवन सजाती है।हैपी वुमेन डे
खास महिला को भेजने के लिए शायरी
42) संघर्षों की आंच में तपकर वो कुंदन बनी है,
हर मुश्किल राह पर चलकर वो अभिनंदन बनी है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
43) कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है,
जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
44) आग भी है वो, शीतल जल की धारा भी,
वो खुद मांझी है अपनी, और खुद ही किनारा भी।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
45) चट्टानों सी हिम्मत है उसमें, वो झुकना नहीं जानती,
वो आज की नारी है, हार मानना नहीं जानती।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
46) दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान बनाना जानती है,
वो औरत है, गिरकर फिर से संभलना जानती है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
47) न थकी है वो, न रुकी है वो, तूफ़ानों से लड़ना उसका काम है,
हर घर की वो नींव है, और देश का ऊंचा नाम है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
48) लोग कहते हैं अबला उसे, पर वो तो शक्ति का अवतार है,
सृष्टि के कण-कण में बसा, उसका ही तो विस्तार है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
49) हर दर्द को पीकर वो मुस्कुराना जानती है,
नारी है वो, जो पत्थरों में फूल खिलाना जानती है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
50) सम्मान दो उसे, क्योंकि वो तुम्हारी जड़ है,
बिना नारी के, ये पुरुषार्थ भी बेअसर है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
51) चुप रहना उसकी कमज़ोरी नहीं, उसका सलीका है,
पर याद रखना, उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना भी आता है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
52) तू खुद की खोज में निकल, तू किसलिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
53) वो चांदनी भी है और सूर्य का तेज भी,
वो आज की नारी है, जिसमें है साहस और परहेज़ भी।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
54) अब उसे सहारा नहीं चाहिए, वो खुद एक स्तंभ है,
अंत नहीं है उसका कहीं, वो तो अनंत का आरंभ है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
55) लक्ष्मी का रूप है वो, सरस्वती का ज्ञान है,
हर नारी में छिपा, एक पूरा हिंदुस्तान है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
महिला दिवस के लिए गजब विशेज
56) नारी शक्ति का वो सूरज है, जो कभी नहीं ढलता,
उसके साहस के साये में ही, ये सारा जग पलता।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
57) तुम दुर्गा हो, तुम चंडी हो, तुम ही शक्ति का स्रोत हो,
तुम इस अंधियारी दुनिया में, जलती हुई एक ज्योत हो।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
58) हारना मत कभी ऐ नारी, तुम जीत की परिभाषा हो,
इस मुरझाए हुए समाज की, तुम ही इकलौती आशा हो।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
59) तेरी हिम्मत ही तेरी पहचान है, तेरा साहस ही तेरा मान है,
तू नारी है, इस समूचे ब्रह्मांड का तू ही वरदान है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं
महिला दिवस की शुभकामनाएं
61) कलम उठा ले तो सरस्वती, तलवार उठा ले तो काली है,
उसके दम से ही इस बागान में, आई ये हरियाली है।
हैपी वुमेन डे
हैपी वुमेन डे
हैपी वुमेन डे
64) वो चांदनी भी है और सूर्य का तेज भी,
वो आज की नारी है, जिसमें है साहस और परहेज भी।
हैपी वुमेन डे
65) जमाना कहता था जिसे 'कमजोर', आज वही इतिहास लिख रही है,
आसमान की बुलंदियों पर, उसकी उड़ान दिख रही है।
हैपी वुमेन डे
66) जिसकी ममता में अमृत है, उसके क्रोध में ज्वाला है,
नारी ने ही इस जग को, अपने हाथों से पाला है।
हैपी वुमेन डे
हैपी वुमेन डे
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
