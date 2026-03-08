Happy Women's Day: 'मां तू मेरी ताकत है...' महिला दिवस पर मम्मी को भेजें 15 नए मैसेज, पढ़कर भर आएंगी आंखें
Happy Women's Day 2026 Wishes: महिला दिवस पर हर उस औरत को धन्यवाद कहना चाहिए, जिसने आपकी जिंदगी को सुखद बनाया हो। इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान मां का होता है, तो उन्हें महिला दिवस की बधाई इन खास मैसेज के साथ दें।
Happy Women's Day 2026: हर साल 8 मार्च को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इस खास दिन पर हम महिलाओं के सम्मान, हक, समानता पर खुलकर बात करते हैं और लोगों को इसे अपनाने के लिए कहते हैं। हम सभी का जीवन महिला से शुरू होता है और बाद में लोग उन्हें ही इज्जत देना भूल जाते हैं। महिलाओं को सिर्फ बाहरी दुनिया में समानता नहीं चाहिए बल्कि घर के अंदर भी उन्हें इज्जत चाहिए। अक्सर हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन्स की लेकिन घर पर मौजूद औरतों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो 24 घंटे काम में लगी रहती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाःक्रियाः॥ इसका अर्थ है कि जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार होता है, उस स्थान पर देवता सदा वास करते हैं। अगर आप घर में मौजूद औरत यानी अपनी मां के काम को कुछ नहीं समझते हैं, तो महिला दिवस मनाने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपनी मां को वर्किंग वुमेन्स की तरह ट्रीट करते हैं और उनके काम में मदद करते हैं, तो इस महिला दिवस उन्हें भी स्पेशल फील करवाएं। उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दें, काम में मदद करें और कुछ खास मैसेज को भेजकर उन्हें महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दें। चलिए आपके साथ कुछ चुनिंदा मैसेज शेयर कर रहे हैं, इन्हें मां के साथ शेयर करें।
1-
मां, तुम्हारी ममता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है,
महिला दिवस पर तुम्हें दिल से सलाम।
2-
हर दिन तुम्हारे नाम होना चाहिए मां,
लेकिन महिला दिवस तुम्हें खास धन्यवाद कहने का दिन है।
3-
तुम सिर्फ मेरी मां नहीं, मेरी पहली दोस्त और गुरु हो,
महिला दिवस पर तुम्हें ढेर सारा प्यार।
4-
दुनिया की हर मजबूत महिला की तरह,
मेरी मां भी मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है।
5-
मां, तुम्हारे त्याग और प्यार के सामने हर शब्द छोटा है,
महिला दिवस पर तुम्हें दिल से धन्यवाद।
6-
तुमने ही सिखाया है मुश्किलों में मुस्कुराना,
महिला दिवस पर मेरी सुपरवुमन मां को सलाम।
7-
मां, तुम हो तो हर मुश्किल आसान लगती है,
महिला दिवस पर तुम्हें मेरा प्यार और सम्मान।
8-
मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत महिला तुम हो मां,
महिला दिवस पर तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं।
9-
मां, तुम्हारी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है,
महिला दिवस पर तुम्हें दिल से सलाम।
10-
तुम्हारे प्यार से ही मेरी दुनिया खूबसूरत है मां,
महिला दिवस पर तुम्हें ढेर सारा प्यार।
11-
मां, तुमने ही मुझे मजबूत बनना सिखाया,
महिला दिवस पर तुम्हें मेरा नमन।
12-
तुम जैसी मां हर किसी को नहीं मिलती,
महिला दिवस पर तुम्हें दिल से धन्यवाद।
13-
मां, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है,
महिला दिवस पर तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं।
14-
मेरी हर सफलता के पीछे तुम्हारा आशीर्वाद है मां,
महिला दिवस पर तुम्हें मेरा प्रणाम।
15-
मां, तुम ही मेरी जिंदगी की असली हीरो हो,
महिला दिवस पर तुम्हें दिल से सलाम।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
