20+ Women's Day Wishes: तू मुस्कुराए तो…यहां से चुनें महिला दिवस की बेस्ट शुभकामनाएं

Mar 08, 2026 02:08 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
Women's Day Messages: 8 मार्च को सेलिब्रेट होने वाले इंटरनेशनल महिला दिवस पर मां, बहन, पत्नी और दोस्त को खास मैसेज भेजकर विश करना है तो यहां देखिए बेगतरीन मैसेज।

एक महिला मां, बहन, पत्नी, बेटी या फिर दोस्‍त सभी का किरदार बखूबी निभाती है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह खास दिन पूरी तरह से महिलाओं के त्याग, संघर्ष, साहस और समाज में उनके योगदान का धन्यवाद करने के लिए समर्पित है। इस खास दिन पर अपने जीवन में मौजूद सभी महिलाओं का धन्यवाद करें। इस मौके पर खास महिलाओं को विश करने के लिए यहां देखिए बेहतरीन मैसेज-

1) कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है।

2)दुनिया की हर सफलता की कहानी एक महिला के साहस से शुरू होती है।

3) जिसने हर गम को हंसकर सहा, वो नारी है, जो हर रिश्ते को दिल से निभाए, वो नारी है।

4) आपके निस्वार्थ प्रेम और बलिदान ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। आप हमारी असली हीरो हैं।

5) जिसने हर गम को हंसकर सहा, वो नारी है, जो हर रिश्ते को दिल से निभाए, वो नारी है।

6) हर बाधा को पार करने की हिम्मत आप में है। आज आपकी अदम्य शक्ति का जश्न मनाने का दिन है।

7) घर को स्वर्ग बनाने वाली और सबको जोड़ने वाली नारी को सादर नमन।

8) अपने पंखों को फैलाओ और आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। आप जो चाहें, वो बन सकती हैं।

9) मजबूत, साहसी और सुंदर-आज आपका दिन है!

10) आपकी मुस्कान ही हमारी ताकत है। महिला दिवस मुबारक हो मां

11)मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो।

12) तुम सिर्फ मेरी पार्टनर नहीं, मेरी ताकत और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो।

13) मुस्कुराती रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान दुनिया बदल सकती है।

14) तू मुस्कुराए तो बहार आ जाए, तेरे होने से ही घर में निखार आए।

15) एक दोस्त के रूप में तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं, आज तुम्हारे सम्मान का दिन है।

16) खुद पर यकीन रखो, आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकतीं।

17) हर दिन आपका है, पर आज जरा ज्यादा है।

18) अपनी आवाज बुलंद रखें, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों के लिए मिसाल है।

19) कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ नारी ने नाम न कमाया हो। गर्व है आप पर।

20) हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, पर एक अकेली औरत काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए।

21) आंखों में सपने और हाथों में हुनर रखती है, नारी हर मुश्किल को आसान करने का जिगर रखती है।

22) तू खुद की खोज में निकल, तू किसलिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।

अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
