Happy Women's Day: ‘क्यों त्याग करे नारी केवल…’ 25 बेस्ट शायरियों के साथ आसपास की महिलाओं को बोलें 'हैप्पी वुमंस डे'

Mar 07, 2026 11:31 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
25 Best Happy Women's Day Wishes In Hindi: 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमंस डे पर अपने आसपास की महिलाओं को स्पेशल फील कराना है तो उन्हें भेजें विशेज। यहां से चुनें 25 बेस्ट, इमोशनल, हार्ट टचिंग और मन को सुकून देने वाली वुमंस डे शायरियां।

Happy Womens Day 2026: 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमंस डे हर साल मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं के इस समाज के प्रति योगदान को याद करना और उन्हें धन्यवाद कहना है। आज के जमाने में जब हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी है। आज भी बहुत सारी महिलाएं भेदभाव, उत्पीड़न और उपेक्षाओं को झेल रही हैं। वुमंस डे के मौके पर अपने आसपास की उन सुपर वुमन को मैसेज के जरिए बधाईयां दें और दिन रात बिना थके उनकी मेहनत की सराहना कर उन्हें इन हार्ट टचिंग शायरियों के साथ बोलें हैप्पी वुमंस डे 2026

25 बेस्ट हैप्पी वुमंस डे शायरियां

Happy Women's Day Wishes In Hindi

1) मुस्कराकर,दर्द भुलाकर,रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी,

हर पग को रोशन करने वाली,वो शक्ति हैं एक नारी।

Happy Women's Day 2026

2) दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई,

रात की नींद बच्चे को सुलाने मे गुजर गई,

जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं,

सारी उमर उस घर को सजाने मे गुजर गई।

Happy Women's Day 2026

3) जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं,

तब सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है,

लेकिन जब आप एक औरत को शिक्षित करते हैं,

तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है।

Happy Women's Day 2026

4) नारी ही शक्ति है नर की,

नारी ही है शोभा घर की,

जो उसे उचित सम्मान मिले घर में खुशियों के फूल खिले।

Happy Women's Day 2026

5) नारी मां होती,

बेटी होती है,

बहन होती है,

तो कभी पत्नी बनकर जीवन संवार देती है

जीवन के हर सुख दुःख में शामिल है नारी।

Happy Women’s Day 2026

6) जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर,

नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है,

नारी का अस्तित्व ही सुन्दर जीवन का आधार है।

Happy Women’s Day 2026

7) जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं,

तब सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है,

लेकिन जब आप एक औरत को शिक्षित करते हैं,

तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है।

Happy Women’s Day 2026

8) मुस्कुराकर, दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी,

हर पग को रोशन करने वाली,

वो शक्ति है एक नारी।

Happy Women’s Day 2026

9) बेटी-बहु कभी मां बनकर

सबके ही सुख-दुख को सहकर

अपने सब फर्ज़ निभाती है

तभी तो नारी कहलाती है।

Happy Women’s Day 2026

10) जो जन्म देती है, जो मौत से बचाती है,

जो आगे बढ़ाती है, वो औरत कहलाती है

महिला दिवस 2026 की शुभकामनाएं

11) लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी,

दुःखों को दूर कर, खुशियों को बिखेरे नारी.

Happy Women’s Day 2026

12) क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है,

आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है.

Happy Women’s Day 2026

13) नारी एक मां है, उसकी पूजा करो.

नारी एक भाभी है, उसका आदर करो.

नारी एक बहन है, उससे स्नेह करो.

नारी एक पत्नी है, उससे प्रेम करो.

नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की शुभकामनाएं

14) नारी ही शक्ति है नर की,

नारी ही शोभा है घर की,

जो उसे उचित सम्मान मिले,

घर में खुशियों के फूल खिलें,

महिला दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

15) औरत का इस दुनिया में मान है,

औरत एक बहन है,

एक बेटी है, एक पत्नी है,

औरत के बिना यह जहांन कुछ भी नहीं है

हैप्पी विमेन्स डे 2026

16) फूलों पर बरसती हूं,

कभी सूरत-ए-शबनम,

बदली हुई रुत में कभी सावन की झड़ी हूं…

औरत हूं मगर सूरत-ए-कोहसार खड़ी हूं,

इक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब से लड़ी हूं

Happy Women's Day 2026

17) मन में ममता और करुणा का भाव लिए बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाती है

Happy Women's Day 2026

18) परिवार की धूरी महिला चेहरे की रौनक सूरत सी बढ़ाती जाए

भीतर की ऊर्जा सदा दमकाती जाए।

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

19) हज़ारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,

हज़ारो दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए,

हज़ारो बून्द चाहिए समुद्र बनाने के लिए,

पर एक “स्त्री” अकेली ही काफी है..

घर को स्वर्ग बनाने के लिए…

आपको महिला दिवस की हार्दिक बधाई

20) मैं अबला नादान नहीं हूं।

दबी हुई पहचान नहीं हूं।।

मैं स्वाभिमान से जीती हूं।

रखती अंदर ख़ुद्दारी हूं।।

मैं आधुनिक नारी हूं…

Happy Women's Day 2026

21) अभी रौशन हुआ जाता है रास्ता,

वो देखो एक औरत आ रही है।

Happy Women's Day

22) जग जननी हूं, जग पालक हूं।

मैं नारी हूं, न किसी से हारी हूं।।

निःशेष लोक जन्मा मेरे उर से

फिर भी मैं ही कोख में मारी हूं।।

जग जननी हूं, जग पालक हूं, मैं नारी हूं, न किसी से हारी हूं।

Happy Women's Day

23) नारी तुम प्रेम हो,आस्था हो विश्वास हो,

टूटी हुई उम्मीदों की एक मात्र आस हो

हर जान का तुम ही तो आधार हो

नफरत की दुनिया में तुम ही प्यार हो

उठो अपने अस्तित्व को संभालो

केवल एक दिन ही नहीं

हर दिन के लिए तुम खास हो।

Happy Women's Day

24) क्यों त्याग करे नारी केवल

क्यों नर दिखलाए झूठा बल

नारी जो जिद्द पर आ जाए

अबला से चण्डी बन जाए

उस पर न करो कोई अत्याचार

तो सुखी रहेगा घर-परिवार

हैप्पी वीमेंस डे

25) नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो,

टूटी उम्मीदों की एकमात्र आस हो,

हर जान की तुम्हीं तो आधार हो,

नफरत की दुनिया में, केवल प्रेम तुम हो,

उठाओ अपने अस्तित्व को संभालो,

सिर्फ एक नहीं हर दिन नारी दिवस है…

Happy Women's Day 2026

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
