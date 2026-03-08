International Women's Day: ‘नारी की महिमा का कौन करे गुणगान…’ सोशल मीडिया पर लिखें ये लाइनें, जमकर मिलेंगे लाइक्स
International Women's Day: इंटरनेशनल वुमंस डे के मौके पर सोशल मीडिया पर कुछ लाइनों को स्टेटस या फोटो के कैप्शन में लिखकर अपने भावों को जाहिर करना चाहते हैं। महिलाओं पर लिखी गईं ये 4-5 लाइन वाली कविताएं बेस्ट हैं। इन लाइनों को पढ़कर जमकर मिलेंगे लाइक्स।
8 मार्च को दुनियाभर में महिला दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर अगर आप महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए कुछ लाइनें लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते हैं तो ये हार्ट टचिंग कविताओ की 4 लाइनें शेयर करें। जिन्हें पढ़कर ना केवल महिलाएं मोटिवेट होंगी बल्कि समाज में लोगों को उनके सम्मान का सही मैसेज भी पहुंचेगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करें इंटरनेशनल वुमंस डे की ये लाइनें।
(Poem for women's day in Hindi)
1) नारी तुम रूप के उन्माद में ,
गृह स्वामिनी के मान में,
विलुप्त ना करना ममता को,
बड़ा बुरा लगेगा समता को।
हैप्पी वुमंस डे 2026
2) पुरुष तुम तत्व के अभिमान में ,
अपनी वीरता के गुणगान में ,
विक्षिप्त ना करना क्षमता को,
बड़ा बुरा लगेगा समता को।
हैप्पी वुमंस डे 2026
3) सृष्टि रचयिता बस दो अंग तुम ,
रुको साथ में , चलो संग तुम,
भूले जो इस विनम्रता को,
बड़ा बुरा लगेगा समता को।
हैप्पी वुमंस डे 2026
4) महादेव का था कैलाश नहीं,
ना केवल उमा का वास वहीं,
मानो अर्द्धनारिश्वर सत्ता को,
बड़ा बुरा लगेगा समता को।
हैप्पी वुमंस डे 2026
5) मैंने जीवन की नाव गढ़ी, मैंने ही समंदर फैलाया,
मैंने ही समेटा उसको, मैंने खुद को भी बिखराया.
मैं सबका सब कुछ बनकर भी,अधबनी सी घूमी हूं,
मुझसे आगे यह वक्त कहां, घड़ी की पृष्ठभूमि हूं.
मेरा उत्थान ,मेरा विचार, मेरे विमर्श की गाथा हैं,
स्त्रीत्व चिल्लाया जो भी, अतुल्य मान को पाता है,
सबके हिस्से में जलनिधि का कितना विस्तार हो रहा था,
मैं कितनी प्यासी थी जबकि कविता में श्रृंगार हो रहा था।
हैप्पी वुमंस डे 2026
6) नारी की महिमा का कौन करे गुणगान ?
जिसके ह्रदय के रक्त से पनपा करते प्राण
जिसकी छाया में बनते हैं लोग महान
नारी की महिमा का कौन करे गुणगान।
हैप्पी वुमंस डे 2026
7) सबसे पहले उठती है बाद जो सबके सोती,
घर -बाहर के बोझ को हंसते हंसते ढोती,
होठों पर दुआ रहती, दरवाजे पर कान
नारी की महिमा का कौन करे गुणगान.
हैप्पी वुमंस डे 2026
8) तुम गौरा,तुम दुर्गा, नारी तुम्हीं हो काली
सृष्टि का संभार सम्भाले, कार्य कुशलता वाली
प्रसव पीड़ा, मासिक स्राव कितना मुश्किल जीवन
जीवन देने की शक्ति से भरा हुआ ये तन-मन
अर्पण तुमको भाव हमारे, बढ़ती चलो जीवन में
गुलमोहर सी खिली रहो घर-घर के आंगन में।
हैप्पी वुमंस डे 2026
9)अबला समझकर जिसको बरसो पीछे हटाया,
जल, पृथ्वी आकाश में उसने नाम कमाया,
नारी है तो जीवन में है सुख समृद्धि मुस्कान
हर किसी को करना है अब इसका सम्मान।
Happy Women's Day
10) मकान को घर बनाया, आँचल की कर दी छाया,
अपना सब कुछ देकर भी, तुमने कुछ नहीं पाया,
इस सहयोग के बदले हम दे सकते हैं आभार,
नमन हमारा आपको, कृपया करें स्वीकार.
Happy Women's Day
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।