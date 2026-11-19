शादी का रिश्ता हर किसी के लिए खास और प्यार भरा होता है, लेकिन भैया-भाभी की जोड़ी इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देती है। अगर आप भी उनकी शादी की सालगिरह पर उन्हें दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं देना चाहती हैं, तो यहां दी गईं खूबसूरत शायरियों में से अपने पसंदीदा संदेश चुनें।

शायरी इन हिंदी

शादी का रिश्ता सिर्फ सात फेरों का बंधन नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, समझ और एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का खूबसूरत वादा होता है। जब बात भैया-भाभी की हो, तो यह रिश्ता और भी खास बन जाता है। उनकी नोक-झोंक, एक-दूसरे की परवाह और साथ देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। ऐसे में उनकी शादी की सालगिरह का मौका हो और उन्हें दिल से बधाई न दी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है! अगर आप भी अपने प्यारे भैया-भाभी को इस खास दिन पर कुछ अलग अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां दी गईं 25 खूबसूरत शायरियों में से कोई एक चुनें। आपके भैया-भाभी का दिन यादगार बन जाएगा।

शादी की सालगिरह के लिए शुभकामनाएँ- 1. रिश्तों में मिठास हो, हर पल में बहार हो,

आप दोनों के जीवन में खुशियों की भरमार हो।

यू्ं ही बना रहे प्यार का यह खूबसूरत एहसास,

भैया-भाभी को शादी की सालगिरह मुबारक हो खास।

2. चांद की चांदनी कभी कम न हो,

आपके प्यार में कभी कोई गम न हो।

हर जन्म में मिले एक-दूजे का साथ,

खुशियों से रोशन रहे आपकी हर रात।

3. आपकी जोड़ी सलामत रहे हजारों साल,

प्यार से महकता रहे जीवन का हर साल।

न आए कभी रिश्ते में कोई दरार,

यू्ं ही बना रहे दोनों के बीच बेशुमार प्यार।

4. फूलों सा महकता रहे आपका संसार,

हर दिन बढ़ता रहे एक-दूजे के लिए प्यार।

हंसते-मुस्कुराते बीते जिंदगी की हर शाम,

भैया-भाभी की जोड़ी को हमारा सलाम।

5. दो दिल मिले तो खूबसूरत कहानी बन गई,

आपकी जोड़ी तो प्यार की निशानी बन गई।

रहे यूं ही एक-दूजे का हाथ थामे,

हर खुशी कदम चूमे आपके नाम से।

6. ना रूठना कभी, ना कभी मनाना छूटे,

प्यार का यह रिश्ता कभी न टूटे।

हर जन्म में मिले आपको एक-दूजे का साथ,

खुशियों से रोशन रहे जीवन की हर बात।

7. आप दोनों की जोड़ी पर रब का आशीर्वाद रहे,

हर दिन चेहरे पर खुशियों की मुस्कान रहे।

प्यार की डोर यूं ही मजबूत बनी रहे,

आपकी जिंदगी में हर खुशी सजी रहे।

8. सात फेरों से शुरू हुआ जो प्यार का सफर,

बना रहे वो खूबसूरत हर जन्म, हर पहर।

न कभी कम हो चाहत, न कम हो विश्वास,

आप दोनों के जीवन में बनी रहे मिठास।

9. आपकी हंसी से घर का आंगन महकता रहे,

प्यार का दीप हर रोज चमकता रहे।

जीवन में आएं खुशियों के हजारों रंग,

यू्ं ही बना रहे आपका प्रेम प्रसंग।

10. हर ख्वाब आपका हकीकत बन जाए,

हर दिन खुशियों की सौगात लाए।

एक-दूजे के लिए यूं ही धड़कते रहें दिल,

आपकी जोड़ी रहे हमेशा सबसे खूबसूरत।

11. नजर न लगे इस प्यारी सी जोड़ी को,

खुशियां मिलें जिंदगी की हर घड़ी को।

रहे प्यार का मौसम हमेशा बरकरार,

मुबारक हो आपको सालगिरह का त्योहार।

12. साथ आपका यूं ही बना रहे,

प्यार का दीप हमेशा जला रहे।

हर मुश्किल में एक-दूजे का सहारा बनें,

आप दोनों की दुनिया खुशियों से सजी रहे।

13. आपके रिश्ते में कभी दूरी न आए,

खुशियों के सिवा कोई याद न आए।

हर जन्म में मिले एक-दूजे का प्यार,

सलामत रहे आपकी जोड़ी हर बार।

14. मोहब्बत की राहों में फूल खिलते रहें,

आप दोनों यूं ही हंसते-मुस्कुराते रहें।

न खत्म हो कभी प्यार की ये दास्तां,

रोशन रहे खुशियों से आपका आशियां।

15. एक-दूजे की ताकत, एक-दूजे का अभिमान,

आप दोनों से ही खूबसूरत है परिवार की शान।

रहे यूं ही प्यार और विश्वास का साथ,

सालगिरह पर मुबारक हो खुशियों की सौगात।

16. हर सुबह आपके नाम खुशियां लिख जाए,

हर शाम प्यार के नगमे गुनगुनाए।

आपके रिश्ते की चमक कभी फीकी न पड़े,

खुशियों का कारवां कभी थमे नहीं।

17. जिंदगी की किताब में प्यार के पन्ने सजें,

आपके हर सपने हकीकत में बदलें।

साथ रहे आपका यूं ही उम्र भर,

खुशियों से भरा रहे जीवन का सफर।

18. रिश्ता आपका यूं ही मिसाल बन जाए,

हर आने वाला साल खुशियां लाए।

प्यार की खुशबू कभी कम न हो,

आपके जीवन में कभी कोई गम न हो।

19. आपकी जोड़ी का अंदाज निराला रहे,

हर दिन प्यार का रंग और गहरा रहे।

खुशियों से भरी हो जिंदगी की राह,

हर जन्म में मिले एक-दूजे का साथ।

20. मुस्कान आपकी कभी खोने न पाए,

खुशियों का दामन कभी छूटने न पाए।

रब से यही दुआ है बार-बार,

यू्ं ही बना रहे आप दोनों का प्यार।

21. कभी हंसी, कभी शरारत, कभी मीठी तकरार,

इन्हीं से तो खूबसूरत बनता है प्यार।

आप दोनों का रिश्ता यूं ही खिलता रहे,

हर दिन जीवन में नया रंग भरता रहे।

22. आपके आंगन में खुशियों के फूल खिलें,

हर मोड़ पर चाहत के नए रास्ते मिलें।

रहे एक-दूजे के लिए दिल में प्यार,

मुबारक हो आपको सालगिरह का त्योहार।

23. प्यार की डोर से बंधा रहे आपका संसार,

हर दिन हो खूबसूरत, हर लम्हा शानदार।

सपनों की दुनिया में रंग हजार भरें,

आप दोनों यूं ही एक-दूजे पर प्यार करें।

24. सात जन्मों का साथ यूं ही निभाते रहना,

हर खुशी में एक-दूजे को शामिल करते रहना।

न रूठे कभी किस्मत, न बदले प्यार का रंग,

यू्ं ही साथ चलते रहना जीवन के हर संग।

25. भैया की मुस्कान, भाभी का प्यार रहे,

दोनों के जीवन में खुशियों की बहार रहे।

हर साल यूं ही मनाएं सालगिरह का त्योहार,