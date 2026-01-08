Hindustan Hindi News
Marriage Anniversary Quotes: 'हमारी मोहब्बत का पहला साल', शादी की पहली सालगिरह पर भेजें दिल को छू लेने वाले संदेश

संक्षेप:

1st Wedding Anniversary Wishes: शादी की पहली सालगिरह पर पार्टनर को खास शुभकामनाएं संदेश भेजकर आप बधाई दे सकते हैं। इन मैसेज को पढ़कर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और आपका दिन और खास बन जाएगा।

Jan 08, 2026 12:58 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
1st Wedding Anniversary Wishes: शादी की पहली सालगिरह हर कपल के लिए बेहद खास होती है, प्यार, तकरार, सम्मान और एक दूसरे को समझते हुए 1 साल आसानी से बीत जाता है। इसी एक साल में हर पति-पत्नी को समझ आ जाता है कि उनका जीवन कैसो होने वाला है। कहा जाता है कि हर कपल का पहला साल एक दूसरी की कमियां-खूबियां अपनाने में निकल जाता है। अगर आप भी शादी का पहला साल पार कर चुके हैं और पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो कुछ शुभकामनाओं संदेश के साथ इस दिन को खास बना सकते हैं। इन मैसेज को पढ़कर पार्टनर के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

1- हमारी मोहब्बत का पहला साल पूरा हुआ,

हर दिन तेरे साथ और भी खास हुआ।

2- पहली सालगिरह की ढेरों बधाइयां,

यूं ही साथ निभाते रहें हम उम्र भर।

3- एक साल पहले शुरू हुआ था ये सफर,

आज भी वही प्यार, वही भरोसा है।

4- शादी का पहला साल, यादों से भरा,

हर लम्हा तेरे संग और भी प्यारा लगा।

5- पहली एनिवर्सरी पर बस यही दुआ है,

हर जन्म में तेरा साथ मुझे मिले।

6- एक साल में सीखा प्यार निभाना,

अब उम्र भर साथ चलने का है इरादा।

7- हमारी पहली सालगिरह,

प्यार, सम्मान और खुशियों की नई शुरुआत।

8- पहली शादी की सालगिरह मुबारक हो,

रिश्ता यूं ही मुस्कान से भरा रहे।

9- एक साल साथ रहकर जाना,

तुम ही मेरी सबसे खूबसूरत आदत हो।

10- पहले साल की मिठास,

आने वाले हर साल में बनी रहे।

11- हमारी पहली सालगिरह पर यही वादा,

हर सुख-दुख में रहेंगे साथ हमेशा।

12- एक साल पहले जुड़ा था ये रिश्ता खास,

प्यार और भरोसे से सजी हर एक सांस।

छोटे-छोटे सपनों में बड़े अरमान पले,

तेरे संग हर पल में खुशियां ही ढले।

13- शादी का पहला साल बन गया यादगार,

तेरे साथ हर दिन लगा और भी प्यार।

हंसी, नोक-झोंक, सपनों की ये कहानी,

तेरे बिना अधूरी लगे मेरी जिंदगानी।

14- पहले साल ने सिखाया साथ निभाना,

हर हाल में एक-दूजे को समझ पाना।

आज पहली सालगिरह पर बस ये दुआ,

हमेशा यूं ही बना रहे अपना ये जहां।

15- एक साल में बने अनगिनत एहसास,

हर दिन बढ़ता गया दिलों का विश्वास।

पहली सालगिरह पर यही है पैगाम,

साथ-साथ लिखेंगे उम्र भर का हर अंजाम।

