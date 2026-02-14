100+ Happy valentine’s Day 2026 Wishes: मोहब्बत वाली शायरियों के साथ अपने वैलेंटाइन को जताएं प्यार
Feb 14, 2026
Happy valentine’s Day Shayari: प्यार जताने या फिर मोहब्बत का इजहार करने के लिए अगर आपके पास शब्द नहीं हैं तो फिक्र न करें। इस आर्टिकल में हम लेकर आए हैं 100 से भी ज्यादा शायरियां जो मोहब्बत बयां करने में आपकी मदद करेंगी।
प्यार करने वालों के लिए वैलेंटाइन डे काफी खास होता है। इस दिन का इंतजार लवबर्ड्स सालभर करते हैं। 14 फरवरी को मनाया जाने वाले ये लव फेस्टिवल हर कोई अपने अंदाज में सेलिब्रेट करता है। इस दिन को खास बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्यार का इजहार करें। मोहब्बत बयां करने या फिर प्यार जताने के लिए यहां कुछ प्यार भरी शायरियां हैं, जो आपके काम आ सकती हैं।
- तुम्हारी सादगी का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट का कोई हिसाब नहीं। हम तो बस खो गए हैं तुममें, जैसे नींद में कोई हसीन सा ख्वाब हो।
- इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का होने न दे।
- न जाने क्या मासूमियत है तेरे चेहरे में, सामने से ज्यादा तुझे छुपकर देखना अच्छा लगता है।
- ख्वाबों में भी तुमसे ही मिलना होता है, लगता है दिल ने तुम्हें अपना पता दे दिया है।
- तुझसे ही शुरू और तुझपे ही खत्म, ये मेरा सफर भी और मेरा इश्क भी।
- तेरा साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है।
- लिख दूं तो लफ्ज तुम हो, सोच लूं तो ख्याल तुम हो, मांग लूं तो मन्नत तुम हो और पा लूं तो किस्मत तुम हो।
- मेरी धड़कनों में धड़कते हो तुम, मेरे हर ख्याल में बसते हो तुम।
- वैलेंटाइन तो एक बहाना है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ उम्र भर का साथ निभाना है।
- तुम्हें देखते ही दिल को चैन आता है, शायद इसी को लोग प्यार कहते हैं।
- कमी थी एक शख्स की जिंदगी में, जो तुम आए तो वो कमी ही खत्म हो गई।
- तू हजार बार भी रूठे तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में कोई दूसरा न आए।
- न जाने कौन सा जादू है तेरी बातों में, घंटों बातें करके भी जी नहीं भरता।
- मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए।
- कहने को तो बहुत कुछ है दिल में, पर तुम्हारे सामने आते ही जुबां साथ नहीं देती।
- रूह से रूह का मिलन है हमारा, सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत नहीं।
- हजारों चेहरे हैं इस दुनिया में, पर मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती हैं।
- तू मिल जाए तो सब मिल जाए, फिर किसी और चीज की चाहत नहीं रहती।
- मोहब्बत रूह में उतरा हुआ एहसास है, जिसे लफ़्जों में बयान करना मुमकिन नहीं।
- तुम मेरी वो खुशी हो जिसके बिना मेरी हर दुआ अधूरी है।
- बस इतना ही कहना है, तुम मेरे हो और मुझे तुम्हारे ही रहना है।
- एक पल की भी जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती, तुम हो तो लगता है दुनिया मुकम्मल है।
- मेरे दिल की धड़कन और मेरी जान हो तुम।
- तुझसे रूबरू होना जैसे खुदा से मिलना है।
- लिख दूं तो लफ़्ज़ तुम हो, सोच लूं तो ख्याल तुम हो, मांग लूं तो मन्नत तुम हो और पा लूं तो किस्मत तुम हो।
- धड़कन मेरी, दिल तुम्हारा हो, मेरा हर लम्हा बस तुम्हारा ही सहारा हो, बस इतना ही कहना है तुमसे आज, कि तुम ही मेरा सबसे प्यारा किनारा हो।
- प्यार तो तुमसे पहले भी बहुतों से सुना था, पर तुमसे मिलने के बाद ही इसे महसूस करना अच्छा लगता है।
एक लाइन वाली शायरियां
- मेरी हर सुबह और हर शाम बस तेरे नाम करना है।
- तुम मेरी वो खुशी हो, जिसके बिना मेरी हर दुआ अधूरी है।
- हजारों चेहरे हैं इस दुनिया में, पर मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती हैं।
- मेरी दुनिया, मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ बस तुम हो।
- धड़कन मेरी, दिल तुम्हारा हो, मेरा हर लम्हा बस तुम्हारा ही सहारा हो।
- जिंदगी में कोई आए या जाए, बस तुम्हारा साथ हमेशा मेरे पास रहे।
- मोहब्बत रूह में उतरा हुआ एहसास है, जो तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म है।
- तुम पास रहो या दूर, तुम्हारा एहसास ही काफी है।
- तुझसे ही शुरू और तुझपे ही खत्म, ये मेरा सफर भी और मेरा इश्क भी।
छोटी और प्यारी शायरियां
- मेरी हर दुआ का असर हो तुम।
- तुम साथ हो तो ये दुनिया मुकम्मल है।
- धड़कन मेरी, दिल तुम्हारा।
- मेरी रूह में बसने वाले, तुम ही मेरे सब कुछ हो।
- मेरी स्माइल का पासवर्ड हो तुम
- शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे तुमसे मिलाया।
प्यार जताने के लिए फिल्मी शायरियां
- हजार चेहरे हैं इस दुनिया में, पर हमें तो सिर्फ तुम्हारा ही 'दीदार' करना है। जैसे शाहरुख खान कहते हैं—हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते।
- तुम कोई फिल्म का डायलॉग हो क्या? जब भी सामने आते हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है।
- तुम्हारी स्माइल देखकर लगता है जैसे साक्षात 'मधुबाला' सामने आ गई हों। बस एक बार मुस्कुरा दो, दिन बन जाएगा।
- जैसे राहुल को अंजलि मिल गई, वैसे ही मुझे तुम मिल जाओ, तो लाइफ एकदम ब्लॉकबस्टर हो जाए।
- सुनो, क्या तुम थकते नहीं? क्योंकि तुम सारा दिन मेरे दिमाग में जो चलते रहते हो।
- मेरी आंखों में देख रहे हो? इसमें अपना 'फ्यूचर' देख लो, क्योंकि मेरा तो तुम ही हो।
- क्या तुम्हारे पास कोई मैप है? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में खो गया हूं और रास्ता नहीं मिल रहा।
- तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है।
- शायद तुम गूगल हो, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए वो सब तुममें मिल जाता है।
फ्लर्टी शायरियां
- तुम चाय की वो प्याली हो, जिसे देखते ही मेरी सारी थकान मिट जाती है।
- तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है जैसे किसी ने कानों में मिश्री घोल दी हो।
- आज सूरज थोड़ा कम चमक रहा है, शायद तुम्हारी फोटो देख ली होगी।
- जा रहे हो? मेरा दिल तो साथ ले जाओ।
- धड़कन मेरी, दिल तुम्हारा हो... मेरा हर लम्हा बस तुम्हारा ही सहारा हो।
- जिंदगी के सफर में तुम मिले, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। मेरे हर सुख-दुख में साथ देने के लिए शुक्रिया। वैलेंटाइन डे मुबारक हो।
- घर तुमसे है, खुशियां तुमसे हैं, और ये दिल भी सिर्फ तुम्हारा है।
- सुना है आज प्यार का दिन है, तो फिर देर किस बात की? मेरा दिल तो पहले ही तुम्हारा है, बस आज उसे ऑफिशियली संभाल लो!
- तुम्हारी आंखों में वो जादू है, जो मुझे बार-बार तुम्हारा दीवाना बना देता है। वैलेंटाइन डे मुबारक हो, मेरी जान।
रोमांटिक शायरियां
- मेरा हर दिन वैलेंटाइन बन जाता है जब आप पास होते हैं। आपकी बाहों में ही मेरा सारा संसार है।
- शादी के इतने सालों बाद भी, आज भी आपकी एक मुस्कुराहट मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। लव यू।
- शुक्रिया मेरा हाथ थामने के लिए और हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए। आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं।
- घर तो ईंटों से बनता है, पर उसे खुशियों से आपने सजाया है। मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया।
- खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे आपके जैसा जीवनसाथी मिला, जो मेरी खामोशी को भी बखूबी पढ़ लेता है।
- मेरी दुनिया, मेरी जान और मेरा अभिमान हो आप। हैप्पी वैलेंटाइन डे
- आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत।
- जिंदगी के सफर में हमसफर बनकर रहने के लिए शुक्रिया। आई लव यू
- मेरी हर कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है, और मेरी हर खुशी में तुम्हारा साथ है। खुशकिस्मत हूं मैं जो तुम मेरी जीवनसंगिनी हो।
लव शायरियां
- दुनिया के लिए तुम एक इंसान हो सकती हो, पर मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया हो। वैलेंटाइन मुबारक हो प्रिय
- शुक्रिया मेरा घर बसाने के लिए और मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब पति बनाने के लिए।
- तुम साथ हो तो ये सफर और भी हसीन लगता है। हैप्पी वैलेंटाइन डे!
- धड़कन मेरी, और उसमें बसने वाली जान तुम हो।
- तुम जैसी हो, वैसी ही रहना, क्योंकि मुझे तुम 'परफेक्ट' लगती हो।
- न जाने क्या मासूमियत है तेरे चेहरे में, सामने से ज्यादा तुझे छुपकर देखना अच्छा लगता है।
- सादगी तुम्हारी मुझे दीवाना बना देती है, तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरे दिन की थकान मिटा देती है।
- तुम श्रृंगार करो या न करो, तुम हर हाल में हसीन हो, मेरे घर की रौनक और मेरी खुशियों का यकीन हो।
- बस इतना ही कहना है, तुम मेरी हो और मुझे तुम्हारा ही रहना है, जिंदगी के हर मोड़ पर, तुम्हारा हाथ थाम कर चलना है।
- धड़कन मेरी, दिल तुम्हारा हो, मेरा हर लम्हा बस तुम्हारा ही सहारा हो।
- शुक्रिया मेरी जिंदगी को 'घर' बनाने के लिए और मुझे 'पूर्ण' करने के लिए।
- तू मिल जाए तो सब मिल जाए, फिर किसी और चीज की चाहत नहीं रहती।
- मेरी रूह में बसने वाले, तुम ही मेरे सब कुछ हो।
- हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ भारी है, खो न जाऊं कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है।
- सफर छोटा ही सही पर यादगार होना चाहिए, साथ रहे न रहे पर 'यकीन' बरकरार होना चाहिए।"
- छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, ये वादा है मेरा तुझसे, जमीन से लेकर फलक तक।
- किस्मत का तो पता नहीं, मगर दुआओं में तुझे मांगा है, हर जन्म में तेरा साथ मिले, बस यही खुदा से चाहा है।
- लोग बदल जाते हैं वक्त के साथ, मगर मेरा यकीन देखो, आज भी तुम्हारी राह देखते हैं, वही पुराने जज्बात देखो।
साथ निभाने वाली शायरियां
- मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद का साथ निभाने के लिए।
- बस इतना ही कहना है, तुम मेरे हो और मुझे तुम्हारा ही रहना है।
- जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे धूप हो या छांव, हाथ थामे रहूंगा।
- साथ निभाना है तो ऐसे निभाओ, कि मौत भी आए तो कहे-अभी रुक जाओ, इन्हें साथ रहने दो।
- मेरी हर खुशी और हर गम में तेरा हिस्सा है, तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा है।
- वादा है तुझसे, ये साथ कभी न छूटेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, ये हाथ कभी न छूटेगा।
- उम्र भर का साथ देने का वादा है तुमसे, अपनी हर खुशी तुम्हारे नाम करने का इरादा है तुमसे।
- हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ भारी है, खो न जाऊं कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है।
- बदल जाएगी ये दुनिया और ये वक्त भी एक दिन, पर मेरा प्यार कभी न बदलेगा, वादा है तुमसे मेरे हमसफर।
वादा करने वाली प्यारी शायरियां
- वादा करते हैं कि कभी तुम्हें रोने नहीं देंगे, तुम्हारी आंखों में गम की नमी होने नहीं देंगे।
- जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे धूप हो या छांव, हाथ थामे रहूंगा।
- मेरी हर खुशी और हर गम में तेरा हिस्सा है, तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा है।
- वादा है मेरी हर धड़कन पर तुम्हारा नाम होगा, मेरे हर सजदे में तुम्हारा ही मुकाम होगा
- जिंदगी में कोई आए या जाए, बस तुम्हारा साथ हमेशा मेरे पास रहे।
