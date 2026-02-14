Hindustan Hindi News
Valentines Day पर महबूब को भेजें शाहरुख खान की ये प्यार भरी शायरियां, रिश्ते में बढ़ेगी नजदीकियां

Feb 14, 2026 11:16 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
वैलेंटाइन डे पर पार्टनर से अपने दिल का हाल अलग अंदाज में बयां करना चाहते हैं, तो शाहरुख खान की कुछ रोमांटिक लाइनों से प्यार जाहिर कर सकते हैं। यहां से कुछ शायराना लाइनें आप चुन सकते हैं।

Happy Valentines Day 2026: वैलेंटाइन डे पर पार्टनर से अपने दिल का हाल अलग अंदाज में बयां करने का सबसे अच्छा तरीका है शायरी। शायराना अंदाज में पार्टनर को अपने मन और दिल की बात कहना काफी आसान हो जाता है। वैलेंटाइन डे के दिन आपको गर्लफ्रेंड या पत्नी के सामने अपने प्यार को जाहिर करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, तो रोमांस के किंग शाहरुख खान से कुछ मदद ले सकते हैं। जी हां, शाहरुख खान को रोमांस का सरताज कहा जाता है और उनकी हर फिल्म में शायराना अंदाज देखने को मिलेगा। उनकी कुछ प्यार भरी लाइनों को आप मैसेज या फिर लेटर में लिखकर पार्टनर को भेज सकते हैं। शाहरुख खान की कुछ चुनिंदा शायरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इन्हें आप पार्टनर को भेजकर फिल्मी अंदाज में वैलेंटाइन डे विश कर सकते हैं।

शाहरुख खान की मशहूर शायरी वाली लाइनें-

1. प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता..क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो।

2. मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता। हर मोड़ पर खुशी नहीं होती। पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो फिर मोहब्बत का साथ क्यों छोड़ें।

3- हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार होती है और प्यार..वो भी एक बार होता है।

4- प्यार का कारोबार तो कई बार किया..मगर प्यार सिर्फ एक बार।

5- याद रखना कि दुनिया के किसी कोने में कोई खुश है..क्योंकि तुम खुश हो।

6- कोई भी सिर्फ एक अंगूठी पहनाकर तुमके मुझसे नहीं छीन सकता। तुम मेरी हो..सिर्फ मेरी।

7- इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है।

8- तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं..जब तक है जान।

10- दिल तो सबके पास होता है..लेकिन हर कोई दिलवाला नहीं होता।

11- सच्ची मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, और जब होती है, तो कोई भगवान या खुदा उसे नाकामयाब नहीं होने देता।

Valentine Day

