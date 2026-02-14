Happy Valentine's Day: वैलेंटाइन डे पर लिखें ये 45+ रोमांटिक व्हाट्सऐप स्टेटस, दिल को छू लेंगे

Feb 14, 2026 12:09 am IST

Happy Valentine's Day: 14 फरवरी को हर साल वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसे लोग प्यार का खास दिन भी कहते हैं। वैसे तो हर दिन मोहब्बत का होता है लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन ये स्पेशल हो जाता है। ऐसे में विश भी खास होनी चाहिए।

Happy Valentine's Day Whatsapp Status: साल 2026 में वैलेंटाइन डे शनिवार के दिन पड़ रहा है। वैलेंटाइन डे प्यार का पर्व माना जाता है और इस दिन कपल्स, हस्बैंड, वाइफ एक दूसरे को अलग अंदाज में अपना प्यार जाहिर करते हैं। अपनी दिल की भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका सबका अलग-अलग होता है और अगर आप व्हाट्सऐप पर फोटो के साथ रोमांटिक और क्यूट स्टेटस लिखकर वैलेंटाइन विश करना चाहते हैं, तो हम कुछ स्टेटस की लाइनें यहां लिखने जा रहे हैं। आप इन लाइनों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।

यहां से चुनें व्हाट्सऐप स्टेटस- 1- तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। Happy Valentine's Day

2- Valentine Day नहीं… तुम हर दिन मेरा वैलेंटाइन हो। Happy Valentine's Day

3- तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। Happy Valentine's Day

4- प्यार सिर्फ शब्द नहीं, तुम हो। Happy Valentine's Day

5- मेरी हर खुशी का नाम तुम हो। Happy Valentine's Day

6- तुम मिले तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। Happy Valentine's Day

7- मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। Happy Valentine's Day

8- तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। Happy Valentine's Day

9- तुम मेरी सबसे प्यारी आदत हो। Happy Valentine's Day

10- मेरी दुनिया तुमसे ही शुरू और तुम पर ही खत्म। Happy Valentine's Day

11- तुम्हारी मुस्कान मेरी कमजोरी है। Happy Valentine's Day

12- दिल चाहता है हर दिन तुम्हारे साथ Valentine मनाऊं। Happy Valentine's Day

13- तुम पास हो तो सब कुछ सही लगता है। Happy Valentine's Day

14- मेरे प्यार की पहचान सिर्फ तुम हो। Happy Valentine's Day

15- तुम्हारे बिना Valentine Day भी अधूरा है।

16- प्यार का मतलब तुम… और सिर्फ तुम। Happy Valentine's Day

17- मेरी हर दुआ में तुम्हारा नाम है। Happy Valentine's Day

18- तुम मेरी जिंदगी की सबसे मीठी कहानी हो। Happy Valentine's Day

19- तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। Happy Valentine's Day

20- तुम्हें चाहना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। Happy Valentine's Day

21- तुमसे प्यार करना मेरी आदत बन गई है। Happy Valentine's Day

22- तुम हो तो हर दिन स्पेशल है। Happy Valentine's Day

23- मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा तुम हो। Happy Valentine's Day

24- प्यार में सबसे खूबसूरत नाम तुम्हारा है। Happy Valentine's Day

25- तुम मेरे दिल की धड़कन हो। Happy Valentine's Day

26- तुमसे मिलकर जिंदगी हसीन लगती है। Happy Valentine's Day

27- तुम मेरे Valentine हो… हमेशा के लिए। Happy Valentine's Day

28- मेरी दुनिया में सबसे प्यारे तुम हो। Happy Valentine's Day

29- मेरे प्यार की परिभाषा...बस तुम हो। Happy Valentine's Day

30- तुम साथ हो तो डर किस बात का। Happy Valentine's Day

31- प्यार की सबसे प्यारी वजह तुम हो। Happy Valentine's Day

32- Valentine Day पर बस तुम्हारी याद आती है। Happy Valentine's Day

33- तुम मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर आदत हो। Happy Valentine's Day

34- मेरे दिल का पता सिर्फ तुम हो। Happy Valentine's Day

35- तुम हो तो जिंदगी गुलाब जैसी लगती है। Happy Valentine's Day

36- तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। Happy Valentine's Day

37- तुम्हें देखकर ही दिल मुस्कुरा देता है। Happy Valentine's Day

38- मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। Happy Valentine's Day

39- तुम मेरी हर कहानी का हैप्पी एंडिंग हो। Happy Valentine's Day

40- तुमसे प्यार करना मेरे लिए ब्लेसिंग है। Happy Valentine's Day

41- Valentine Day पर सबसे खूबसूरत फीलिंग तुम हो। प्यार का दिन मुबारक।

42- मेरी सांसों में भी तुम्हारी खुशबू है। Happy Valentine's Day

43- तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर हो। Happy Valentine's Day

44- प्यार का रंग तुम्हारे नाम से है। Happy Valentine's Day

45- तुम मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा सच हो। Happy Valentine's Day

46- तुम मेरे दिल की सबसे क्यूट विश हो। Happy Valentine's Day

47- तुम साथ हो तो सब कुछ परफेक्ट है। Happy Valentine's Day

48- आई लव यू… यही मेरी दुनिया है। Happy Valentine's Day

49- तुम मेरे जीवन की वह मिठास हो, जिसके बिना हर खुशी फीकी लगती है। Happy Valentine's Day