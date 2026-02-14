Happy Valentine's Day: वैलेंटाइन डे पर लिखें ये 45+ रोमांटिक व्हाट्सऐप स्टेटस, दिल को छू लेंगे
Happy Valentine's Day: 14 फरवरी को हर साल वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसे लोग प्यार का खास दिन भी कहते हैं। वैसे तो हर दिन मोहब्बत का होता है लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन ये स्पेशल हो जाता है। ऐसे में विश भी खास होनी चाहिए।
Happy Valentine's Day Whatsapp Status: साल 2026 में वैलेंटाइन डे शनिवार के दिन पड़ रहा है। वैलेंटाइन डे प्यार का पर्व माना जाता है और इस दिन कपल्स, हस्बैंड, वाइफ एक दूसरे को अलग अंदाज में अपना प्यार जाहिर करते हैं। अपनी दिल की भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका सबका अलग-अलग होता है और अगर आप व्हाट्सऐप पर फोटो के साथ रोमांटिक और क्यूट स्टेटस लिखकर वैलेंटाइन विश करना चाहते हैं, तो हम कुछ स्टेटस की लाइनें यहां लिखने जा रहे हैं। आप इन लाइनों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
यहां से चुनें व्हाट्सऐप स्टेटस-
1- तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। Happy Valentine's Day
2- Valentine Day नहीं… तुम हर दिन मेरा वैलेंटाइन हो। Happy Valentine's Day
3- तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। Happy Valentine's Day
4- प्यार सिर्फ शब्द नहीं, तुम हो। Happy Valentine's Day
5- मेरी हर खुशी का नाम तुम हो। Happy Valentine's Day
6- तुम मिले तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। Happy Valentine's Day
7- मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। Happy Valentine's Day
8- तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। Happy Valentine's Day
9- तुम मेरी सबसे प्यारी आदत हो। Happy Valentine's Day
10- मेरी दुनिया तुमसे ही शुरू और तुम पर ही खत्म। Happy Valentine's Day
11- तुम्हारी मुस्कान मेरी कमजोरी है। Happy Valentine's Day
12- दिल चाहता है हर दिन तुम्हारे साथ Valentine मनाऊं। Happy Valentine's Day
13- तुम पास हो तो सब कुछ सही लगता है। Happy Valentine's Day
14- मेरे प्यार की पहचान सिर्फ तुम हो। Happy Valentine's Day
15- तुम्हारे बिना Valentine Day भी अधूरा है।
16- प्यार का मतलब तुम… और सिर्फ तुम। Happy Valentine's Day
17- मेरी हर दुआ में तुम्हारा नाम है। Happy Valentine's Day
18- तुम मेरी जिंदगी की सबसे मीठी कहानी हो। Happy Valentine's Day
19- तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। Happy Valentine's Day
20- तुम्हें चाहना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। Happy Valentine's Day
21- तुमसे प्यार करना मेरी आदत बन गई है। Happy Valentine's Day
22- तुम हो तो हर दिन स्पेशल है। Happy Valentine's Day
23- मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा तुम हो। Happy Valentine's Day
24- प्यार में सबसे खूबसूरत नाम तुम्हारा है। Happy Valentine's Day
25- तुम मेरे दिल की धड़कन हो। Happy Valentine's Day
26- तुमसे मिलकर जिंदगी हसीन लगती है। Happy Valentine's Day
27- तुम मेरे Valentine हो… हमेशा के लिए। Happy Valentine's Day
28- मेरी दुनिया में सबसे प्यारे तुम हो। Happy Valentine's Day
29- मेरे प्यार की परिभाषा...बस तुम हो। Happy Valentine's Day
30- तुम साथ हो तो डर किस बात का। Happy Valentine's Day
31- प्यार की सबसे प्यारी वजह तुम हो। Happy Valentine's Day
32- Valentine Day पर बस तुम्हारी याद आती है। Happy Valentine's Day
33- तुम मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर आदत हो। Happy Valentine's Day
34- मेरे दिल का पता सिर्फ तुम हो। Happy Valentine's Day
35- तुम हो तो जिंदगी गुलाब जैसी लगती है। Happy Valentine's Day
36- तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। Happy Valentine's Day
37- तुम्हें देखकर ही दिल मुस्कुरा देता है। Happy Valentine's Day
38- मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। Happy Valentine's Day
39- तुम मेरी हर कहानी का हैप्पी एंडिंग हो। Happy Valentine's Day
40- तुमसे प्यार करना मेरे लिए ब्लेसिंग है। Happy Valentine's Day
41- Valentine Day पर सबसे खूबसूरत फीलिंग तुम हो। प्यार का दिन मुबारक।
42- मेरी सांसों में भी तुम्हारी खुशबू है। Happy Valentine's Day
43- तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर हो। Happy Valentine's Day
44- प्यार का रंग तुम्हारे नाम से है। Happy Valentine's Day
45- तुम मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा सच हो। Happy Valentine's Day
46- तुम मेरे दिल की सबसे क्यूट विश हो। Happy Valentine's Day
47- तुम साथ हो तो सब कुछ परफेक्ट है। Happy Valentine's Day
48- आई लव यू… यही मेरी दुनिया है। Happy Valentine's Day
49- तुम मेरे जीवन की वह मिठास हो, जिसके बिना हर खुशी फीकी लगती है। Happy Valentine's Day
50- तुम्हारा साथ ही मेरा सुकून है, और तुम्हारा प्यार ही मेरी दुनिया। Happy Valentine's Day
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।