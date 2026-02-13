Hindustan Hindi News
Feb 13, 2026 11:03 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Happy Valentine Day: वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी के दिन गर्लफ्रेंड के लिए कई सारे सरप्राइज प्लान कर रखे हैं तो उससे पहले इस प्यार भरे एहसास को शब्दों के जरिए उसके दिल तक पहुंचाएं। यहां से चुनें बेहद रोमांटिक शायरी और करें वैलेंटाइन विश।

Happy Valentine Day: मोहब्बत भरे इन अल्फाजों से करें हाल-ए-दिल बयां, चुनिंदा शायरी से करें वैलेंटाइन विश

14 फरवरी यानी मोहब्बत का वो दिन, जिसका हर प्रेमी जोड़े को बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन पर स्पेशल फील कराना है तो इन चुनिंदा शायरी में से चुनें। वैलेंटाइन के खास दिन की शुरुआत के साथ ही ये शायरी प्रेमिका को आपके गहरे प्रेम का एहसास कराएगी। तो देर ना करें और भेज दें ये शायरी।

Happy Valentine Day Wishes, Shayari, Romantic Lines

  • मुझे महसूस होती है छुअन तेरे होंठों की,

तुम तन्हाई में मेरी तस्वीर चूमते हो क्या

Happy Valentines Day

  • ऐ चांद तू भूल जायेगा अपने आपको

जब सुनेगा दास्तान मेरे प्यार की

क्या तू करता है गुरुर अपने आप पे इतना

तू तो सिर्फ परछाई है मेरे प्यार की

Happy Valentines Day

  • करनी है खुदा से एक गुज़ारिश

तेरे प्यार के सिवा कोई बंदगी ना मिले

हर जनम में साथी हो तुम जैसा

या फिर कभी ज़िन्दगी ही ना मिले

Happy Valentines Day

  • लोग कहते फिरते है जिसे हम प्यार करते है

वो एक चांद का टुकड़ा है

पर उन्हें क्या पता जिसे मैं प्यार करता हूं

चांद उसका एक टुकड़ा है

Happy Valentines Day

  • चले गए हैं दूर कुछ पल के लिए

मगर करीब है हर पल के लिए

कैसे भुलायेंगे आपको एक पल के लिए

जब हो चुका है प्यार उम्र भर के लिए

Happy Valentines Day

  • चलो आज खामोश प्यार को इक नाम दे दें,

अपनी मुहब्बत को इक प्यारा अंज़ाम दे दें

इससे पहले कहीं रूठ न जाएं मौसम अपने

धड़कते हुए अरमानों एक सुरमई शाम दे दें

Happy Valentines Day

  • मोहब्बत के भी कुछ अंदाज़ होते है

जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब होते है

ज़रूरी नहीं है कि गम में ही आंसू निकले

मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं

Happy Valentines Day

  • ऐ चांद तू भूल जायेगा अपने आपको

जब सुनेगा दास्तान मेरे प्यार की

क्या तू करता है गुरुर अपने आप पे इतना

तू तो सिर्फ परछाई है मेरे प्यार की

Happy Valentines Day

  • महक सी जाती हो रातों में

जब तूम ख़्वाब बनकर समाती हो

यादों की तस्वीर दिल में उतर जाती हैं

जब तुम रूबरू सामने आती हो

Happy Valentines Day

  • दिल ने जिसे ज़िन्दगी भर चाहा है

आज करूंगा में उनसे इकरार

जिसको सदियों से तम्मना की है

उनसे करूंगा मेरे प्यार का इजहार

Happy Valentines Day

  • प्यार शब्दों का मोहताज नही होता

दिल में हर किसी के राज़ नही होता

क्यों इंतज़ार करते है सभी वैलेंटाइन डे का

क्या साल का हर दिन प्यार का हक़दार नही होता ?

Happy Valentines Day

  • आज मैं ये इजहार करता हूं

जान भी तुझपर निसार करता हूं

बेहिसाब,बेशुमार करता हूँ

मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ

Happy Valentines Day

  • लोग कहते फिरते हैं कि वो जिससे प्यार करते हैं

वो एक चांद का टुकड़ा है

पर मैं कहता हूं कि मैं जिसे प्यार करता हूं,

चांद उसका एक टुकड़ा है

Happy Valentines Day

  • तेरी एक मुस्कान से मेरी दुनिया रोशन हो जाती है।

हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी जान, तू हमेशा मेरे साथ रहे - यही दुआ है।

Happy Valentines Day

  • तू मिला तो लगा जैसे जिंदगी में रंग भर गए हों।

हैप्पी वैलेंटाइन डे, मेरे प्यार! हर धड़कन में बस तेरा नाम है।

Happy Valentines Day

  • दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है तेरा साथ।

वादा है, हर खुशी और हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा।

तेरे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है।

तू मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है।

Happy Valentines Day

  • प्यार वो नहीं जो कहने से होता है,

प्यार वो है जो महसूस होता है।

आज मैं तुम्हें अपने एहसासों का इजहार करना चाहता हूं।

Happy Valentines Day

  • तमन्ना है मेरे मन की,

हर पल साथ तुम्हारा हो…

जितनी भी सांसें चलें मेरी,

हर सांस पर नाम तुम्हारा हो।

Happy Valentines Day

  • हर बात ‘हद’ में अच्छी लगती है,

मगर तुम ‘बेहद’ अच्छी लगती हो।

Happy Valentines Day

