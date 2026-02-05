हर उम्र में प्यार का इजहार करने के लिए परफ्केट हैं ये रोमांटिक लव मैसेज, पढ़ते ही पार्टनर कहेगा 'आई लव यूं'
इस वैलेंटाइन वीक उम्र और झिझक की बेड़ियों को तोड़कर, इन खास लव मैसेज, प्यार भरे कोट्स, शायरी मैसेज और मोहब्बत के संदेशों के जरिए अपने पार्टनर को फिर से प्यार का एहसास दिलाते हुए जताए कि वो आपकी जिंदगी में कितने अनमोल हैं।
सच्चा प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं होती और न ही इसे बयां करने का कोई तयशुदा वक्त होता है। आप चाहे सोलह साल की उम्र में पहली बार किसी के लिए खास महसूस करते हों, या साठ की उम्र में अपने हमसफर का हाथ थामकर जीवन के कई उतार-चढ़ाव देख चुके हों, दिल की बात कहने का जादू हमेशा नया ही रहता है। शब्द जब भावना बन जाते हैं, तो वे रिश्तों में फिर से वही ताजगी भर देते हैं जो शायद समय की धूल में कहीं दब गई होती है। ऐसे में कई बार एक छोटा सा मैसेज वो काम कर जाता है, जो बड़े-बड़े तोहफे तक नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, इस वैलेंटाइन वीक उम्र और झिझक की बेड़ियों को तोड़कर, इन खास लव मैसेज, प्यार भरे कोट्स, शायरी मैसेज और मोहब्बत के संदेशों के जरिए अपने पार्टनर को फिर से प्यार का एहसास दिलाते हुए जताए कि वो आपकी जिंदगी में कितने अनमोल हैं।
लव कोट्स इन हिंदी (Love Shayari & Quotes In Hindi)
1- हमें कहा मालूम था कि इश्क़ होता क्या है,
बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गयी!
-कागज़ पर तो अदालत चलती हैं,
हमने तो तेरी आँखों के फैसले मंजूर किए हैं!
2- आज खुदा ने मुझसे कहा
भुला क्यों नहीं देते उसे
मैंने कहा इतनी फिक्र है
तो मिला क्यों नहीं देते !
Love You Dear !
3- इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज़ करना,
कहते है सच्ची मोहब्बत मुक़म्मल नहीं होती!
4- जरुरी नही इश्क़ लबो से बयां किया जाये,
आंखों की बातें भी इश्क़ जाहिर करती है!
5- मैं बेचैन सा लगता हूं
वो राहत जैसी लगती हैं
मैं खो जाता हूं ख्वाबों में
वो भीतर मेरे जगती हैं !
Miss You Dear !
6- प्यार का सिर्फ अहसास होना चाहिए,
हम उन्हें चाहते हैं ये पता सिर्फ उन्हें होना चाहिए!
7- तम्मना हो मिलने की तो
बंद आंखों में भी नजर आएंगे
महसूस करने की तो कोशिश कीजिए
दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे !
Love You Dear !
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
