Thanksgiving Day 2025 Wishes : थैंक्सगिविंग डे पर अपनों का शुक्रिया करने के लिए भेजें ये 10 मैसेज, दिल छू लेगा हर शब्द

संक्षेप: Happy Thanksgiving Day 2025 Wishes : अगर आप भी व्यस्त रहने की वजह से अपनों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं,तो इस खास दिन उन्हें ये खबसूरत थैंक्सगिविंग डे कोट्स, मैसेज और विशेज भेजकर अपने दिल का हाल जाहिर करें।

Thu, 27 Nov 2025 02:17 PM

थैंक्सगिविंग डे पश्चिमी देशों,खासकर अमेरिका और कनाडा में मनाया जाने वाला एक खास दिन है। जिसे हर साल नवंबर महीने के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। इस साल यह खास दिन 27 नवंबर 2025 को मनाया जा रहा है। थैंक्सगिविंग डे की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से अमेरिका के अलावा अब ये दिन धीरे-धीरे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। बता दें, इस दिन लोग अपनों से मिले प्यार, दुआओं और आशीर्वाद के लिए उन्हें मैसेज भेजकर थैंक्स कहते हैं। यह खास दिन अपनों का आभार जताने के लिए मनाया जाता है। अगर आप भी व्यस्त रहने की वजह से अपनों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं,तो इस खास दिन उन्हें ये खबसूरत थैंक्सगिविंग डे कोट्स, मैसेज और विशेज भेजकर अपने दिल का हाल जाहिर करें। ये टॉप 10 थैंक्सगिविंग डे मैसेज और वाट्सअप स्टेटस आपके अपनों का दिन स्पेशल बना सकते हैं

थैंक्सगिविंग डे के टॉप 10 मैसेज और वाट्सअप स्टेटस 1- मेरे दोस्त, तुम्हें थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं,

आपकी सारी मेहनत आपके जीवन में रंग लाए.

और आपको सफलता के उच्चतम शिखर पर ले जाएं.

Happy Thanksgiving Day 2025

2- मेरी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद!

Happy Thanksgiving Day

3- हमेशा आभारी रहें, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।

Happy Thanksgiving Day

4- आपके परिवार में हंसी और खुशियों का मौसम हमेशा बना रहे।

Happy Thanksgiving Day

5- मेरे हर इमोशन और जरूरतों को समझने के लिए थैंक्‍स।

Happy Thanksgiving Day

6- हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए

हर मुश्किल आसान करने के लिए

बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।

Happy Thanksgiving Day

7- जिंदगी में जो मिला उसके लिए शुक्रिया और जो न मिला उसके लिए सब्र...

यही थैंक्सगिविंग का असली मतलब है।

आप और आपके परिवार पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहे। हैप्पी थैंक्सगिविंग 2025!

8- परिवार, दोस्तों और रिश्तों से खूबसूरत कुछ नहीं - आप सभी का प्यार पाकर धन्य हूं।

9- आज उन सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरी जिंदगी में प्यार का हिस्सा बने।