Happy Teddy Day 2026: ‘तुम मेरे सबसे प्यारे टेडी हो’... टेडी डे पर पार्टनर को भेजें ये क्यूट रोमांटिक मैसेज!

संक्षेप: जब शब्दों में अपने जज्बात कहना मुश्किल हो जाए, तब एक प्यारा सा टेडी और उसके साथ दिल छू लेने वाली विश पार्टनर के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इनमें से कोई भी एक विश सिलेक्ट करें और अपने पार्टनर या दोस्त को खूबसूरत अंदाज में हैप्पी टेडी डे विश करें।

Feb 10, 2026 05:57 am IST

वैलेंटाइन वीक के चौथे दिन यानी 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है। इस दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए कपल्स एक दूसरे को प्यारा सा टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। रिश्तों में प्यार, अपनापन और केयर जताने का इससे क्यूट तरीका भला क्या हो सकता है? वैसे भी जब शब्दों में अपने जज्बात कहना मुश्किल हो जाए, तब एक प्यारा सा टेडी और उसके साथ दिल छू लेने वाली विश पार्टनर के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अब एक क्यूट सा टेडी बियर ढूंढने का काम तो आपको खुद करना पड़ेगा लेकिन रही एक प्यारी सी विश की बात, तो यहां हम आपके लिए टॉप हिंदी विशेज ले कर आए हैं। इनमें से कोई भी एक विश सिलेक्ट करें और अपने पार्टनर या दोस्त को खूबसूरत अंदाज में हैप्पी टेडी डे विश करें।

1) मोहब्बत के एहसास के साथ भेज रहा हूं एक प्यारा सा टेडी

रखना इसे हमेशा अपने पास, ये याद दिलाएगा तुम्हें हर पल

कि तुम हो मेरे लिए बहुत खास।

Happy Teddy Day

2) जितना सॉफ्ट ये टेडी है

उतनी ही मीठी आपकी बातें

इन यादों के साथ कट जाती हैं

हमारी तन्हा रातें

Happy Teddy Day

3) तुझे देखे बिना दिन नहीं होता पूरा,

तेरे जैसा नहीं है कोई दूजा,

अपने जैसा भेज दो एक टेडी बियर,

जिसे देखकर मैं हरदम न कह सकूं ‘आई मिस यू’।

Happy Teddy Day

4) काश मेरी जिंदगी में भी वो हंसी पल आ जाए,

किसी के आने से जीवन में बहार आ जाए,

टेडी की तरह जो मुझे लिपटा ले सीने से,

और मुझे उससे प्यार हो जाए।

Happy Teddy Day 2026

5) दिल करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं

टेडी बियर बनाकर अपने पास रख लूं

हैप्पी टेडी डे 2026!

6) टेडी डे का मौका है

फिर क्यों आपने

खुद को रोका है

जाओ और दे आओ

अपने यार को टेडी,

इस दिन का तो

अंदाज ही अनोखा है

Happy Teddy Day

7) आज मिले तो लव पे शिकवे आ गये,

फिर खामोशी हमारे बीच आ गयी

हम खड़े रहे बहुत देर तक और वो चले गये..

हम खफा खफा से यों उलझे रहे,

और वो प्यारा से टेडी ले कर आ गये!

Happy Teddy Day

8) जैसे टेडी हमेशा पास रहता है,

वैसे ही तुम मेरी हर खुशी और हर परेशानी में साथ रहते हो!

Happy Teddy day my love!

9) तुम्हारी एक मुस्कान मेरे सारे दिन को क्यूट बना देती है,

Teddy Day 2026 पर बस इतना कहना है,

कि तुम मेरे सबसे प्यारे टेडी हो।

हैप्पी टेडी डे जान!

10) जब भी डर लगता है

मन उदास होता है,

तो तुम्हारा साथ टेडी की तरह सुकून देता है।

हैप्पी टेडी डे 2026!

11) इस टेडी की नरमी में मुझे तुम्हारे प्यार की गर्माहट महसूस होती है।

तुम मेरे दिल का ऐसा कोना हो, जहां सिर्फ सुकून बसता है।

हैप्पी टेडी डे जान!

12) जब भी तुम उदास हो, इस टेडी को गले लगा लेना,

समझ लेना मेरी बाहें तुम्हें कसकर थामे हुए हैं।