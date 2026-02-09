Hindustan Hindi News
टेडी डे का मौका है...पार्टनर को भेजें टैडी बियर जैसे क्यूट मैसेज, पढ़ते ही होगा प्यार का अहसास

टेडी डे का मौका है...पार्टनर को भेजें टैडी बियर जैसे क्यूट मैसेज, पढ़ते ही होगा प्यार का अहसास

संक्षेप:

अपने रिश्ते में टैडी की क्यूटनेस और प्यार भरने के लिए इस दिन आप पार्टनर को एक खूबसूरत और क्‍यूट टेडी बियर गिफ्ट करके अपनी मोहब्‍बत की कहानी उनको सुनाएं। जिसमें आपकी मदद करेंगे ये खूबसूरत रोमांटिक टैडी डे मैसेज, कोट्स, शायरी मैसेज।

Feb 09, 2026 10:29 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Happy Teddy Day 2026 Quotes, Shayari in Hindi : वैलेंटाइन वीक के चौथे दिन यानी 10 फरवरी को टैडी डे मनाया जाता है। यह दिन प्यार करने वाले लोगों के लिए बाकी दिनों जैसा ही बेहद खास होता है। वैलेंटाइन वीक के तीन दिन रोज डे, प्रपोज डे और चॉकलेट डे, बीत जाने के बाद भी अगर अब तक आपने अपने पार्टनर को अपने प्‍यार का अहसास नहीं करवाया है, तो 10 फरवरी को टेडी बियर डे के मौके को न गवाएं। अपने रिश्ते में टैडी की क्यूटनेस और प्यार भरने के लिए इस दिन आप पार्टनर को एक खूबसूरत और क्‍यूट टेडी बियर गिफ्ट करके अपनी मोहब्‍बत की कहानी उनको सुनाएं। जिसमें आपकी मदद करेंगे ये खूबसूरत रोमांटिक टैडी डे मैसेज, कोट्स, शायरी मैसेज।

टेडी डे कोट्स फॉर लव ( Teddy Day Quotes for Love )

1- कुछ एहसासों के साये दिल को छू जाते हैं

कुछ मंजर दिल में उतर जाते हैं

बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं

जब ज़िन्दगी में आप जैसे टेडी मिल जाते हैं!

Happy Teddy Day 2026!

2- अगर आप एक टेडी होते,

तो हम अपने पास रख लेते,

डाल के अपनी झोली में

साथ साथ अपने ले चलते!

Happy Teddy Day !

3- आज कल हम हर Teddy को

देखकर मुसकुराते है,

कैसे बताए उन्हें…

हमें तो हर टेडी में वो ही नजर आते है।

Happy Teddy Day 2022

4- दिल करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं

टेडी बियर बनाकर अपने पास रख लूं

हैप्पी टेडी डे 2026

5- ख्वाहिश इतनी है कि,

आज तुझे देकर में Teddy

फ्यूचर में बन जाउं तेरे बच्चों का Daddy

Happy Teddy Bear Day... My Love

6- टेडी डे का मौका है

फिर क्यों आपने

खुद को रोका है

जाओ और दे आओ

अपने यार को टेडी,

इस दिन का तो

अंदाज ही अनोखा है

Happy Teddy Day

7- कुछ एहसासों के साये दिल को छु जाते हैं,

कुछ मंज़र दिल में उतर जाते हैं,

बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं,

जब ज़िन्दगी में आप जैसे दोस्त मिल जाते है

8- आज मिले तो लव पे शिकवे आ गये.

फिर खामोशी हमारे बीच आ गयी

हम खड़े रहे बहुत देर तक और वो चले गये..

हम खफा खफा से यों उलझे रहे

और वो प्यारा से टेडी ले कर आ गये

Happy Teddy Day

