‘अज्ञान को मिटा कर…’ टीचर्स डे के मौके पर अपने प्यारे सर और मैडम को भेज दें शुभकामनाएं

Happy Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस के मौके पर अपने जीवन के उन सारे गुरुओं को जिनसे आपके जीवन में कुछ ना कुछ सीखा है। उन गुरुओं को टीचर्स डे के मौके पर भेज दें ये दिल से शुक्रिया कहने वाले शुभकामना मैसेज।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 01:50 PM
5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन टीचरों के सम्मान में भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर हर साल मनाय जाता है। बच्चों के बीच टीचर्स डे मनाने का काफी क्रेज होता है। अपने टीचर के लिए वो चॉकलेट, फूल और ग्रीटिंग्स लेकर आते हैं। तो इस टीचर्स डे पर अपने प्यारे सर या मैडम को इन मैसेज के जरिए भेज दें हैप्पी टीचर्स डे।

Happy Teacher's Day 2025

1) जीवन में जो राह दिखाए

सही तरह चलना सिखलाए

मात-पिता से पहले आता

जीवन में सदा आदर पाता

दिमाग को आकार देने वाले और दिलों को छूने वाले गुरुओं को, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Teacher's Day 2025

2) ज्ञान के हमारे मार्ग को रोशन करने वाले शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy Teacher's Day 2025

3) आपका दिन आपके अविश्वसनीय काम के लिए प्रशंसा और कृतज्ञता से भरा हो। शिक्षक दिवस की मुबारक

Happy Teacher's Day 2025

4) सत्य ओर न्याय के रास्ते पर चलना

शिक्षक ही हमें सिखाते हैं।

जीवन की कठिनाइयों से लड़ना

शिक्षक हमें सिखाते हैं।

नमन मेरे गुरु को इस शिक्षक दिवस पर।

Happy Teacher's Day 2025

5) अज्ञान को मिटा कर,

ज्ञान का दीपक जलाया हैं,

गुरू कृपा से मैने ये अनमोल शिक्षक पाया हैं।

Happy Teacher's Day 2025

6) गुरु केवल वह नहीं जो हमें कक्षा में पढ़ाते हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति जिससे हम सीखते हैं, वह हमारा गुरु है।

Happy Teacher's Day 2025

7) मां गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं,स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी गुरु हैं,जिससे भी कुछ सीखा है हमने,हमारे लिए हर वो शख्स गुरु है।

Happy Teacher's Day 2025

8) शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है।

जो खुद जल कर सबको उजाला देता है।

Happy Teacher's Day 2025

9) सबसे मान प्रतिष्ठा जिससे

सीखी कर्तव्यनिष्ठा जिससे

कभी रहा ना दूर मैं जिससे

वह मेरा पथदर्शक है जो

मेरे मन को भाता

वह मेरा शिक्षक कहलाता।

Happy Teacher's Day 2025

10) कभी शांत है कभी है धीर

स्वभाव में सदा गंभीर

मन में दबी रहे ये इच्छा

काश मैं उस जैसा बन पाता

जो मेरा शिक्षक कहलाता।

Teachers Day

