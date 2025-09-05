Teachers Day के मौके पर शिक्षकों को भेज दें मैसेज और शायरी, मिलेगा आशीर्वाद happy teachers day 2025 best dohe shayari wishes quotes lines to send, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Teachers Day के मौके पर शिक्षकों को भेज दें मैसेज और शायरी, मिलेगा आशीर्वाद

Happy Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस के मौके पर अपने स्कूल से लेकर लाइफ में मिलने वाले टीचरों को बधाई संदेश जरूर भेज दें। ये दोहे और शायरियां ना केवल टीचरों के प्रति आभार व्यक्त करेंगी बल्कि उनका आशीर्वाद भी आपको दिलाएंगी। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 06:49 AM
Teachers Day के मौके पर शिक्षकों को भेज दें मैसेज और शायरी, मिलेगा आशीर्वाद

5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। ये दिन अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने, उन्हें सम्मान देने और उनकी मेहनत के लिए बधाई देने का मौका होता है। तो अपने गुरुओं, टीचरों को शिक्षक दिवस के मौके पर इन शायरी और मैसेज के जरिए बधाई जरूर भेज दें। नोट कर लें ये शायरी।

1) गुरु बिन कोई न दूजा, गुरु की करे दुनिया पूजा गुरु ने दिया जीवन दान, माता पिता है उनका नाम

Happy Teachers Day 2025

2) गुरु के पावन चरण कमल, जहां निकले समस्या का हल जो बिगड़ी सारी बात बनाते, श्री गुरु गोविन्द नाम धराते

Happy Teachers Day 2025

3) गुरु की महिमा अपार है, लगाते वह सबकी नैया पार है गुरु सबको मझधार से उबारे, गुरु ही बनावे काम सारे

Happy Teachers Day 2025

4) गुरु की वाणी कभी ना बिसराओ, गुरु के दोहे अपनाओ गुरु कर देगा बेडा पार, गुरु की महिमा दुनिया में अपार

Happy Teachers Day 2025

5) गुरु जलाते ज्ञान की ज्योति, गुरु पढ़ाते पोथी गुरु करते हमारी रक्षा, देते हमें जीवन की सच्ची शिक्षा

Happy Teachers Day 2025

6) अक्षर-अक्षर हमें सिखाते हैं

जीवन क्या है, समझाते हैं

वही तो हमारे सच्चे गुरू कहलाते हैं।

Happy Teachers Day 2025

7) दिया ज्ञान का भंडार मुझे

किया भविष्य के लिए तैयार मुझे

जो किया अपने उस उपकार के लिए

नहीं शब्द मेरे पास आभार के लिए।

Happy Teachers Day 2025

8) गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया

दुनिया के गम से मुझे, अनजान बना दिया

उनकी ऐसी कृपा हुई

गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया।

Happy Teachers Day 2025

9) जो बनाए हमें इंसान

और दे सही-गलत की पहचान,

देश के उन निर्माताओं को

हम करें शत-शत प्रणाम।

Happy Teachers Day 2025

10) हमारे अंदर सर्वश्रेष्ठता लाने के लिए आपने जो भी प्रयास और कड़ी मेहनत की है, उसकी कीमत कुछ शब्दों में कभी नहीं चुकाई जा सकती। आप जैसा शिक्षक पाकर मैं केवल आभारी महसूस कर सकता हूँ!

Happy Teachers Day 2025

