Teacher's Day पर बच्चे लिखें प्यारे सर या मैडम के लिए ये सुंदर कविता, हो जाएंगे खुश
Happy Teacher's Day 2025: टीचर्स डे के मौके पर सर और मैडम को महंगे गिफ्ट देने की बजाय एक सुंदर कविता के साथ प्यारा सा नोट्स लिखकर दें। जिसमे टीचर के प्रति आभार व्यक्त हो। नोट कर लें टीचर को थैंक्यू कहने वाली ये बेस्ट पोएम।
5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ये दिन शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए खास होता है। बच्चे हो या बड़े टीचर्स डे के दिन वो जरूर अपने सर और मैडम के लिए सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें गिफ्ट देते हैं और खुद के हाथों से बनाकर ग्रीटिंग कार्ड भी देते हैं। इन ग्रीटिंग कार्ड्स और नोट्स का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता है और एक अच्छा टीचर वहीं होता है जो उन नोट्स पर लिखी शायरियों और आभार को पढ़कर भावुक हो जाता है। तो इस टीचर्स डे अपने फेवरेट सर या मैडम के लिए नोट्स लिखना है तो इन सुंदर कविताओं को भी लिख सकते हैं। जिसे पढ़कर वो जरूर इमोशनल हो जाएंगे।
Teacher's Day Poem
1) सही क्या है, गलत क्या है,
ये सब बताते हैं आप,झूठ क्या है और सच क्या है
ये सब समझाते है आप
जब सूझता नहीं कुछ भी
राहों को सरल बनाते हैं आप,
जीवन के हर अँधेरे में,
रौशनी दिखाते हैं आप,
बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाज़े
नया रास्ता दिखाते हैं आप,
सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं
जीवन जीना सिखाते हैं आप
Happy Teacher's Day
2) गुरु बिन ज्ञान नहीं
गुरु बिन ज्ञान नहीं रे।
अंधकार बस तब तक ही है,
जब तक है दिनमान नहीं रे
मिले न गुरु का अगर सहारा,
मिटे नहीं मन का अंधियारा
लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता,
पग आगे रखते मन डरता।
हो पाता है पूरा कोई भी अभियान नहीं रे।
गुरु बिन ज्ञान नहीं रे॥
जब तक रहती गुरु से दूरी,
होती मन की प्यास न पूरी।
गुरु मन की पीड़ा हर लेते,
दिव्य सरस जीवन कर देते।
गुरु बिन जीवन होता ऐसा,
जैसे प्राण नहीं, नहीं रे॥
भटकावों की राहें छोड़ें,
गुरु चरणों से मन को जोड़ें।
गुरु के निर्देशों को मानें,
इनको सच्ची सम्पत्ति जानें।
धन, बल, साधन, बुद्धि, ज्ञान का,
कर अभिमान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे॥
Happy Teacher's Day
3) गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे
जो अच्छा है जो बुरा है उसकी हम पहचान करे,मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करे
दीप जले या अंगारे हो पाठ तुम्हारा याद रहे,
अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करे
गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे।
Happy Teacher's Day
4) सुन्दर सुर सजाने को साज बनाता हूं
नौसिखिये परिंदों को बाज बनाता हूं,
चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी
तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं।
समंदर तो परखता है हौंसले कश्तियों के
और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं,
बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा
अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं।
Happy Teacher's Day
5) हम स्कूल रोज हैं जाते
शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते,
दिल बच्चों का कोरा कागज
उस पर ज्ञान अमिट लिखवाते,
जाति-धर्म पर लड़े न कोई
करना सबसे प्रेम सिखाते,
हमें सफलता कैसे पानी
कैसे चढ़ना शिखर बताते,
सच तो ये है स्कूलों में
अच्छा इक इंसान बनाते।
Happy Teacher's Day
