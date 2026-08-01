Sister's Day Wishes: बहन से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता…सिस्टर्स डे पर बहन को भेजें खास मैसेज, पढ़ें 30 शायरियां

बहने एक दूसरे से चाहें जितना मर्जी लड़ाई कर लें लेकिन दोनों के बीच प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। सिस्टर्स डे के दिन अपनी प्यारी बहन पर प्यार लुटाने के लिए उन्हें खास शायरी मैसेज भेजें।

सिस्टर्ड डे पर अपनी बहन को खास मैसेज भेजने के लिए यहां से चुनें बेस्ट शायरियां

सिस्टर्स डे बहनों के प्यार, स्नेह और उनके रिश्ते का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को ये खास दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बहनों के प्रति आभार व्यक्त करना और यह बताना है कि वे हमारे जीवन में कितनी जरूरी हैं। इस साल सिस्टर्स डे पर अपनी बहन पर प्यार लुटाने के लिए उन्हें यहां से खास शायरी चुनकर मैसेज भेजें

सिस्टर्स डे के लिए शायरी मैसेज

1) बहन से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता,

उसके प्यार का कोई मोल नहीं होता।

हर जन्म में मिले तेरा साथ मुझे,

इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं होता।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

2) तेरी मुस्कान से घर महक जाता है,

हर गम भी पल में सिमट जाता है।

मेरी प्यारी बहना तू यूं ही हंसती रह,

तेरा साथ हर सफर आसान बनाता है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

3) रिश्तों की सबसे प्यारी पहचान हो तुम,

मेरी हर खुशी की मुस्कान हो तुम।

भगवान से बस इतनी-सी दुआ है,

हर जन्म में मेरी बहन हो तुम।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

4)मुश्किलों में जो साथ निभाती है,

हर पल हौसला बढ़ाती है।

वो कोई और नहीं मेरी बहना है,

जो हर दर्द में मुस्कुराती है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

5) तेरे होने से घर में उजाला है,

हर रिश्ता तुझसे ही निराला है।

मेरी दुआ है तू हमेशा खुश रहे,

तेरी हंसी ही मेरा खजाना है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

6) बचपन की यादों का तू हिस्सा है,

मेरी हर दुआ का तू किस्सा है।

बहन, तेरे बिना सब अधूरा लगता,

तू ही मेरे जीवन का सच्चा रिश्ता है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

7) दुनिया की भीड़ में सबसे प्यारी हो,

हर रिश्ते से तुम न्यारी हो।

तेरे जैसा कोई नहीं इस जहां में,

मेरी बहना, तुम सबसे प्यारी हो।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

8) हर दिन तेरा खुशियों से भरा रहे,

तेरा हर सपना पूरा रहे।

कभी न आए कोई ग़म तेरे पास,

तेरा जीवन हमेशा सुनहरा रहे।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

9) बहन का रिश्ता सबसे खास होता है,

हर पल दिल के पास होता है।

दूर रहकर भी दूर नहीं लगता,

उसका प्यार हमेशा साथ होता है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

10) मेरी हर जीत की वजह हो तुम,

मेरे हर गीत की सदा हो तुम।

बहना, तेरे बिना ज़िंदगी अधूरी,

मेरी सबसे प्यारी दुआ हो तुम।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

11) तेरी हंसी मेरी जान है,

तू ही मेरी पहचान है।

रब से बस यही फरियाद है,

तू हमेशा खुश रहे, यही अरमान है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

12) हर खुशी तुझ पर निसार हो,

तेरा हर दिन त्योहार हो।

कभी न आए कोई उदासी,

तेरा जीवन खुशियों का संसार हो।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

13) बहन का प्यार अनमोल होता है,

हर रिश्ता उसके आगे छोटा होता है।

जिसके पास बहन का साथ हो,

वो इंसान सच में खुशनसीब होता है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

14) चांद भी तेरी मुस्कान से शर्माए,

फूल भी तेरी खुशबू से महक जाएं।

मेरी प्यारी बहना यूं ही मुस्कुराती रह,

तेरी खुशी से मेरा दिल खिल जाए।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

15) हर दुआ में तेरा नाम आता है,

दिल तुझे ही अपना मानता है।

मेरी बहना, तू यूं ही खुश रहना,

तेरा साथ ही सुकून दिलाता है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

16) जब भी कोई मुश्किल आई,

तूने हर बार राह दिखाई।

ऐसी प्यारी बहना पाकर,

जिंदगी मेरी मुस्कुराई।

17) तेरे संग हर पल खास है,

तू ही मेरी सबसे बड़ी आस है।

रब से दुआ है हमेशा मुस्कुराना,

क्योंकि तू मेरी जिंदगी की मिठास है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

18) रिश्तों की तू सबसे प्यारी डोर,

तेरे बिना सब लगता है कमजोर।

हमेशा यूं ही साथ निभाना,

यही है दिल की सच्ची ठौर।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

19) तेरी हंसी मेरी ताकत है,

तेरा प्यार मेरी दौलत है।

हर जन्म में मिले तू बहन बनकर,

बस यही मेरी चाहत है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

20) हर पल तेरा चेहरा मुस्काए,

हर सपना तेरा सच हो जाए।

रब तुझे हर खुशी दे,

तेरी जिंदगी फूलों-सी महक जाए।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

21) बहन का रिश्ता सबसे प्यारा,

हर दुख में बनता सहारा।

तेरे बिना अधूरी हर खुशी,

तू ही मेरा सबसे बड़ा सितारा।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

22) तेरी बातें दिल को भाती हैं,

हर याद मुस्कान दे जाती है।

मेरी बहना, तू हमेशा सलामत रह,

यही दुआ हर पल आती है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

23) खुशियों की बारिश तुझ पर हो,

हर सपना तेरे घर हो।

कभी न आए कोई उदासी,

हर दिन तेरा बेहतर हो।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

24) हर लम्हा तेरे नाम कर दूं,

हर खुशी तेरे नाम कर दूं।

अगर मिले दुआ मांगने का हक़,

हर दुआ तेरे नाम कर दूं।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

25) तेरा साथ सबसे अनमोल है,

तेरा प्यार सबसे बेमिसाल है।

मेरी बहना तू हमेशा हंसती रह,

यही मेरा सबसे बड़ा ख्याल है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

26) दूरियां चाहे कितनी भी हों,

दिल से कभी दूर नहीं होते।

बहन का रिश्ता ऐसा होता है,

जो हर पल साथ ही होता है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

27) तेरी खुशी मेरी पहचान है,

तेरी मुस्कान मेरी जान है।

रब तुझे हर गम से बचाए,

यही मेरी हर सुबह-शाम की दुआ है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

28) हर घर की रौनक होती है बहन,

हर दिल की धड़कन होती है बहन।

जिसे मिले उसका साथ उम्रभर,

उसकी जिंदगी जन्नत होती है बहन।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

29) तेरे बिना सब सूना लगता है,

हर सपना अधूरा लगता है।

मेरी बहना तू हमेशा पास रहे,

यही दिल को अच्छा लगता है।

हैपी सिस्टर्स डे बहन

30) भगवान तुझे हर खुशी दे,

हर मंजिल पर कामयाबी दे।

मेरी प्यारी बहना यूं ही मुस्कुराती रह,

सिस्टर्स डे पर ढेरों शुभकामनाएं और प्यार दें।