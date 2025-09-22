Navratri Wishes 2025: 'जय माता दी' के जयकारे के साथ करें मां दुर्गा का स्वागत, भेजें नवरात्रि के शुभकामना संदेश happy shardiya navratri 2025 wishes quotes messages maa shailputri whatsapp status navratri 2025 ki hardik shubhkamnaye, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपhappy shardiya navratri 2025 wishes quotes messages maa shailputri whatsapp status navratri 2025 ki hardik shubhkamnaye

Navratri Wishes 2025: 'जय माता दी' के जयकारे के साथ करें मां दुर्गा का स्वागत, भेजें नवरात्रि के शुभकामना संदेश

Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes : यह पर्व माता दुर्गा की आराधना के साथ सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का भी होता है। अगर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को नवरात्रि पर भेजने के लिए खास भक्तिमय संदेश ढूंढ़ रहे हैं, तो ये शुभ नवरात्रि शुभकामना संदेश साझा कर सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 06:25 AM
share Share
Follow Us on
Navratri Wishes 2025: 'जय माता दी' के जयकारे के साथ करें मां दुर्गा का स्वागत, भेजें नवरात्रि के शुभकामना संदेश

Navratri Wishes & Message 2025 : शारदीय नवरात्रि का आरंभ आज यानी 22 सितंबर से हो रहा है। यह पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन नौ दिनों में माता रानी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा और नौ दिन का व्रत करते हैं। यह पर्व माता दुर्गा की आराधना के साथ सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का भी होता है। अगर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को नवरात्रि पर भेजने के लिए खास भक्तिमय संदेश ढूंढ़ रहे हैं, तो ये शुभ नवरात्रि शुभकामना संदेश आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज के जरिए साझा कर सकते हैं।

शारदीय नवरात्रि विशेज (Navratri Wishes 2025)

1 - नवरात्रि आई माता के चरणों की रौनक लाई,

हर मन में नई उमंग, हर दिल में नया विश्वास है।

दूर दूर रहें सारे, जीवन खुशहाल रहे

नवरात्रि की आप सभी को बधाई !

2- मां के नौ रूपों की करें आराधना,

हर दिन भक्त करें माता की साधना

सफल हो जीवन, पूरी हो हर कामना

नवरात्रि के पावन पर्व की आपको शुभकामना।

3- नवरात्रि में सजा मां का दरबार,

' जय माता दी', गूंजे हर गली-हर द्वार।

भक्त झूमे, सजे पूजा की थाली,

मां दुर्गा लाएं खुशियां निराली।

नवरात्रि की शुभकामनाएं

4- शक्ति का स्वरूप मां दुर्गा

आपके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर

ज्ञान और प्रकाश का संचार करें।

हैप्पी नवरात्रि।

5- नवरात्रि में मां का दरबार सजा है,

हर भक्त माता की भक्ति में झुका है।

मिलती है मां के चरणों में शांति और आनंद अपार,

मां की भक्ति से होती है भक्तों की हर दुआ स्वीकार।

6- सिंह पर सवार जब आती हैं मां,

सभी दुख-तकलीफ हर जाती हैं मां।

सच्चे मन से जो करता है प्रार्थना,

उसके जीवन को खुशहाल बनाती हैं मां।

नवरात्रि की शुभकामनाएं

7- मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले हर मोड़ पर,

सफलता आए जीवन के हर छोर पर।

हर दिन हो मंगलमयी आपका, अंधेरे में भी उजाला बना रहे,

नवरात्रि के पर्व की आपको शुभकामनाएं !

8- नवरात्रि का हर दिन है न्यारा,

मां की भक्ति से मिलता सहारा।

प्रेम और विश्वास की ज्योति जलाएं,

मां अंबे हर घर में सुख-समृद्धि लाएं।

नवरात्रि की शुभकामनाएं

9- नवदुर्गा का साथ हो, हर कठिनाई का ह्रास हो,

भक्ति का उजाला बना रहे, हर तरफ उल्लास हो।

मां की शक्ति से मिले जीवन को एक नई दिशा,

नवरात्रि के नौ दिनों की खुशियां बनी रहें सदा !

Navratri Shardiya Navratri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।