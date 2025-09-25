Navratri Wishes 2025 : नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित, खूबसूरत संदेशों से अपनों को भेजें मां का आशीर्वाद happy shardiya navratri 2025 wishes day 4 maa kushmanda quotes messages whatsapp status navratri ki shubhkamnaye in hind, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Navratri Wishes 2025 : नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित, खूबसूरत संदेशों से अपनों को भेजें मां का आशीर्वाद

Shardiya Navratri 2025 Wishes : अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन अपने प्रियजनों के लिए मां कुष्मांडा से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और ऊर्जा का आशीर्वाद मांगना चाहते हैं तो उनके साथ मां कुष्मांडा को समर्पित ये सुंदर शुभकामनाएं, संदेश और स्टेटस शेयर कर सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 09:59 AM
Navratri Wishes 2025 : नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित, खूबसूरत संदेशों से अपनों को भेजें मां का आशीर्वाद

शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। माना जाता है कि देवी कूष्मांडा का स्वरूप सभी प्रकार के दुख और संकटों का अंत करने वाला होता है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके आठ हाथ होते हैं। अगर आप अपने प्रियजनों के लिए मां कुष्मांडा से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और ऊर्जा का आशीर्वाद मांगना चाहते हैं तो उनके साथ मां कुष्मांडा को समर्पित सुंदर शुभकामनाएं, संदेश और स्टेटस शेयर कर सकते हैं।

1- हे मां कुष्मांडा!

अपनी मंद मुस्कान से हमारे जीवन को उज्जवल कर दें।

आपकी कृपा से हर कष्ट दूर हो और जीवन में सुख-शांति बनी रहे।

नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं!

2- लाल चुनरी ओढ़े मां का दरबार सजा है,

हर भक्त का मन पुलकित हुआ है।

इस नवरात्रि मां आपको अपार खुशियां दें।

जय मां कुष्मांडा!

3- मातुः कुष्माण्डायै सदा कृपा भवतु।

हिंदी अर्थ: मां कूष्मांडा की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे।

4- मां कुष्मांडा से विनती है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो,

जीवन में कोई दुख ना आए और हर दिन खुशियों से भरा हो।

जय मां कुष्मांडा!

5- या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमों नम:।।

जय मां कूष्मांडा

शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं

6- असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाली मां,

ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने वाली मां,

आपके चरणों में फूल चढ़ाकर हम आपका आशीर्वाद पाते हैं।

नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं!

7- जो भी मां कुष्मांडा का स्मरण करता है,

उसका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाता है।

आइए इस नवरात्रि उनके चरणों में शीश झुकाएं।

शुभ नवरात्रि!

Shardiya Navratri

