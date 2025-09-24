Navratri 2025 Day 3 Wishes : नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की होती है पूजा, प्रियजनों को भेजें खूबसूरत शुभकामनाएं happy shardiya navratri 2025 day 3 wishes quotes navratri ki hardik shubhkamnaye maa chandraghanta sandesh, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Navratri 2025 Day 3 Wishes : नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की होती है पूजा, प्रियजनों को भेजें खूबसूरत शुभकामनाएं

Maa Chandraghanta Wishes In Hindi : अगर आप भी अपने मित्रों और परिजनों के जीवन में सुख-समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन उन्हें मां चंद्रघंटा के ये शुभकामनाएं संदेश, कोट्स और मैसेज भेजकर नवरात्रि की मंगल कामना दे सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 09:40 AM
Navratri Day 3 Wishes : आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। माता के भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बेहद सुंदर है। मां के इस स्वरूप के माथे पर अर्धचंद्रमां विराजमान है, जिसकी वजह से उन्हें चंद्रघंटा कहकर पुकारा जाता है माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से भय का नाश होता है और जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप भी अपने मित्रों और परिजनों के जीवन में सुख-समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन उन्हें मां चंद्रघंटा के ये शुभकामनाएं संदेश, कोट्स और मैसेज भेजकर नवरात्रि की मंगल कामना दे सकते हैं।

1 -या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।

जय मां चंद्रघंटा

शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं

2- चंद्र सा रूप, शीतल छाया,

मां चंद्रघंटा ने सुख बरसाया.

क्रोध शांत कर प्रेम सिखाती,

भक्ति से जीवन को जगमगाती.

नवरात्रि के 3 दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

3- मां वरदान मत देना हमें बस थोड़ा सा प्यार देना

हमें तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा एक बस यही आशीर्वाद देना

शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं

4- मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद मिले,

हर भक्त का जीवन खुशियों से खिले.

भय हो दूर और साहस बढ़े,

हर मनोकामना शीघ्र ही सधे.

जय माता दी, शुभ नवरात्रि

5 -मां चंद्रघंटा का दिव्य आशीर्वाद आपको

साहस, शक्ति और सफलता प्रदान करे।

शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं

6- घंटे की ध्वनि से भय मिट जाए,

मां की कृपा से जीवन संवर जाए.

ममता और शांति का वरदान,

मिले सबको मां का सम्मान.

नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं!

7- सुबह-सुबह मां का नाम, दिल को मिले अराम।

नवरात्र का तीसरा दिन, मिट जाए सारा गम।

शुभ प्रभात!

