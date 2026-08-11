Sawan Shivratri 2026 Wishes: काल उसका क्या बिगाड़े...इन 30 संदेशों के जरिए अपनों को दें सावन शिवरात्रि की बधाई
सावन शिवरात्रि के खास दिन पर अपनों को खूबसूरत संदेशों के साथ बधाई देना चाहते हैं, तो यहां से कुछ मैसेज-कोट्स चुनें। इन शुभ संदेशों के जरिए भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बना रहेगा।
Sawan Shivratri Wishes 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस खास दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप सावन शिवरात्रि के खास मौके पर अपनों को बधाई संदेश देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए कुछ मैसेज और कोट्स चुन सकते हैं।
1. ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूं,
भक्ति है शिव की, इसलिए जीवन में खुशहाल हूं।
सावन शिवरात्रि की मंगलकामनाएं।
2. हर हर महादेव! भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।
सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
काल उसका क्या बिगड़े जो भक्त हो महाकाल का।
सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. दुखों की हर राह मिट जाए,
खुशियों से जीवन का हर पल सज जाए।
सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. बेलपत्र की खुशबू, शिव का पावन नाम,
महादेव बनाए रखें आपके जीवन में सुख-शांति तमाम
सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
6. सावन की रात, शिव भक्ति का साथ,
महादेव थामे रहें हमेशा आपका हाथ। हर हर महादेव
सावन शिवरात्रि की मंगलकामनाएं।
7. शिव का नाम लेकर हर काम की शुरुआत करें, महादेव की कृपा से जीवन में खुशियां बेशुमार हों।
सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
8. महादेव की भक्ति में शक्ति है, उनके आशीर्वाद में सुख-शांति है।
भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।
सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
9. ना दौलत की चाह, ना शोहरत का अभिमान,
बस सिर पर रहे महादेव का हाथ और दिल में उनका नाम।
सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
10. ॐ नमः शिवाय! भोलेनाथ आपके जीवन में प्रेम, सुख और शांति बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।
सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
11. माया को चाहने वाला बिखर जाता है,
और शिव को चाहने वाला संवर जाता है।
शुभ सावन शिवरात्रि
12. दुखों का हर निशान मिट जाए खुशियों से आपका जीवन भर जाए सावन शिवरात्रि की आपको शुभकामनाएं
13. तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी,
हे भोलेनाथ आपके बिना मेरी एक न डोरी।
सावन शिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई।
14. डमरू वाले बाबा की महिमा निराली है,
इनकी शरण में आने वाले की हर झोली खाली है।
सावन शिवरात्रि की हार्दिक बधाई।
15. पी के जहर जो पूरी दुनिया को बचाए,
ऐसे देवों के देव महादेव को शत-शत प्रणाम।
हैप्पी शिवरात्रि-2026
16. सुख और दुःख तो जीवन की रीत है,
जो शिव का भक्त हो, उसकी हर हार भी जीत है।
Happy Shivratri 2026
17. सावन शिवरात्रि पर करें भोलेनाथ का जाप महाकाल के जाप से धुल जाते हैं जीवन के पाप सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
18. मन में शिव जी, होंठों पर शिव जी का नाम बना रहे महादेव की कृपा से जीवन का हर पल खुशहाल रहे। सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
19. हर हर महादेव! महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
20. काल भी उसका क्या बिगाड़े, जिसके सिर पर हाथ महादेव का। हर हर महादेव!
21. भोलेनाथ आपके हर दुख को हर लें और खुशियों से जीवन भर दें। सावन शिवरात्रि की बधाई!
22. ॐ नमः शिवाय! महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
23. शिव का नाम लें, हर मुश्किल आसान करें। आपको सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं!
24. महादेव की भक्ति में रंग जाए मन, खुशियों से भर जाए जीवन। हर हर महादेव!
25. भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आए। सावन शिवरात्रि की बधाई!
26. महादेव की कृपा से हर दिन खास हो, हर सपना आपका साकार हो। हर हर महादेव!
27. सिर पर हाथ महादेव का हो, तो डरने की क्या बात! सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
28. भोले की भक्ति, शिव का नाम और खुशियों से भरा रहे आपका हर मुकाम। सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं!
29. शिव जी की कृपा से चेहरे पर मुस्कान बनी रहे आपके आंगन में हमेशा खुशियां बनी रहे। सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं
30. त्रिशूलधारी भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सारे संकट दूर हों, सावन शिवरात्रि मंगलमय हो।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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