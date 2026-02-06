Rose Day Wishes : इजहार-ए-इश्क के लिए 'रोज डे' पर भेजें ये टॉप 10 रोमांटिक मैसेज, शर्म छोड़कर 'आई लव यू' कहेगा पार्टनर
Happy Rose Day 2026 Wishes : पहली बार दिल में छिपे प्यार का इजहार करने वाले हैं या अपने सालों पुराने रिश्ते में दोबारा ताजगी भरनी है, तो एक प्यारा सा मैसेज जादू की तरह काम कर सकता है। गुलाब के लाल फूल के साथ पार्टनर को भेजें टॉप 10 रोमांटिक मैसेज, कोट्स, शायरी और स्टेट्स।
Rose Day Wishes In Hindi : प्रेमी जोड़ों का सबसे बड़ा त्योहार वेलेंटाइन डे 2026 आने वाला है। प्यार भरे इस रोमांटिक वेलेंटाइन वीक 2026 की शुरुआत कल यानी 7 फरवरी को 'रोज डे 2026' के साथ हो जाएगी। कपल्स अपने पार्टनर से दिल की बात कहने के लिए लाल गुलाब के फूल का सहारा लेंगे। तो कुछ गुलाब की खुशबू के साथ पार्टनर पर शब्दों का जादू भी चलाना चाहेंगे। यकीन मानिए, एक लाल गुलाब के साथ अगर शब्द सही हों, तो दिल जीतना और भी आसान हो जाता है। लेकिन अकसर लोग प्यार का इजहार करने से पहले ही अपनी भावनाओं को मन में दबा लेते हैं, लेकिन रोज डे वह मौका है जब आप अपनी खामोशी को एक खूबसूरत संदेश में बदलकर साथी का प्यार हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे अब आप पहली बार दिल में छिपे प्यार का इजहार करने वाले हों या अपने सालों पुराने रिश्ते में दोबारा पहले दिन जैसी ताजगी लाना चाहते हों, एक प्यारा सा मैसेज जादू की तरह काम करता है। अगर आप भी अपने प्यार को गुलाब के लाल फूल के साथ रोमांटिक मैसेज भी भेजना चाहते हैं तो रोज डे के ये टॉप 10 रोमांटिक रोज डे मैसेज, कोट्स, शायरी और स्टेट्स आपके काम आ सकते हैं।
रोज डे की विशेज और शायरी | Rose Day Wishes And Shayari
1- मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत गुलाब आप हो,
जिसके होने से मेरी दुनिया महकती है।
Happy Rose Day, Love!
2- रोज की पंखुड़ियों में छुपा मेरा प्यार है,
तुम्हारे लिए दिल हमेशा बेकरार है,
यह रोज तुम्हें बताने आया है,
कि तुम ही मेरी जिंदगी का आधार हो।
3- टूटे हुए फूलों से खुशबू नहीं आती,
मोहब्बत के बिना ज़िंदगी समझ नहीं आती।
हर गुलाब की अपनी एक कहानी है,
और मेरी ज़िंदगी की कहानी सिर्फ आपसे है।"
4- हर रोज तुम्हारी याद दिल में खिलती है,
तुम्हारी बातों से जिंदगी संवरती है,
यह रोज मेरे प्यार का छोटा सा तोहफा है,
जो हमेशा तुम्हारे लिए है।
5- जैसे रोज की खुशबू दिल को सुकून देती है,
वैसे ही तुम मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देती हो,
यह खास रोज तुम्हारे नाम,
हैप्पी रोज डे मेरी जान।
6- बड़े ही चुपके से भेजा था मेरे महबूब ने मुझे एक गुलाब,
उसकी खुशबू ने सारे शहर में हंगामा कर दिया।
Happy Rose Day, Love!
7-तुम कली इक गुलाब की सी हो
इक किरन आफ़्ताब की सी हो
- करीम रूमानी
8-तेरे हाथों में इतराता है गुलाब किस्मत पर
तेरे साथ कुछ गुनगुनाती हो फिजा भी जैसे.
हैप्पी रोज डे!
9-भेजे हैं कुछ गुलाब खिलते कंवल को
महबूब तक खुदा मोहब्बत की हवा पहुंचे...
हैप्पी रोज डे!
10-हर रोज रोज डे आए और तु मेरे लिए गुलाब लाए,
इसी बहाने तू मुझसे मिलने तो आए।
रोज डे की शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
