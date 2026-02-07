Happy Rose Day: 'गुलाब लाए हैं तेरे दीदार के लिए..' रोमांटिक शायरियों से बोलें हैप्पी रोज डे
Happy Rose Day: गर्लफ्रेंड या ब्वॉयफ्रेंड दोनों को ही स्पेशल फील करवाना है और रोमांटिक शायरियों की खोज में हैं तो यहां से चुनें बेस्ट गुलाब वाली शायरी। जिसे पढ़ते ही लवर इंप्रेस हो जाएगा और आपका पूरा वैलेंटाइन वीक बन जाएगा खास।
7 फरवरी यानी रोज डे, वैलेंटाइन वीक का पहला दिन। प्रेम से भरे रोमांटिक सप्ताह का पहला दिन काफी खास होता है। आखिर मोहब्बत का इजहार करने का आगाज जो इस दिन के साथ होता है। अपनी प्रेमिका को स्पेशल फील करवाना है तो गुलाब देने से पहले ही ये गुलाब वाली शायरी उन तक पहुंचा दें। तभी तो बनेगा पूरा वैलेंटाइन वीक स्पेशल। यहां से चुनें मोस्ट रोमांटिक शायरी।
Happy Rose Day 2026 Shayari, Quotes, Messages, Romantic Lines
गुलाब लाये है तेरे दीदार के लिए।
पर वो मुरझा गया तेरे नूर के आगे।
तू ऐसा खूबसूरत हीरा है।
की कोहिनूर भी सोचे तुझे पाने के लिए।
Happy Rose Day 2026
- आपके होठों पर सदा खिलता गुलाब रहे
खुदा ना करे आप कभी उदास रहे
हम आपके पास चाहे रहे ना रहे
आप जिन्हें चाहे वो सदा आपके पास रहे।
Happy Rose Day 2026
- बड़े ही चुपके से भेजा था,
मेरे महबूब ने मुझे एक गुलाब,
कमबख्त उसकी खुशबू ने,
सारे शहर में हंगामा कर दिया.
Happy Rose Day 2026
- एक खूबसूरत ख्वाब हो आप,
दिल को छू जाने जाने वाला एहसास हो आप,
आपको क्या दे गुलाब हम,
गुलाबो में सबसे खुबसूरत गुलाब हो आप।
Happy Rose Day 2026
- मेरी दीवानगी की कोई हद्द नहीं,
तेरी सूरत के सिवा मुझे कुछ याद नहीं,
मैं गुलाब हु तेरे गुलशन का,
तेरे सिवाए मुझ पे किसी का हक नहीं।
Happy Rose Day 2026
- तेरी हर आहट से ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है,
तेरे होने का एहसास मेरी सांसे बयान कर जाती हैं,
ये सुन्दर गुलाब तेरी ही यादों का हिस्सा है,
जिन्हें देख फिर से वो खुशियां जवान हो जाती हैं।
Happy Rose Day 2026
- फूलों में हसीं गुलाब हैं,
पढाई के लिए ज़रूरी किताब हैं,
दुनिया में हर सवाल का जवाब है,
अगर कोई तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कहना वो लाजवाब है।
Happy Rose Day 2026
- आज सोचा की आपको जवाब में क्या दूं,
आप जैसे लोगों को किताब क्या दूं,
कोई और फूल हो तो मुझ को नहीं मालूम
जो खुद गुलाब हो उसे गुलाब क्या दूं?
Happy Rose Day 2026
- मेरा हर ख्वाब आज हकीकत बन जाए,
जो हो बस तुम्हारे साथ ऐसी ज़िन्दगी बन जाए,
हम लाये लाखों में एक गुलाब तुम्हारे लिए,
और ये गुलाब मोहब्बत की शुरुआत बन जाए।
Happy Rose Day 2026
- चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह,
नाम आपका रोशन रहे आफताब की तरह,
गम में भी आप हंसते रहे फूलों की तरह,
अगर हम इस दुनिया में न रहे आज की तरह
Happy Rose Day 2026
- तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं मैंने,
सूख गया तेरा गुलाब मगर फेका नहीं मैंने।
Happy Rose Day 2026
- हमने हमारे इश्क का इज़हार यूं किया,
फूलों से तेरा नाम पत्थरों पे लिख दिया।
Happy Rose Day 2026
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
