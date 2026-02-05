Happy Rose Day: 'तेरा नाम लूं तो गुलाब खिल जाए..' गर्लफ्रेंड को भेजने के लिए चुनें शायरी
Happy Rose Day: वैलेंटाइन वीक का पहला दिन रोज डे के रूप में मनाया जाता है। अब अगर अपनी प्रेमिका को इस मोहब्बत के सप्ताह के पहले दिन से ही स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो इन ब्यूटीफुल शायरियों में से एक चुनकर भेज दें।
वैलेंटाइन का सप्ताह 7 फरवरी से शुरू हो जाएगा। मोहब्बत के इस पूरे हफ्ते का पहला दिन गुलाब यानी रोज डे होता है। अब अगर अपनी प्रियतमा को इस दिन पर स्पेशल फील कराना है तो पहला काम शब्दों में पिरोएं आपके अल्फाज होंगे। तो इन सुंदर शायरियों के बेस्ट कलेक्शन में से चुनें रोज डे पर भेजने के लिए शायरी।
Happy Rose Day Shayari
- तेरी मोहब्बत का असर कुछ ऐसा हुआ,
हर गुलाब में अब तेरा ही चेहरा नजर आता है।
Happy Rose Day
- हर ख्वाहिश तुझसे जुड़ी है इस दिल की,
रोज की तरह ताजा है ये मोहब्बत आज भी।
Happy Rose Day
- गुलाब की तरह नाज़ुक है तेरा एहसास,
जिसे छूना भी इबादत जैसा लगता है खास।
Happy Rose Day
- जो बात तेरी आंखों में है वो गुलाब में कहां,
तेरी एक मुस्कान से बहारें लौट आती हैं यहां।
Happy Rose Day
- तू सामने हो तो हर फूल शर्माता है,
तेरा नाम सुनते ही दिल मुस्कुराता है।
Happy Rose Day
- तू जो मुस्कुराए, तो गुलाब भी झूम जाए,
तेरी एक नजर से ये जहां महक जाए।
Happy Rose Day
- तेरे बिना हर रंग अधूरा लगे,
जैसे गुलाब बिन खुशबू सूना लगे।
Happy Rose Day
- तेरा साथ हो तो हर दिन खास लगे,
गुलाब क्या, हर कांटा भी रास लगे।
Happy Rose Day
- तेरी यादों की खुशबू कुछ यूं समा गई,
हर गुलाब से पहले तेरी बात आ गई।
Happy Rose Day
- गुलाब तुझसे जलने लगे हैं बहारों में,
तेरी सादगी छा गई अब नजारों में।
Happy Rose Day
- तेरा नाम लूं तो गुलाब खिल जाए,
तेरी झलक मिल जाए तो दिन बन जाए।
Happy Rose Day
- तेरी हर अदा में गुलाबों का रंग है,
तू ही तो मेरे ख्वाबों की तरंग है।
Happy Rose Day
- तू चले तो फिज़ा में गुलाब महके,
तेरी हंसी से हर जमाना बहके।
Happy Rose Day
- तेरी नज़रों का जादू गुलाबों पे भारी है,
तू ही इस दिल की सबसे प्यारी सवारी है।
Happy Rose Day
- तू हंसे तो लगे जैसे बहार आ गई,
तेरे आने से महफिल में जान आ गई।
Happy Rose Day
- गुलाब तो बस बहाना है,
तेरे नाम पे हर मौसम को सजाना है।
Happy Rose Day
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।