Happy Rose Day: 'तेरा नाम लूं तो गुलाब खिल जाए..' गर्लफ्रेंड को भेजने के लिए चुनें शायरी

Happy Rose Day: 'तेरा नाम लूं तो गुलाब खिल जाए..' गर्लफ्रेंड को भेजने के लिए चुनें शायरी

संक्षेप:

Happy Rose Day: वैलेंटाइन वीक का पहला दिन रोज डे के रूप में मनाया जाता है। अब अगर अपनी प्रेमिका को इस मोहब्बत के सप्ताह के पहले दिन से ही स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो इन ब्यूटीफुल शायरियों में से एक चुनकर भेज दें।

Feb 05, 2026 10:36 pm IST
वैलेंटाइन का सप्ताह 7 फरवरी से शुरू हो जाएगा। मोहब्बत के इस पूरे हफ्ते का पहला दिन गुलाब यानी रोज डे होता है। अब अगर अपनी प्रियतमा को इस दिन पर स्पेशल फील कराना है तो पहला काम शब्दों में पिरोएं आपके अल्फाज होंगे। तो इन सुंदर शायरियों के बेस्ट कलेक्शन में से चुनें रोज डे पर भेजने के लिए शायरी।

Happy Rose Day Shayari

  • तेरी मोहब्बत का असर कुछ ऐसा हुआ,

हर गुलाब में अब तेरा ही चेहरा नजर आता है।

Happy Rose Day

  • हर ख्वाहिश तुझसे जुड़ी है इस दिल की,

रोज की तरह ताजा है ये मोहब्बत आज भी।

Happy Rose Day

  • गुलाब की तरह नाज़ुक है तेरा एहसास,

जिसे छूना भी इबादत जैसा लगता है खास।

Happy Rose Day

  • जो बात तेरी आंखों में है वो गुलाब में कहां,

तेरी एक मुस्कान से बहारें लौट आती हैं यहां।

Happy Rose Day

  • तू सामने हो तो हर फूल शर्माता है,

तेरा नाम सुनते ही दिल मुस्कुराता है।

Happy Rose Day

  • तू जो मुस्कुराए, तो गुलाब भी झूम जाए,

तेरी एक नजर से ये जहां महक जाए।

Happy Rose Day

  • तेरे बिना हर रंग अधूरा लगे,

जैसे गुलाब बिन खुशबू सूना लगे।

Happy Rose Day

  • तेरा साथ हो तो हर दिन खास लगे,

गुलाब क्या, हर कांटा भी रास लगे।

Happy Rose Day

  • तेरी यादों की खुशबू कुछ यूं समा गई,

हर गुलाब से पहले तेरी बात आ गई।

Happy Rose Day

  • गुलाब तुझसे जलने लगे हैं बहारों में,

तेरी सादगी छा गई अब नजारों में।

Happy Rose Day

  • तेरा नाम लूं तो गुलाब खिल जाए,

तेरी झलक मिल जाए तो दिन बन जाए।

Happy Rose Day

  • तेरी हर अदा में गुलाबों का रंग है,

तू ही तो मेरे ख्वाबों की तरंग है।

Happy Rose Day

  • तू चले तो फिज़ा में गुलाब महके,

तेरी हंसी से हर जमाना बहके।

Happy Rose Day

  • तेरी नज़रों का जादू गुलाबों पे भारी है,

तू ही इस दिल की सबसे प्यारी सवारी है।

Happy Rose Day

  • तू हंसे तो लगे जैसे बहार आ गई,

तेरे आने से महफिल में जान आ गई।

Happy Rose Day

  • गुलाब तो बस बहाना है,

तेरे नाम पे हर मौसम को सजाना है।

Happy Rose Day

