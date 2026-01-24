Hindustan Hindi News
Happy Republic Day 2026 Wishes : 26 जनवरी पर भेजें गणतंत्र दिवस के टॉप 10 मैसेज, दिल में भर जाएगा देशभक्ति का जुनून

संक्षेप:

Happy Republic Day 2026 Wishes : अगर आप भी इस साल पुराने देशभक्ति मैसेज की जगह दिल को छू लेने वाले लेटेस्ट गणतंत्र दिवस 2026 बेस्ट स्टेटस, शायरी और कोट्स भेजना चाहते हैं तो इन टॉप 10 देशभक्ति के रंग में डूबे हुए गणतंत्र दिवस 2026 के मैसेज कॉपी करें और बना दें अपने WhatsApp स्टेटस।

Jan 24, 2026 11:40 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
77th Gantantra Diwas Ki Shubhkamnaye : देशभर में हर साल 26 जनवरी 2026 का दिन गणतंत्र दिवस 2026 के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह खास दिन देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। इस दिन 1950 में भारत देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन चारों ओर लहराते तिरंगे और देशभक्ति संगीत से हर दिल -जय हिन्द जय भारत के नारे लगाता हुआ नजर आता है। इस खास मौके पर हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जाग उठती है, जिसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए डिजिटल दौर में WhatsApp Status, Facebook Post और Instagram Story का सहारा लिया जाता है। अगर आप भी इस साल पुराने देशभक्ति मैसेज की जगह दिल को छू लेने वाले लेटेस्ट गणतंत्र दिवस 2026 बेस्ट स्टेटस, शायरी और प्रेरणादायक कोट्स भेजना चाहते हैं तो आपकी तलाश पुरी हो चुकी है। जल्दी से इन टॉप 10 देशभक्ति के रंग में डूबे हुए गणतंत्र दिवस 2026 के मैसेज कॉपी करें और बना दें अपने WhatsApp स्टेटस।

दोस्तों के लिए गणंतत्र दिवस के मैसेज और कोट्स (Republic Day 2026 Patriotic Messages for Friends & Family)

1. आजादी की कीमत उनसे पूछो,

जिन्होंने इसके लिए अपना खून बहाया,

जय हिन्द।

2. धर्म के नाम पर न लड़ो,

धर्म के नाम पर न मरों,

इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है,

बस देश के नाम पर जियो.

Happy Republic Day 2026

3. दिल में तिरंगे का सम्मान है,

मां भारती की शान पर अभिमान है,

हर कोने में लहराएंगे तिरंगा,

क्योंकि यही भारत की पहचान है.

Happy Republic Day 2026

4. कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है.

5. फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई,

हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं,

जो मिट गए देश पर,

6.अनेकता में एकता ही हमारी शान है,

इसलिए मेरा भारत महान है.

7. आओ झुककर सलाम करें उनको,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।

8. लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर,

भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर।

9. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,

वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।

10.तैरना है तो समंदर में तैरो,

नदी-नालों में क्या रखा है,

प्यार करना है तो वतन से करो,

इन बेवफाओं में क्या रखा है।

