Happy Republic Day: 26 जनवरी पर अपनों को भेजें देशभक्ति से भरी शायरियां, यहां पढ़ें टॉप 20+ मैसेज!

संक्षेप: Happy Republic Day 2026 Wishes in Hindi: गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको भी अपनों को 26 जनवरी विश करनी है, तो यहां से टॉप शायरियां और मैसेज चुनकर भेज सकते हैं।

Follow Us on

Jan 25, 2026 08:26 pm IST

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए गौरव और सम्मान का दिन है। आज के ही दिन सन् 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतांत्रिक देश बना था। इस दिन देश की गलियों में निकल जाएंगे तो हर जगह आपको तिरंगा लहराता हुआ मिल जाएगा। देशभक्ति से भरे गीतों की आवाज कानों तक पहुंच जाएगी। दफ्तरों और स्कूलों में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। आजकल डिजिटल जमाना है, तो शुभकामनाएं भी फोन के जरिए भेज दी जाती हैं। अगर आपको भी अपनों को 26 जनवरी विश करनी है, तो यहां से टॉप शायरियां और मैसेज चुनकर भेज सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

1) याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, यह बलिदान तुम्हारा है,

हमको तो है जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा है।

इस दिन के लिए वीरो ने अपना खून बहाया है,

झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस फिर आया है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

2) ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा

ये शुभ दिन है हम सब का लहरा लो तिरंगा प्यारा

पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए

कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए।

3) ये आन तिरंगा है,ये शान तिरंगा है,

अरमान तिरंगा है,अभिमान तिरंगा है,

मेरी जान तिरंगा है, गणतंत्र दिवस की बधाई!

4) देशभक्तों से ही देश की शान है

देशभक्तों से ही देश का मान है

हम उस देश के फूल हैं यारों

जिस देश का नाम हिंदुस्तान है

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

5) वतन की मोहब्बत में

खुद को तपाए बैठे हैं,

मरेंगे वतन के लिए,

मौत से शर्त लगाए बैठे हैं।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

6) आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

7) आयो मिलकर गणतंत्र का सूरज चमकाए।

सब मिलकर संविधान की शपथ दोहराएं।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

8) वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए,

रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ पाए,

दिल एक है एक है जान हमारी,

हिंदुस्तान हमारा है हम इसकी शान है।्

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

9) कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

10) गर्व है हमें, इस मिट्टी की शान पर,

नतमस्तक हैं, वीरों के बलिदान पर।

चलो करें ये प्रण आज,

भारत को बनाएंगे और खास।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

11) चला चल भारत, अब तुझे रुकना नहीं,

तिरंगा हाथ में है, परचम झुकना नहीं।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

12) संविधान ने हमें हक़ दिए,

तिरंगे ने पहचान दी,

गणतंत्र दिवस 2026 पर

भारतीय होने का गर्व सलामत रहे।

13) लोकतंत्र की ताकत,

एकता की मिसाल,

गणतंत्र दिवस 2026 पर

भारत को मेरा शत-शत प्रणाम।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

14) आज नहीं तो कब,

हम नहीं तो कौन?

गणतंत्र दिवस 2026 पर

देश के लिए कुछ करने का लें प्रण।

15) संविधान की रक्षा हर नागरिक करे,

देश की सेवा में हर हाथ बढ़े।

गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाएं,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

16) तिरंगा ऊंचा रहे हर दिल में,

देश का गौरव दिखे हर मिल में।

आपको मंगलमय दिन की बधाई,

26 जनवरी की शुभकामनाएं!

17) लोकतंत्र की शक्ति से हर सपना साकार हो,

हर नागरिक का हृदय देश के प्यार से भर हो।

गणतंत्र दिवस मनाएं खुशी-खुशी,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

18) हमारा संविधान है, हमारा स्वाभिमान,

भारत का गौरव है और भारत की पहचान।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

19) आजादी के रंगों में रंगे हैं हम,

संविधान की शक्ति से मजबूती पाई है,

गणतंत्र दिवस की खुशी में हम सब,

देशभक्ति का नया रास्ता अपनाए हैं।

गणतंत्र दिवस की बधाई!

20) संविधान हमारा सहारा है,

हमारा देश हमें सबसे प्यारा है।

जाति, धर्म और भाषा से देश हमारा है।

तिरंगे की आन में जीवन सारा है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

21) अखंड भारत गंगा, यमुना, नर्मदा, सबका एक ही राग है।

मेरे देश की मिट्टी में अपनत्व और अनुराग है।

दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले तोड़ने की,

पर हमारे सीने में जलती देशभक्ति की आग है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

22) हर भारतवासी की धड़कन में बसता है हमारा देश,

हम देते हैं एकता और अखंडता का संदेश।

अनूठा है हमारा प्यार और विश्वास,

सपने होंगे पूरे, सुनहरे कल की हमें है आस।

हैप्पी 26 जनवरी!

23) धर्म के नाम पर न लड़ो,

धर्म के नाम पर न मरों,

इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है,

बस देश के नाम पर जियो.