Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपHappy Republic Day 2026 image wishes: photo wishes and messages for 77th republic day 26 january
Happy Republic Day 2026 Image Wishes: इन फोटो मैसेज के जरिए दें गणतंत्र दिवस की बधाई, जोश होगा हाई

Happy Republic Day 2026 Image Wishes: इन फोटो मैसेज के जरिए दें गणतंत्र दिवस की बधाई, जोश होगा हाई

संक्षेप:

Happy Republic Day 2026 image wishes: 26 जनवरी के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभक्ति के जोश में लोग डूबे हुए हैं। ऐसे में आप बधाई संदेश देने के लिए कुछ फोटो विशेस भेज दें। 

Jan 26, 2026 08:54 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Happy Republic Day 2026 Image Wishes: आज 26 जनवरी को लोग पूरे जोश व उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था, जिसमें देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, जब संविधान लागू हुआ और देश को अपना लोकतांत्रिक स्वरूप मिला। इस दिन हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का भरोसा दिया गया। गणतंत्र हमें याद दिलाता है कि देश की मजबूती उसकी जनता, संविधान और एकता में निहित है। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर अगर आप अपनों को कुछ अलग अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो फोटो मैसेज एक बेहतरीन ऑप्शन है। तिरंगे के रंग, देशभक्ति के स्लोगन और प्रेरणादायक लाइनों वाले ये फोटो मैसेज दिल में देशप्रेम का जोश भर देते हैं। इन्हें WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर कर आप गणतंत्र दिवस की बधाई को और भी खास बना सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यहां से चुनकर भेजें फोटो संदेश-

तिरंगे की शान में रंगा हर दिन हमारा,

संविधान है पहचान, यही है सहारा।

जन-जन की आवाज से चलता है देश,

गणतंत्र दिवस मुबारक, भारत महान संदेश।

Happy Republic Day 2026 Image Wishes

संविधान ने दिया हमें अधिकारों का मान,

लोकतंत्र की ताकत है हर हिंदुस्तानी इंसान।

एकता, समानता, न्याय का ये पर्व,

गणतंत्र दिवस लाए जीवन में नया गर्व।

Happy Republic Day 2026 Image Wishes

ना राजा, ना हुकूमत, जनता है सर्वोपरि,

यही है गणतंत्र की सबसे बड़ी खरी।

तिरंगे तले बंधा हर भारतीय आज,

गणतंत्र दिवस पर करें देश को सलाम।

Happy Republic Day 2026 Image Wishes

संविधान की रोशनी से चमकता हिंदुस्तान,

हर नागरिक में बसता है देश का स्वाभिमान।

अधिकारों संग कर्तव्यों की भी पहचान,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, मेरी जान।

Happy Republic Day 2026 Image Wishes

आज फिर याद करें संविधान का मान,

जिसने जोड़ा हर दिल, हर पहचान।

आजादी को मिला स्थायी आकार,

गणतंत्र दिवस मुबारक हो बार-बार।

Happy Republic Day 2026 wishes photo

तिरंगे की शान में रंगा हर एक सपना,

संविधान ने दिया हमें जीने का अपना हक।

एकता, न्याय और समानता का पर्व आज,

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें:गणतंत्र दिवस की बधाई देने के लिए चुनें देशभक्ति से भरे संदेश, यहां देखें लिस्ट
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Republic Day Quotes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।