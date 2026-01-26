Happy Republic Day 2026 Image Wishes: इन फोटो मैसेज के जरिए दें गणतंत्र दिवस की बधाई, जोश होगा हाई

संक्षेप: Happy Republic Day 2026 image wishes: 26 जनवरी के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभक्ति के जोश में लोग डूबे हुए हैं। ऐसे में आप बधाई संदेश देने के लिए कुछ फोटो विशेस भेज दें।

Happy Republic Day 2026 Image Wishes: आज 26 जनवरी को लोग पूरे जोश व उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था, जिसमें देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, जब संविधान लागू हुआ और देश को अपना लोकतांत्रिक स्वरूप मिला। इस दिन हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का भरोसा दिया गया। गणतंत्र हमें याद दिलाता है कि देश की मजबूती उसकी जनता, संविधान और एकता में निहित है। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर अगर आप अपनों को कुछ अलग अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो फोटो मैसेज एक बेहतरीन ऑप्शन है। तिरंगे के रंग, देशभक्ति के स्लोगन और प्रेरणादायक लाइनों वाले ये फोटो मैसेज दिल में देशप्रेम का जोश भर देते हैं। इन्हें WhatsApp, Facebook और Instagram पर शेयर कर आप गणतंत्र दिवस की बधाई को और भी खास बना सकते हैं।

यहां से चुनकर भेजें फोटो संदेश- तिरंगे की शान में रंगा हर दिन हमारा,

संविधान है पहचान, यही है सहारा।

जन-जन की आवाज से चलता है देश,

गणतंत्र दिवस मुबारक, भारत महान संदेश।

संविधान ने दिया हमें अधिकारों का मान,

लोकतंत्र की ताकत है हर हिंदुस्तानी इंसान।

एकता, समानता, न्याय का ये पर्व,

गणतंत्र दिवस लाए जीवन में नया गर्व।

ना राजा, ना हुकूमत, जनता है सर्वोपरि,

यही है गणतंत्र की सबसे बड़ी खरी।

तिरंगे तले बंधा हर भारतीय आज,

गणतंत्र दिवस पर करें देश को सलाम।

संविधान की रोशनी से चमकता हिंदुस्तान,

हर नागरिक में बसता है देश का स्वाभिमान।

अधिकारों संग कर्तव्यों की भी पहचान,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, मेरी जान।

आज फिर याद करें संविधान का मान,

जिसने जोड़ा हर दिल, हर पहचान।

आजादी को मिला स्थायी आकार,

गणतंत्र दिवस मुबारक हो बार-बार।

तिरंगे की शान में रंगा हर एक सपना,

संविधान ने दिया हमें जीने का अपना हक।

एकता, न्याय और समानता का पर्व आज,