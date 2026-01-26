Happy Republic Day 2026 Wishes: गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, यहां से चुनें देशभक्ति से भरे बधाई संदेश
Happy Republic Day 2026: आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में हर कोई देशभक्ति के रंगों में डूबा हुआ है। आप अपनों को खास बधाई संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।
Happy Republic Day 2026 Wishes: पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देशभक्ति और तिरंगे के रंगों में देश डूब चुका है और झंडारोहण कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और यही वजह है कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने खास लोगों को बधाई संदेश देने के लिए आप कुछ चुनिंदा मैसेज चुन सकते हैं। हम यहां पूरी लिस्ट शेयर कर रहे हैं-
गणतंत्र दिवस के लिए बधाई संदेश
1- गणतंत्र दिवस 2026 की हार्दिक बधाई।
तिरंगे की शान सदा ऊंची रहे।
देश एकता के सूत्र में बंधा रहे,
और भारत प्रगति करता रहे।
2- 26 जनवरी की शुभकामनाएं।
संविधान पर हमें गर्व है।
लोकतंत्र की राह पर चलकर,
भारत को आगे बढ़ाना है।
3- गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयां।
आज़ादी का यह पर्व अनमोल है।
एकता और भाईचारे से ही,
हमारा भारत मजबूत है।
4- सभी देशवासियों को शुभ संदेश।
गणतंत्र दिवस का पर्व मुबारक।
अधिकारों संग कर्तव्यों का,
आज फिर लें हम संकल्प।
5- 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।
तिरंगा हमारी पहचान है।
संविधान हमारी ताकत है,
और भारत हमारा स्वाभिमान है।
6- गणतंत्र दिवस 2026 की बधाई।
शहीदों को नमन, देश को सलाम।
एकजुट होकर चलें आगे,
यही भारत की सच्ची पहचान।
7- इस पावन अवसर पर बधाई।
लोकतंत्र की जीत का दिन है।
हर नागरिक की जिम्मेदारी से,
भारत और मजबूत बनेगा।
8- गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
देशभक्ति का पर्व है आज।
तिरंगे के सम्मान में,
हर दिल गर्व से भर जाए।
9- 26 जनवरी की शुभकामनाएं।
संविधान ने हमें जोड़ा है।
एकता, समानता, स्वतंत्रता से,
भारत ने नया मुकाम पाया है।
10- गणतंत्र दिवस 2026 की बधाई।
देश की सेवा का संकल्प लें।
एकता और ईमानदारी से,
भारत को आगे बढ़ाएं।
