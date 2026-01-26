Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपHappy Republic Day 2026 best wishes quotes and message images to share on whatsapp facebook instagram
Happy Republic Day 2026 Wishes: गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, यहां से चुनें देशभक्ति से भरे बधाई संदेश

Happy Republic Day 2026 Wishes: गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, यहां से चुनें देशभक्ति से भरे बधाई संदेश

संक्षेप:

Happy Republic Day 2026: आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में हर कोई देशभक्ति के रंगों में डूबा हुआ है। आप अपनों को खास बधाई संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Jan 26, 2026 08:25 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Happy Republic Day 2026 Wishes: पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देशभक्ति और तिरंगे के रंगों में देश डूब चुका है और झंडारोहण कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और यही वजह है कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने खास लोगों को बधाई संदेश देने के लिए आप कुछ चुनिंदा मैसेज चुन सकते हैं। हम यहां पूरी लिस्ट शेयर कर रहे हैं-

गणतंत्र दिवस के लिए बधाई संदेश

1- गणतंत्र दिवस 2026 की हार्दिक बधाई।

तिरंगे की शान सदा ऊंची रहे।

देश एकता के सूत्र में बंधा रहे,

और भारत प्रगति करता रहे।

2- 26 जनवरी की शुभकामनाएं।

संविधान पर हमें गर्व है।

लोकतंत्र की राह पर चलकर,

भारत को आगे बढ़ाना है।

3- गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयां।

आज़ादी का यह पर्व अनमोल है।

एकता और भाईचारे से ही,

हमारा भारत मजबूत है।

4- सभी देशवासियों को शुभ संदेश।

गणतंत्र दिवस का पर्व मुबारक।

अधिकारों संग कर्तव्यों का,

आज फिर लें हम संकल्प।

5- 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।

तिरंगा हमारी पहचान है।

संविधान हमारी ताकत है,

और भारत हमारा स्वाभिमान है।

6- गणतंत्र दिवस 2026 की बधाई।

शहीदों को नमन, देश को सलाम।

एकजुट होकर चलें आगे,

यही भारत की सच्ची पहचान।

7- इस पावन अवसर पर बधाई।

लोकतंत्र की जीत का दिन है।

हर नागरिक की जिम्मेदारी से,

भारत और मजबूत बनेगा।

8- गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

देशभक्ति का पर्व है आज।

तिरंगे के सम्मान में,

हर दिल गर्व से भर जाए।

9- 26 जनवरी की शुभकामनाएं।

संविधान ने हमें जोड़ा है।

एकता, समानता, स्वतंत्रता से,

भारत ने नया मुकाम पाया है।

10- गणतंत्र दिवस 2026 की बधाई।

देश की सेवा का संकल्प लें।

एकता और ईमानदारी से,

भारत को आगे बढ़ाएं।

ये भी पढ़ें:Happy Republic Day 2026 Wishes : गणतंत्र दिवस के बेस्ट टॉप 10 देशभक्ति संदेश
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Republic Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।