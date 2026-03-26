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Ram Navami 40+ Wishes: त्याग, तपस्या, मर्यादा…राम नवमी के लिए यहां से चुनें बेस्ट शायरी मैसेज

Mar 26, 2026 08:32 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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भगवान राम के जन्मोत्सव की धूम पूरे भारत में देखने को मिलती है। इस दिन की शुभकामनाएं अपनों को देने के लिए खास मैसेज खोज रहे हैं, तो यहां से चुने बेस्ट शायरी मैसेज-

Ram Navami 40+ Wishes: त्याग, तपस्या, मर्यादा…राम नवमी के लिए यहां से चुनें बेस्ट शायरी मैसेज

राम नवमी पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाती हैं। ये पावन पर्व आस्था, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन की धूम पूरे भारत में होती है। राम नवमी के पावन अवसर पर अपनों के साथ शुभकामना संदेश शेयर करने के लिए यहां देखिए खास शायरी मैसेज। ये स्टेट पर लगाने के साथ ही अपनों को भेजने के लिए बेस्ट हैं।

ये भी पढ़ें:Ram Navami 2026 Wishes: रामचरितमानस की दिव्य चौपाई भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

1) राम जी की ज्योति से नूर मिलता है,

सबके दिलों को सुरूर मिलता है,

जो भी जाता है राम के द्वार,

उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।

राम नवमी की बधाई

2) जिनके मन में श्री राम हैं,

उनके चरणों में सारा धाम है,

जिन्होंने ठुकरा दिया सब कुछ,

उनके लिए राम ही सबसे बड़ा नाम है।

राम नवमी की बधाई

3) ना पैसा लगता है,

ना खर्चा लगता है,

राम-राम बोलिए,

बड़ा अच्छा लगता है।

राम नवमी की बधाई

4) राम नाम का फल है मीठा,

कोई चख के देख ले,

खुल जाते हैं किस्मत के ताले,

कोई पुकार के देख ले।

राम नवमी की बधाई

5) गरज उठे गगन सारा,

समुद्र छोड़े अपना किनारा,

हिल जाए जहान सारा,

जब गूंजे जय श्री राम का नारा।

राम नवमी की बधाई

6) मन में राम,

तन में राम,

रोम-रोम में राम रे,

राम भजन में डूब के देखो,

बन जाएंगे बिगड़े काम रे।

राम नवमी की बधाई

7) निकली है सज-धज के राम जी की सवारी,

लीला है प्रभु की सबसे न्यारी-न्यारी।

राम नवमी की बधाई

8) कण-कण में विष्णु बसें,

जन-जन में हैं राम,

प्राणों में मां जानकी,

मन में चारों धाम।

राम नवमी की बधाई

9) शांति के तुम दूत हो,

शक्ति के तुम आधार,

तेरे नाम से ही मिटे,

जीवन का अंधकार।

राम नवमी की बधाई

10) दुख मिटाने वाले,

सुख देने वाले,

मर्यादा के प्रतीक हैं राम,

सबके बिगड़े काम बनाने वाले,

अयोध्या के राजा हैं राम।

राम नवमी की बधाई

एक लाइन वाली सरल शुभकामनाएं

11) भगवान राम की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम

12) दशरथ नंदन राम की जय, कौशल्या के लाल की जय। राम नवमी की शुभकामनाएं

13) मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लें। शुभ राम नवमी

14) इस राम नवमी, प्रभु राम आपके सारे कष्ट हर लें और जीवन में नई ऊर्जा भर दें।

15) राम नवमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में उजाला लेकर आए।

16) आपके घर में खुशियों का वास हो, दुखों का नाश हो। राम नवमी मंगलमय हो!

17) भगवान राम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। शुभ राम नवमी

18) राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है।

19) नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत नव प्रीता। राम नवमी की हार्दिक बधाई

20) त्याग, तपस्या और मर्यादा के प्रतीक प्रभु श्री राम आपको सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें।

शांति, प्रेम और भाईचारे वाली शुभकामनाएं

21) राम का नाम लेने से ही मन को असीम शांति मिलती है।

22) शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता राम नवमी का यह पर्व।

23) धैर्य और साहस का पाठ हमें श्री राम से सीखना चाहिए। शुभ राम नवमी

24) सेवा और समर्पण की भावना को अपने भीतर जगाएं। जय श्री राम

25) अधर्म का विनाश हो, धर्म का उत्थान हो। राम नवमी की बधाई

26) राम केवल एक नाम नहीं, एक आदर्श जीवन जीने की कला हैं।

27) जैसे राम ने बुराई पर जीत पाई, आप भी अपनी कमजोरियों पर विजय पाएं।

28) राम के जीवन से सीखें कि कैसे हर परिस्थिति में अडिग रहा जाता है।

29) प्रभु राम की भक्ति में ही असली मुक्ति है।

30) इस पावन दिन पर संकल्प लें कि हम भी राम के बताए सत्य के मार्ग पर चलेंगे।

राम नवमी की बेहतरीन शुभकामनाएं

31) राम जी की ज्योति से नूर मिलता है,

सबके दिलों को सुरूर मिलता है,

जो भी जाता है राम के द्वार,

उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।

राम नवमी की बधाई

32) निकली है सज-धज के राम जी की सवारी,

लीला है प्रभु की सबसे न्यारी-न्यारी,

चरणों में इनके अर्पित है दुनिया सारी।

जय श्री राम

33) राम नाम का फल है मीठा, कोई चख के देख ले,

खुल जाते हैं किस्मत के ताले, कोई पुकार के देख ले।

शुभ राम नवमी

34) गरज उठे गगन सारा,

समुद्र छोड़े अपना किनारा,

हिल जाए जहान सारा,

जब गूंजे जय श्री राम का नारा।

शुभ राम नवमी

ये भी पढ़ें:'निर्गुण राम निरंजन राया...' राम नवमी के मौके पर दें इन मैसेज के साथ शुभकामनाएं

35) ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है,

राम-राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है।

जय श्री राम! राम नवमी की बधाई

36) जिनके मन में श्री राम हैं,

उनके चरणों में सारा धाम है।

जिन्होंने ठुकरा दिया सब कुछ,

उनके लिए राम ही सबसे बड़ा नाम है।

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

37) कण-कण में विष्णु बसें, जन-जन में हैं राम,

प्राणों में मां जानकी, मन में चारों धाम।

जय श्री राम! शुभ राम नवमी!

38) मन में राम, तन में राम, रोम-रोम में राम रे,

राम भजन में डूब के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम रे।

राम नवमी मंगलमय हो

39)त्याग, तपस्या, मर्यादा...

यही है राम की परिभाषा।

राम नवमी मंगलमय हो

40) सत्य, धरम के रक्षक राम,

दुखियों के तुम पालक राम।

राम नवमी का दिन है पावन,

आओ राम नाम में मन को रमाएं।

जय श्री राम! राम नवमी की बधाई

41) न चाकरी, न माया, न वैभव की चाह,

राम के चरणों में मिल जाए, बस थोड़ी सी पनाह।

राम नवमी की बधाई

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Navratri Ram Navami

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