Ram Navami 2026 Wishes: रामचरितमानस की 10 दिव्य चौपाई भेजकर अपनों को दें राम नवमी की शुभकामनाएं!
Happy Ram Navami 2026: अगर आप भी राम नवमी पर अपने करीबियों और रिश्तेदारों राम नवमी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो रामचरितमानस की चौपाइयों से शुभ भला क्या होगा। तो चलिए इस पावन अवसर पर रामायण की कुछ प्रसिद्ध चौपाइयां देख लेते हैं-
नवरात्रि का समापन नवमी तिथि के साथ होता है। हिंदू धर्म में ये दिन इसलिए भी इतना शुभ माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि त्रेतायुग में इसी दिन भगवान श्रीराम का अवतरण हुआ था। पूरे देशभर में रामनवमी का पावन पर्व बड़ी ही धूम-धाम से मनाया जाता है। भगवान श्रीराम के भजनों और रामायण की चौपाइयों से मंदिर गूंज उठते हैं और भक्तजन भी एक दूसरे को इस पवन दिवस की शुभकामाएं भेजते हैं। अगर आप भी राम नवमी पर अपने करीबियों और रिश्तेदारों राम नवमी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो रामचरितमानस की चौपाइयों से शुभ भला क्या होगा। तो चलिए इस पावन अवसर पर रामायण की कुछ प्रसिद्ध चौपाइयां देख लेते हैं, जिन्हें अब शुभकामाओं के रूप में भेज सकते हैं।
1) राम भगति मनि उर बस जाकें। दु:ख लवलेस न सपनेहुँ ताकें॥
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं।।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
2) जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं सब कोई।
जिनके कपट, दंभ नहिं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
3) होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढ़ावै साखा ॥
अस कहि लगे जपन हरिनामा । गईं सती जहँ प्रभु सुखधामा ॥
आपको और आपके परिवार को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
4) प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई॥
खल कामादि निकट नहिं जाहीं। बसइ भगति जाके उर माहीं॥
राम नवमी की शुभकामनाएं!
प्रभु राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे
5) बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ।
प्रभु राम की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे!
शुभ राम नवमी!
6) मंगलमूल रामु सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सबु तासू।।
रायँ सुभायँ मुकुरु कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुटु सम कीन्हा।।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
7) जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। कबि उर अजिर नचावहिं बानी॥
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती॥
जय श्री राम!
आपके और आपके परिवार को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
8) श्रवन समीप भए सित केसा। मनहुं जरठपनु अस उपदेसा।।
नृप जुबराजु राम कहुँ देहू। जीवन जनम लाहु किन लेहू।।
आपके और आपके परिवार को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
9) राम राज बैठें त्रैलोका।
हरषित भए गए सब सोका॥
बयरु न कर काहू सन कोई।
राम प्रताप बिषमता खोई॥
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय श्री राम!
10) रामकथा सुन्दर कर तारी।
संशय बिहग उड़व निहारी।।
जय श्री राम!
आप और आपके परिवार को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
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