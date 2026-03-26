Ram Navami 2026 Wishes: 'निर्गुण राम निरंजन राया...' राम नवमी के मौके पर दें इन मैसेज के साथ शुभकामनाएं
Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी के पावन मौके पर अपनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को भेजनी है शुभकामनाएं, तो यहां से चुनें शानदार, भगवान राम का ध्यान करते हुए प्यारे से मैसेज। जिनमे मिलेगा भगवान राम का आशीर्वाद।
चैत्र मास की नवमी तिथि को केवल नवरात्रि का समापन ही नहीं होता बल्कि ये शुभ दिन धरती पर भगवान श्रीराम के अवतरण का भी दिन है। इसी दिन त्रेतायुग में भगवान श्रीराम ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। दोपहर में घड़ी के 12 बजाते ही मंदिरों में शंख और घंटे की ध्वनि गूंजने लगती है और लोग जयकारों के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस पावन मौके पर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को शुभकामनाएं भेजनी हैं तो इन सुंदर राम की महिमा लिखी लाइनों को मैसेज में भेजें। यहां से चुनें बेहतरीन विशेज, शायरी, कोट्स, लाइंस इन हिंदी।
Ram Navami Wishes In Hindi
- जिनके मन में श्री राम है,
भाग्य में उसके बैकुंठ धाम है,
उसके चरणों में जिसने जीवन वार दिया
संसार में उसका कल्याण है।
पूरे परिवार को राम नवमी की शुभकामनाएं
- राम जिनका नाम है
अयोध्या जिनका धाम है
ऐसे रघुनंदन के चरणों में
मेरा प्रणाम है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिवस की शुभकामनाएं
- निर्गुण राम निरंजन राया
जिन वह सकल सृष्टि उपजाया
निगुण सगुन दोउ से न्यारा
कहैं कबीर सो राम हमारा
रामलला के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं
- राम नाम का कर भजन
वक्त बदल जाएगा
कुछ अहित होगा नहीं,
हर संकट टल जाएगा
जय श्रीराम
रामनवमी की शुभकामनाएं
जब नैन खुलें तो दर्शन हो,
जब होंठ हिलें तो कीर्तन हो
ऐसी कृपा करो हे राम जी
हर क्षण बस आपका सुमिरन हो
सियावर रामचंद्र की जय
- जा पर कृपा राम की होई
ता पर कृपा करहिं सब कोई
जिनके कपट, दम्भ नहिं माया
तिनके ह्रदय बसहु रघुराया
रामजन्मोत्सव की शुभकामनाएं
- मेरे राम सर्वाधारा,
बारम्बार उनको प्रणाम
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
- राम नाम बसा रोम-रोम में,
राम ही ह्रदय में समाया है
राम नाम ही बस एक सच्चा
बाकी जग तो पराया है।
रामजन्मोत्सव की शुभकामनाएं
तुलसी भरोसे राम के
निर्भय होके सोएं
अनहोनी होनी नहीं
राम करे सो होए
रामलला के जन्मदिवस की शुभकामनाएं
- कौन है जिसका काज तुमने संवारा नहीं
कौन है जिसको तुमने दिया सहारा नहीं,
तुम्हारे आसरे पर ही जिंदा हूं मैं हे राम
सच तो है कि तुम बिन मेरा गुजारा नहीं।
रामनवमी की शुभकामनाएं
त्याग दी जब ख्वाहिशें, कुछ अलग करने के लिए
राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए
रामजन्मोत्सव की शुभकामनाएं
- दिल सच्चा, कर्म अच्छा
बाकी सब राम की इच्छा
रामनवमी की शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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