Happy Ram Navami 2026 Wishes: सच्चा सुख है राम नाम, अपनों को भेजें प्रभु राम के 20+ सुंदर और भक्तिमय संदेश
Happy Ram Navami 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि के समापन के साथ ही भक्तों में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव को लेकर उत्साह और श्रद्धा का माहौल बन जाता है। आप अगर राम नवमी के खास दिन पर अपनों को बधाई संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां से कुछ मैसेज चुनकर फेसबुक-व्हाट्सऐप पर शेयर करें।
चैत्र नवरात्रि के समापन के साथ ही भक्तों में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव को लेकर उत्साह और श्रद्धा का माहौल बन जाता है। इस साल 26 मार्च 2026, गुरुवार को पूरे देश में राम नवमी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रद्धापूर्ण त्योहार है, जिसे हर वर्ष बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी शुभ दिन पर भगवान विष्णु ने अपने सातवें अवतार के रूप में भगवान श्रीराम के रूप में जन्म लिया था। इस खास अवसर पर घर-घर में भक्ति, उत्सव और खुशी का माहौल देखने को मिलता है, वहीं लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर इस पावन दिन की खुशी साझा करते हैं। आप भी कुछ शुभ संदेशों को भेजकर अपनों को राम नवमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
राम नवमी के लिए 45+ शुभकामना संदेश-
1- अयोध्या के राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपके जीवन में सुख और शांति लाएं। शुभ राम नवमी!
2- राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है।
3- राम तो घर-घर में हैं, राम हर आंगन में हैं,
मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में हैं।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
4- राम जी की ज्योति से नूर मिला है,
सबके दिलो को सुरूर मिला है,
जो भी गया राम जी के द्वार,
कुछ न कुछ जरूर मिला है।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
5- गुणवान तुम, बलवान तुम,
भक्तों को देते हो वरदान तुम,
भगवान तुम, पालनहार तुम,
मुश्किल को कर देते आसान तुम।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
6- राम नवमी की ढेरों शुभकामनाएं, आपका जीवन आनंदमय हो।
प्रभु श्रीराम आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रखें।
7-राम नवमी का पर्व है आया,
खुशियां लेकर साथ है लाया।
जप लो राम का प्यारा नाम,
जीवन में आएगी नई बहार।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
8- राम जन्म का पावन त्योहार,
लाया खुशियों की बहार।
दिल में बसाओ श्रीराम का नाम,
सफल होगा हर एक काम।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
9- घर-घर में गूंजे जय श्रीराम,
हर मन में बसें प्रभु का नाम।
सुख-शांति से भर जाए जीवन,
मिले आपको खुशियों का धन।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
10- आया है राम नवमी का त्योहार,
लाया है खुशियों की बहार।
राम जी की कृपा बनी रहे,
आपका हर दिन खुशहाल रहे।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
11- भक्ति का दीप जलाएं हम,
राम नाम को अपनाएं हम।
हर पल रहे प्रभु का साथ,
खुशियों से भर जाए हर बात।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
12- राम नवमी का पावन पर्व,
भर दे जीवन में नया सर्व।
राम जी का आशीर्वाद मिले,
हर खुशी आपको हासिल मिले।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
13- राम जी की कृपा बनी रहे,
हर खुशी आपके संग रहे।
जीवन में ना आए कोई गम,
हर दिन आपका मंगलमय रहे।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
14- आया है पावन दिन खास,
राम नाम का हो विश्वास।
हर मनोकामना पूरी हो आपकी,
खुशियों से भर जाए हर सांस।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
15- राम नवमी का शुभ अवसर,
लाए जीवन में नया सफर।
प्रभु श्रीराम का साथ मिले,
हर मुश्किल हो जाए बेअसर।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
16- राम नाम की महिमा अपार,
मिट जाए हर दुख और भार।
प्रभु की कृपा से जीवन में,
सदा रहे खुशियों की बहार।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
17- राम नाम की ज्योति से जीवन आपका उजाला हो,
राम नवमी पर हर दिन आपका खुशहाल हो।
18- प्रभु श्रीराम की कृपा आप पर बनी रहे,
हर पल आपके जीवन में खुशियां सजी रहें।
19- राम नवमी का पावन त्योहार आया है,
आपके लिए ढेरों खुशियां लाया है।
जय श्रीराम की गूंज हर दिल में रहे,
आपका जीवन सदा सुखमय बने।
20-राम जी का आशीर्वाद आपके साथ हो,
हर दिन आपके लिए खास हो।
21- राम नवमी पर प्रभु का नाम अपनाइए,
जीवन में सुख-शांति पाईए।
22- श्रीराम के चरणों में सच्चा सुख मिलता है,
उनका आशीर्वाद जीवन को संवारता है।
23- जिनके मन में श्री राम हैं, उनके भाग्य में वैकुंठ धाम है। राम नवमी की बधाई!
24- राम जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है राम के द्वार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।
25- श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम। राम नवमी की ढेरों शुभकामनाएं!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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