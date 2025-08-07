Rakshabandhan Wishes : 'कच्चे धागों की पक्की डोर'...रक्षाबंधन पर भाई को भेजें दिल छू लेने वाले टॉप 10 शुभकामना संदेश

Rakshabandhan 2025 Messages : अगर इस रक्षाबंधन 2025 आप अपने भाई से किसी वजह से दूर हैं तो अपना प्यार और आशीष उन तक पहुंचाने के लिए राखी के साथ ये टॉप 10 दिल छू लेने वाले रक्षाबंधन मैसेज, कोट्स और प्यार भरी शुभकामनाएं एडवांस में भेज दें।

Follow Us on

Thu, 7 Aug 2025 02:54 PM

Rakshabandhan 2025 Wishes In Hindi : रक्षाबंधन का त्योहार रेशम के धागे से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास की खूबसूरत मजबूत डोर से बंधा हुआ होता है। बता दें, इस साल यह खूबसूरत पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधने के लिए अभी से सुंदर-सुंदर राखियां खरीदकर रख ली हैं। अगर इस रक्षाबंधन 2025 आप अपने भाई से किसी वजह से दूर हैं तो अपना प्यार और आशीष उन तक पहुंचाने के लिए राखी के साथ टॉप 10 दिल छू लेने वाले रक्षाबंधन मैसेज, कोट्स और प्यार भरी शुभकामनाएं एडवांस में भेज दें।

Happy Raksha Bandhan Wishes For Brother In Hindi

1 -राखी के धागे में बंधा है प्यार,

मेरे भाई तू है सबसे शानदार.

Happy Raksha Bandhan 2025

2-यह बंधन धागे का नहीं

स्नेह का है इसमें प्यार और लाड़ दोनों हैं

ऐसा ही बना रहे भाई-बहन का हमेशा साथ

हैप्पी रक्षाबंधन!

3-बहन के हाथों में भाई का हाथ है

ओ बहना तेरे लिए मेरे पास कुछ खास है

तेरे सुकून की खातिर मेरी बहना

तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है

Happy Raksha Bandhan 2025

4-राखी का ये पावन बंधन,

हमेशा बनाए रखे हमारे रिश्ते का अपनापन.

5-चंदन का टीका, रेशम का धागा

सावन की सुगंध, बारिश की फुहार

भाई की उम्मीद, बहन का प्यार

मुबारक हो आपको रक्षा-बंधन का त्योहार

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

6-हर राह आसान हो, हर सपना तेरा साकार हो,

दिल से निकली है दुआ यही

मेरे भाई का जीवन खुशियों से भर जाए पूरी तरह.

7-कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी

प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी

भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी

बहनों के पवित्र प्यार की दुआ है राखी

Happy Raksha Bandhan 2025

8-हर तरफ खुशियों की बौछार है,

बंधा एक धागे में

भाई बहन का अटूट प्यार है।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

9-साथ पले और साथ बढ़े हम

खूब मिला बचपन में प्यार

इसी प्यार की याद दिलाने

आया राखी का त्यौहार

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

10-जन्मों का ये बंधन है

स्नेह और विश्वास का,

और भी गहरा हो जाता है ये रिश्ता

जब बंधता है धागा प्यार का