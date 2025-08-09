टॉप 10 से भी ज्यादा दिल छू लेने वाले मैसेज, जिन्हें भेजकर बोलें 'हैप्पी रक्षाबंधन' happy raksha bandhan messages wishes shayari quotes badhaiyan shubhkamnaen, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
टॉप 10 से भी ज्यादा दिल छू लेने वाले मैसेज, जिन्हें भेजकर बोलें 'हैप्पी रक्षाबंधन'

Happy Raksha Bandhan Wishes: रक्षाबंधन के मौके पर भाई या बहन को भेजनी है प्यारभरी शुभकामनाएं तो इन दिल छू लेने वाली दस से भी ज्यादा शायरियों की मदद लें और अपने दिल के जज्बातों को शब्दों में पिरोकर बोल दें हैप्पी रक्षाबंधन।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:00 AM
भाई या बहन को रक्षाबंधन की शुभकामना भेजनी हैं तो यहां पढ़ लें टॉप 10 से भी ज्यादा प्यारभरी सुंदर शायरियां। जिसे पढ़ने के बाद दिल हो जाएगा इमोशनल और राखी का त्योहार बन जाएगा स्पेशल। पढ़ें दस से भी ज्यादा दिल छू लेने वाली शायरियां।

Happy Raksha Bandhan

1) मेरी दुआ है तुम जियो हजारों बरस,

आसमान की बुलंदियों में छ जाओ,

रहो दुनिया के किसी भी जगह,

राखी के दिन बहन खातिर आ जाओ

2) न धन दौलत न व्यापार चाहिए,

बस तुमसे इज्जत बेसुमार चाहिए

आश रहेगी जिन्दगी भर के लिए

बस बहन को भाई का प्यार चाहिए।

3) हर बहन भाई के लिए दुआ मांगती है

रहे सलामत भैया रब से रजा मांगती है

रेशम के धागे से किस्तम की पतंग उड़े

संग खिल-खिलाने की वो फ़िजा मांगती है।

4) कलाई पर जो रेशम का धागा है

तेरी बहना ने प्यार से बाँधा है

ये धागा कभी ये छूटे न

तेरी बहना तुझसे रूठे न।।

5) मै कबसे तेरा इतजार कर रही ,

लेकर राखी चन्दन की थाल

बहना के इस प्यार के खातिर ,

अपने जेब से कुछ तो निकाल।

6) तू मेरी ख़ुशी तू मेरा संसार है

तू है तो ये सारा घरबार है

तुम हो तो खुशियां बरस रही हैं

तुम्हारे बिन कैसा त्योहार है ।

7) ये रस्मो रिवाजों का चलन तुमसे

भैया मेरा खिलता चमन तुमसे है

बहना की दुनिया जहान हो तुम

ये धरती और ये गगन तुमसे है ।

8) फ्री में राखी बांधेगी तब जानेंगे

प्रेम है भाई से कितना हम मानेंगे,

राखी से पहले हिसाब लगा कर आती हो

खाली हाथ आकर झोला भर ले जाती हो।

9) मेरे प्यारे भाईया ये भाई-बहन का प्यार है

कुछ है प्रेम जुड़ा कुछ मिलने का आसार है

कुछ खर्च करो तुम बहना के खातिर भईया

आज फिर आया देखो राखी का त्यौहार है ।

10) माथे पर चन्दन कलाई पर धागे का प्यार

मेरे प्यारे भैया तुम जिओ साल हजार

इस रिश्ते की डोरी ऐसे थामे रखना

तुमसे ही तो मिला है खुशियों का संसार।

11) खुशियों का सारा संसार आया है

सावन के संग-संग बहार आया है

भाई-बहन के रिश्तों का सार आया है

बरस बाद रक्षाबंधन त्यौहार आया है।।

12) खुशियों का सारा संसार आया है

बरस बाद फिर से त्योहार आया है

आज बहना भाई की कलाई रच दी

कच्चे धागे में रिश्तों का सार आया है ।

13) ये रेशम के धागे नहीं

रिश्तों तो का बंधन है

एक बहन के लिए

भाई ही उसका धन है ।

Raksha Bandhan

