'चंदन का टीका'...इस रक्षाबंधन भाई को भेजें बहन की दुआओं में लिपटे ये टॉप 10 राखी के शुभकामना संदेश

Happy Raksha Bandhan 2025 Quotes: अगर आप भी अपने भाई को राखी के साथ उसके मंगल की दिल से दुआएं भेजना चाहती हैं तो रक्षाबंधन के टॉप 10 मैसेज, कोट्स, शुभकामना शायरी, संदेश, तस्वीरें भेज सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 06:51 AM
Happy Raksha Bandhan 2025 Messages : हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह पर्व आज यानी 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल की कामना करती हैं। तो वहीं भाई भी जीवनभर अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। राखी सिर्फ एक रेशमी धागा नहीं, बल्कि उस प्यार, सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक है जो इस पवित्र रिश्ते में छिपा हुआ रहता है। अगर आप भी अपने भाई को राखी के साथ उसके मंगल की दिल से दुआएं भेजना चाहती हैं तो रक्षाबंधन के ये टॉप 10 मैसेज, कोट्स, शुभकामना शायरी, संदेश, तस्वीरें भेज सकते हैं।

भाई-बहन के लिए प्यार भरे टॉप 10 शुभकामना संदेश (Raksha Bandhan 2025 Wishes)

1 - रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई,

खुशियों की सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई।

बहन के हाथों से सजी आज भाई की कलाई,

हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई।

2- चंदन का टीका, रेशम का धागा

सावन की सुगंध, बारिश की फुहार

भाई की उम्मीद, बहन का प्यार

मुबारक हो आपको रक्षा-बंधन का त्योहार

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

3- हर राह आसान हो, हर सपना तेरा साकार हो,

दिल से निकली है दुआ यही

मेरे भाई का जीवन खुशियों से भर जाए पूरी तरह.

4- राखी के धागे में बंधा है विश्वास,

भाई-बहन का रिश्ता है सबसे खास।

5- जन्मों का ये बंधन है

स्नेह और विश्वास का,

और भी गहरा हो जाता है ये रिश्ता

जब बंधता है धागा प्यार का

6- इसे समझो न रेशम का तार भैया,

मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया.

Happy Raksha Bandhan 2025

7- सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है,

भाई बहन की मीठी सी तकरार है,

ऐसा यह प्यार और खुशियों का त्योहार है।

8- राखी का त्योहार है भाई-बहन का प्यार,

इस दिन बनता है रिश्ता और भी ख़ास,

भाई की कलाई पर सजे राखी का ताज,

बहन की दुआओं से हो हर दिन खास।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

9- राखी का आया त्योहार,

खुशियों की छाई बहार,

भाई की कलाई पर बंधा है बहना का प्यार.

हैप्पी रक्षाबंधन 2025

10- भाई तुम जियो हजारों साल,

मिले कामयाबी तुम्हें हर बार,

खुशियों की हो तुमपे बौछार,

यही दुआ करते हैं हम बार-बार.

रक्षाबंधन की बधाई

