'बचपन की शरारतें'... धागा नहीं भावनाओं का बंधन है रक्षाबंधन, भाई को भेजें दिल छू लेने वाले राखी मैसेज, कोट्स

Rakhi Ki Hardik Shubhkamnaye : अगर आप रक्षाबंधन के दिन दिल में छिपी भावनाओं को जाहिर करने के लिए अच्छे शब्दों की तलाश कर रहे हैं तो रक्षाबंधन के ये बेस्ट 10 मैसेज, राखी कोट्स और शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 09:57 AM
Raksha Bandhan Ki Hardik Shubhkamnaye In Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन पूर्णिमा के दिन भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक, रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। बता दें, इस साल यह त्योहार 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। बहनें राखी के दिन भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनके मंगल जीवन की कामना करती हैं तो भाई बहन को उपहार देकर जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देता है। अगर आप रक्षाबंधन के दिन दिल में छिपी भावनाओं को जाहिर करने के लिए अच्छे शब्दों की तलाश कर रहे हैं तो रक्षाबंधन के ये बेस्ट 10 मैसेज, राखी कोट्स और शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

रक्षा बंधन के शुभकामना संदेश (Raksha Bandhan Quotes in HIndi)

1- राखी का धागा है विश्वास की डोर,

बचपन की यादें हैं इसमें भरपूर।

भाई-बहन का रिश्ता है अनमोल,

इस रिश्ते को बना लें और भी खास।

2- बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार,

नहीं मांगती बड़े उपहार

रिश्ता बना रहे सदियों तक,

मिले भाई को खुशियां हजार

हैप्पी रक्षाबंधन 2025।

3- हर सावन में आती राखी,

बहना से मिलवाती राखी,

चांद सितारों सी चमकीली,

कलाई को भर जाती राखी

रक्षा बंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

4- बहनें होती हैं प्यारी,

बातें करती हैं निराली,

खुशियां देती हैं बहुत सारी

आपको रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

5- माना तुमसे लड़ती हूं, झगड़ती हूं मैं

पर हक से तुमसे सब कह सकती हूं मैं

भाई का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है

तुम्हारे होने से दुनिया की सबसे लकी बहन हूं मैं।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

6- खुश किस्मत होती हैं वो बहनें

जिनके सिर पर भाई का हाथ होता है

हर परेशानी में उसके साथ होता है।

7- फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है

तुम हो जिंदगी में तो फिर क्या कहना है

हैप्पी रक्षाबंधन 2025

8- वो बचपन की शरारतें, वो झूलों पे खेलना,

वो मां का डांटना, वो पापा का लाड़ लगाना।

पर एक चीज जो इन सब से खास है,

वो है मेरी प्यारी बहन का प्यार।

9- राखी का त्योहार है खुशियों की बौछार,

बहन का प्यार और भाई का उपहार।

रिश्तों में मिठास घोलता ये त्योहार,

मुबारक हो आपको राखी का त्योहार।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

10- पैदा होते ही मिल जाता है ये बंधन

स्नेह और विश्वास से गहरा हो जाता है रिश्ता

जब बहन बांधती है धागा प्यार का।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

Relationship Tips Raksha Bandhan

