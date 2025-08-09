रक्षाबंधन पर भाई के लिए यहां देखें टॉप 15 शायरियां, स्टेटस पर लगाने के लिए बेस्ट Happy Raksha bandhan 2025 Top 15 Shayari Message For Brother in hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपHappy Raksha bandhan 2025 Top 15 Shayari Message For Brother in hindi

रक्षाबंधन पर भाई के लिए यहां देखें टॉप 15 शायरियां, स्टेटस पर लगाने के लिए बेस्ट

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। आज यानी 9 अगस्त को ये खास दिन मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर अपने भाई के लिए स्टेटस अपडेट करना चाहती हैं तो यहां से चुनिए बेस्ट शायरी मैसेज। 

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 09:07 AM
share Share
Follow Us on
रक्षाबंधन पर भाई के लिए यहां देखें टॉप 15 शायरियां, स्टेटस पर लगाने के लिए बेस्ट

आज यानी 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई-बहन के इस खास त्योहार का इंतजार सभी को सालभर रहता है। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोर से प्यार बांधती है। इस खास मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का सिलसिला एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। अगर आप भाई के लिए भाई को भेजने या फिर स्टेटस पर लगाने के लिए खास मैसेज खोज रही हैं तो इस आर्टिकल में दी गई बेहतरीन शायरियां आपके काम आ सकती हैं। पढ़िए-

1) मिलेंगे तो दो पल की ही मुलाकात होगी,

इन दो पल में पूरी कैसे बात होगी,

दिल चाहता है फिर वो जमाना

वो मस्ती वो तकरार, रूठना मनाना।

हैपी रक्षाबंधन

2) लड़ना झगना फिर से मनाना

राखी के दिन प्यारा भैया बुलाना

बहुत याद आता है गुजरा जमाना

उन दिनों का रक्षाबंधन पुराना ।

हैपी रक्षाबंधन

3) भाई, तू है तो हर गम में राहत है,

तेरी दोस्ती ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।

मुश्किलों में तू ही सहारा बनता है,

तेरे जैसा भाई खुदा की इनायत है।

हैपी रक्षाबंधन

4) रब की मेहरबानी से खुशियाँ अपार मिले

खुसबू से महकता फूलों का संसार मिले

हर बरस यूं ही आये रिश्तों का बंधन

हर रक्षाबंधन भाई का प्यार मिले।

हैपी रक्षाबंधन

5) भाई, तू मेरा अभिमान है,

तू ही मेरी पहचान है।

तेरे साथ से ही रोशन है,

ये जीवन, ये जहान है।

हैपी रक्षाबंधन

6) प्यार मोहब्बत का जिस से

एक अलग ही रिश्ता होता है,

वो भाई बस भाई नहीं होता

एक फरिश्ता होता है।

हैपी रक्षाबंधन

7) संग रहता हैं जो हर पल

दूर एक क्षण कों भी ना होता हैं,

वों यार सिर्फ दोस्त नहीं,

परन्तु एक भाई होता हैं।

हैपी रक्षाबंधन

8) खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है,

जिस पर खुशियों का पहरा है,

नजर न लगे कभी इस रिश्ते को,

क्योंकी दुनिया का सबसे प्यारा भाई मेरा है।

हैपी रक्षाबंधन

9) मेरा दुश्मन भी तू और दोस्त भी तू,

मेरे लिए मुसिबत भी तू उसका हल भी तू,

कर दे मेरा जो हाल बुरा भाई तू मेरा पर है,

मेरे खुशीयों की दस्तक भी तू।

हैपी रक्षाबंधन

10) भाई कितना भी तंग कर ले बहनों को,

मगर बहनों के जान होते भाई।

हैपी रक्षाबंधन

11) हंस्ते रहे आप करोड़ो के बिच,

खिलते रहे आप लाखों के बिच,

रोशन रहे आप हजारों के बिच,

जैसे रहता है सूरज आसमान के बिच

हैपी रक्षाबंधन

12) मां देती है प्यार और

पापा अनुशासन सिखाते है,

लेकिन खुल के कैसे है जीना,

भाई हमें सिखाते हैं।

हैपी रक्षाबंधन

13) भाई के साथ श्री राम जीते और

बिना भाई के रावण हारा

भाई तू मुझसे कभी दूर मत होना तू ही है

मेरा एकमात्र सहारा।

हैपी रक्षाबंधन

14) किस्मत तो मेरी भी

बहुत खास हैं

तभी तो तेरे जैसा भाई

मेरे पास हैं।

हैपी रक्षाबंधन

15) राम को जैसे मिले थे लक्ष्मण

बलराम को कृष्ण कन्हाई,

ऐसे ही इस जन्म में मुझको

मिला है मेरा प्यारा भाई।

हैपी रक्षाबंधन

Raksha Bandhan Raksha bandhan Wishes Happy Raksha Bandhan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।