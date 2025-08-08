‘अपनी दुआओं में जो उसका जिक्र करता है…’ प्यारी बहन को भेजें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं happy raksha bandhan 2025 shubhkamnaye wishes shayari whatsapp status messages, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
happy raksha bandhan 2025 shubhkamnaye wishes shayari whatsapp status messages

‘अपनी दुआओं में जो उसका जिक्र करता है…’ प्यारी बहन को भेजें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

Raksha Banshan Wishes: रक्षाबंधन के पावन मौके पर भाई-बहन का साथ सबसे अनमोल होता है। लेकिन घर से दूर अपनी प्यारी सी बहन को राखी के मौके पर भेज दें ये इमोशनल और दिल से दुआ की तरह निकली सुंदर शायरी और बोल दें हैप्पी रक्षाबंधन।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 01:20 PM
रक्षाबंधन का त्योहार सबसे पावन होता है। भाई-बहन के बीच का प्यार बचपन में कम और बड़ेपन में ज्यादा नजर आता है। जब सब अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने में व्यस्त होते हैं तो ये राखी का त्योहार ही तो है जो सबको एक साथ लेकर आता है और फिर से वो बचपन की यादें जीने का मौका देता है। अपनी प्यारी सी बहन को इस रक्षाबंधन इन खूबसूरत लाइनों के साथ बोलें हैप्पी रक्षाबंधन।

Raksha Bandhan Wishes In Hindi

1) राखी का त्योहार है खुशियों की बहार

भाई-बहन के रिश्ते का अनमोल उपहार

रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं

2) फूलों का तारों का सबका कहना है,

एक हजारों में मेरी बहना है,

रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं

3) कभी मुझसे लड़ती हो

कभी मुझसे झगड़ती हो

लेकिन बिना कहे कुछ भी

कैसे मन को समझ लेती हो,

रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारी बहना

4) साथ पले और साथ बड़े हुए

खूब मिला बचपन में प्यार

भाई-बहन का प्यार बढ़ाने

आया राखी का त्योहार

हैप्पी रक्षाबंधन बहन

5) अपनी दुआओं में जो उसका जिक्र करता है

वो भाई ही है जो खुद से पहले बहन की फिक्र करता है,

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

6) तोड़ने से भी जो ना टूटे वो मन बंधन है

इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षाबंधन है

रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं

7) लेखनी में प्यार लिखूं

कहानी का सार लिखूं

बहन की डाट लिखूं

उसके भाई का जीवनभर साथ लिखूं

सादी माटी को चंदन लिखूं

प्यारभरे आज के दिन को रक्षाबंधन लिखूं

हैप्पी रक्षाबंधन बहन

8) बना रहे प्यार सदा, रिश्तों का अहसास सदा

कभी ना आए हममे दूरी, राखी लाए खुशियां पूरी

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

9) खुशनसीब है वो भाई जिसके

सिर पर बहन का हाथ होता है,

चाहे कुछ भी हालात हो

ये रिश्ता हमेशा साथ होता है।

Happy Raksha Bandhan

10) कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी

प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी

भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी

बहन भाई के प्यार का पवित्र बंधन है राखी

हैप्पी रक्षाबंधन

Raksha Bandhan

