Happy Promise Day 2026 Wishes top 20 heart touching shayari message quotes for your loved ones list in hindi
Happy Promise Day 2026 Wishes: उम्रभर साथ देने का वादा है...प्रॉमिस डे पर भेजें टॉप 20 दिल को छू लेने वाली शायरियां

संक्षेप:

Happy Promise Day 2026 Wishes: वैलेंटाइन वीक का 5वां दिन यानी 11 फरवरी प्रॉमिस डे के नाम होता है। इस दिन कपल्स एक दूसरे से रिश्ते को मजबूती, ईमानदारी, विश्वास के साथ निभाने का वादा करते हैं। आप कुछ शायरियों को पार्टनर को भेजकर प्रॉमिस करें।

Feb 11, 2026 06:15 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Happy Promise Day Wishes: वैलेंटाइन वीक का पांचवां दिन यानी 11 फरवरी प्रॉमिस डे के नाम होता है। प्रॉमिस डे पर लोग अपने पार्टनर से साथ निभाने, भरोसा बनाए रखने और रिश्ते को मजबूत रखने के वादे करते हैं। प्रॉमिस डे मनाने के पीछे रिश्ते में विश्वास, ईमानदारी और समझदारी बढ़ाना है। पार्टनर के साथ आप जिंदगी भर का साथ देने और रिश्ते को मजबूती से निभाने का वादा करना चाहते हैं, तो कुछ शायराना अंदाज में उनसे प्रॉमिस करें। हम यहां कुछ दिल को छू लेने वाली शायरियां शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप पार्टनर को भेजकर प्रॉमिस कर सकते हैं।

प्रॉमिस डे के लिए शायरियां-

1- वादा है तुमसे हर सांस में तुम्हें चाहेंगे,

तुम रूठो भी तो हम तुम्हें मनाएंगे।

2- तुम्हारे साथ जीने का वादा कर लिया है,

हर दर्द में मुस्कुराने का वादा कर लिया है।

3- वादा है तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे,

दिल में रखेंगे, मगर गुरूर नहीं होने देंगे।

4- तुम मेरे ख्वाब हो, तुम मेरी जान हो,

वादा है तुमसे, तुम ही मेरी पहचान हो।

5- वादा है तुम्हारे बिना अधूरा नहीं रहूंगा,

तुम्हारे प्यार में हमेशा मशहूर रहूंगा।

6- तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी है,

वादा है ये खुशी कभी कम नहीं होगी।

7- तुम्हारे नाम से ही मेरी सुबह होती है,

वादा है हर सुबह तुम्हारे नाम होगी।

8- तेरे साथ चलूं यही मेरी चाहत है,

वादा है तुझसे मेरी ये इबादत है।

9- तुम पास रहो तो हर डर मिट जाता है,

वादा है तुम्हें हर ग़म से बचा लेंगे।

10- वादा है तुमसे दिल की हर बात कहेंगे,

तुम्हारे बिना कभी अधूरे नहीं रहेंगे।

11- तेरे इश्क में खुद को खास बना लिया,

वादा है तुझसे तुझे अपना बना लिया।

12- तुम्हारी बाहों में मेरा सुकून है,

वादा है ये सुकून हमेशा तुम्हारा रहेगा।

13- वादा है तुझसे हर पल तेरा साथ निभाऊंगा,

तेरी हर खुशी के लिए खुद को भुला दूंगा।

14-तुम मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत हो,

वादा है तुमसे तुम ही मेरी मोहब्बत हो।

15- वादा है तुझसे कभी आंसू नहीं आने देंगे,

तेरी आंखों में बस खुशियां सजाएंगे।

16- तू मिले तो जिंदगी हसीन लगती है,

वादा है तुझसे ये कहानी हमेशा यहीं रहेगी।

17- तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं,

वादा है तुझसे ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं।

18- तुम्हारी धड़कन मेरी धड़कन बन जाए,

वादा है तुझसे ये रिश्ता अमर हो जाए।

19- वादा है तुझसे प्यार में कोई कमी नहीं होगी,

तेरी हर ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी होगी।

20- तेरे नाम से ही मेरी दुनिया है,

वादा है तुझसे तू ही मेरी दुआ है।

