Promise Day 2026 Wishes : प्रॉमिस डे पर पार्टनर से करें 10 खूबसूरत वादे, भेजें रोमांटिक मैसेज और कोट्स
यह दिन भरोसे, कमिटमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। दिल की बात और जज्बात पार्टनर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये टॉप 10 लेटेस्ट प्रॉमिस डे के संदेश, कोट्स और शुभकामनाएं आपके पार्टनर से किए वादों और भावनाओं को जाहिर करने में मदद कर सकते हैं।
हैप्पी प्रॉमिस डे विशेज (Happy Promise Day Wishes In Hindi)
1- अपने से कभी जुदा, नहीं होने दूंगा,
हर दिन प्यार से भरा होगा,
प्यार ही प्यार होगा,
सुबह से शाम तक,
शाम से सुबह तक।
Happy Promise Day 2026
2- आज प्रॉमिस डे पर यह वादा है
हर सुख दुख मे तेरा साथ निभाना है
तेरी खुशी मेरी पहली चाहत है
हर पल तुझसे प्यार निभाना है
3- तुम उदास उदास से लगते हो,
कोई तरकीब बताओ मनाने की,
वादा है तुमसे मैं जिन्दगी गिरवी रख सकता हूं
तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की
Happy Promise Day 2026
4- आंख खुले तो चहेरा मेरे यार का हो
आंख बंद हो तो सपना मेरे प्यार का हो
मैं जी लूंगा सिर्फ उस एक पल में बस इतना वादा कर दो
हर सांस पर हक सिर्फ आपका हो
Happy Promise Day 2026
5- आज के दिन बस इतना कहना है
तेरे बिना सब अधूरा सा लगता है
वादा है उम्र भर साथ का
क्योंकि तू ही मेरी दुनिया है
6- वादा करता हूं तुझे कभी न छोड़ूंगा
हर मोड़ पर तेरा हाथ थामूंगा
हालात चाहे जैसे भी हों
हमेशा तुझ पर भरोसा रखूंगा
7- वादा है तुझे हर दिन हसाऊंगा
तेरी आंखों मे आंसू न आने दूंगा
प्यार कम हो या ज्यादा
पर साथ हमेशा निभाऊंगा
8- वादा है हर बात खुलकर कहूंगा
तेरी खुशी को अपनी मानूंगा
साथ चलेंगे हर रास्ते पर
यह रिश्ता दिल से निभाऊंगा
9- प्रॉमिस डे पर दिल से यह बात
तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी सौगात
हर वादा निभाऊंगा सच्चाई से
क्योंकि तू है मेरी हर बात
10- हर पल तुम्हें प्यार करेंगे ये इरादा है,
कयामत तक रहेगा हमारा साथ, ये वादा है।
Happy Promise Day 2026
