'परफेक्ट नहीं हूं'...दिल छू जाएंगे प्रॉमिस डे पर पार्टनर को भेजें ये टॉप 10 मैसेज, जमकर लूटाएगा प्यार
Happy Promise Day Wishes : अगर आप भी अपने पार्टनर से अपनी मोहब्बत का इजहार सच्चे दिल से करना चाहते हैं लेकिन अच्छे शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये टॉप 10 प्रॉमिस डे मैसेज, प्यार भरे कोट्स, लव शायरी और वैलेंटाइन की शुभकामनाएं आपकी मुश्किल को आसान करने वाली है।
Promise Day Quotes and Wishes : वैलेंटाइन वीक के 5वें दिन यानी 11 फरवरी को दुनियाभर के लोग प्रॉमिस डे के रूप में मनाते हैं। यूं तो 7 फरवरी को रोज डे के साथ शुरू होने वाला प्यार का यह पूरा सप्ताह अपने हर अलग-अलग दिन प्रेमी जोड़ों को एक खास संदेश देता है। रोज डे पर अपने प्यार को गुलाब का फूल देकर कंफर्टेबल महसूस करवाने के बाद कपल्स प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे तक का सफर तय करके आज अपने प्यार का भरोसा साथी को करवाने के लिए उससे कुछ वादे करके प्रॉमिस डे मनाने वाले हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर से अपनी मोहब्बत का इजहार सच्चे दिल से करना चाहते हैं लेकिन अच्छे शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये टॉप 10 प्रॉमिस डे मैसेज, प्यार भरे कोट्स, लव शायरी और वैलेंटाइन की शुभकामनाएं आपकी मुश्किल को आसान करने वाली है। आइए पार्टनर से दिल की बात अच्छे लफ्जों में कहने के लिए भेजें प्रॉमिस डे के खूबसूरत कोट्स, मैसेज और शुभकामना संदेश।
प्रॉमिस डे शुभकामनाएं, शायरी और कोट्स (Promise Day Wishes, Shayari & Quotes)
1- मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा और आपके साथ रहूंगा।
हैप्पी प्रॉमिस डे!
2- मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं आपकी हर समस्या को सुलझा दूंगा
लेकिन यह वादा जरूर करता हूं कि आपको
अकेले उन समस्याओं का सामना नहीं करना होगा।
हैप्पी प्रॉमिस डे!
3- आज प्रॉमिस डे पर यह वादा है
हर सुख दुख मे तेरा साथ निभाना है
तेरी खुशी मेरी पहली चाहत है
हर पल तुझसे प्यार निभाना है
4- प्रॉमिस डे पर दिल से यह बात
तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी सौगात
हर वादा निभाऊंगा सच्चाई से
क्योंकि तू है मेरी हर बात
5- मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं गलत निर्णय भी लेता हूं और मैं झगड़ा भी करता हूं।
लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा।
हैप्पी प्रॉमिस डे माई डियर!
6- तुम उदास उदास से लगते हो,
कोई तरकीब बताओ मनाने की,
वादा है तुमसे मैं जिन्दगी गिरवी रख सकता हूं
तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की
Happy Promise Day 2026
7- हर पल तुम्हें प्यार करेंगे ये इरादा है,
कयामत तक रहेगा हमारा साथ, ये वादा है।
Happy Promise Day 2026
8- वादा है तुझे हर दिन हंसाऊंगा
तेरी आंखों मे आंसू न आने दूंगा
प्यार कम हो या ज्यादा
पर साथ हमेशा निभाऊंगा
9- प्रॉमिस डे पर दिल से यह बात
तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी सौगात
हर वादा निभाऊंगा सच्चाई से
क्योंकि तू है मेरी हर बात
10- आंख खुले तो चहेरा मेरे यार का हो
आंख बंद हो तो सपना मेरे प्यार का हो
मैं जी लूंगा सिर्फ उस एक पल में बस इतना वादा कर दो
हर सांस पर हक सिर्फ आपका हो
Happy Promise Day 2026
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
