Happy Promise Day 2026: शायराना अंदाज में करें उम्र भर साथ निभाने का वादा, पार्टनर को भेजने के लिए टॉप 10 मैसेज!
Happy Promise Day 2026: अगर आप भी अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो उन्हें एक प्यारा सा प्रॉमिस कर सकते हैं। अब मौका जरा खास है तो अंदाज भी शायराना होना चाहिए।
वैलेंटाइन वीक के पांचवें दिन यानी 11 फरवरी को प्रॉमिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लव बर्ड्स एक दूसरे से प्यार भरे वादें करते हैं और साथ निभाने की कसमें खाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये दिन रिश्ते में कमिटमेंट, भरोसे और अपनेपन को सेलिब्रेट करता है। प्रॉमिस डे हमें बताता है कि प्यार सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं है, बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ निभाना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो उन्हें एक प्यारा सा प्रॉमिस कर सकते हैं। अब मौका जरा खास है तो अंदाज भी शायराना होना चाहिए। बस फिर यहां दी गई लेटेस्ट प्रॉमिस डे विशेज में से कोई सिलेक्ट कीजिए और अपने पार्टनर से कह डालिए मन की बात।
1) प्रॉमिस डे पर मेरा तुझसे है वादा,
इस जिंदगीभर मुझे बस तुझे है चाहना,
वादा है तुमसे सनम,
जब तक रहेगा साथ,
ये प्यार न होगा कम।
Happy Promise Day 2026!
2) हम जब भी साथ होंगे,
दो जिस्म एक जान होंगे,
आओ कर लें ये वादा,
हम कभी ना जुदा होंगे।
Happy Promise Day 2026!
3) तेरा हाथ चाहती हूं, तेरा साथ चाहती हूं,
बाहों में तेरी रहना मैं दिन-रात चाहती हूं,
बस यही वादा मैं तुमसे चाहती हूं!
हैप्पी प्रॉमिस डे!
4) जिंदगी में चाहे कितने भी उतार-चढ़ाव आएं, मेरा साथ और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ये मेरा वादा है।
Happy Promise Day My Love!
5) हर दिन तुम्हें पहले से ज्यादा समझूंगा,
पहले से थोड़ा ज्यादा प्यार दूंगा
तुम्हारी जिद मेरे लिए हुक्म होगी
मोहब्बत ऐसी करूंगा,
जो पहले किसी ने देखी ना होगी।
Happy Promise Day Jaan!
6) मुझे महंगे तोहफे नहीं चाहिए
बस चाहिए तुमसे एक वादा,
वादा हमेशा साथ निभाने का
वादा हर खुशी और गम में हाथ थामने का
जब दुनिया मेरा साथ छोड़ दे,
तब भी मुस्कुराकर पास रहने का
और हर जन्म में सिर्फ मेरा बनकर रहने का।
Happy Promise Day My Love!
7) सुनो एक वादा करोगे,
हमेशा क्या तुम ऐसे ही मुझे प्यार करते रहोगे?
लोग कहते हैं तुम बदल जाओगे,
क्या सच में प्यार से मुकर जाओगे?
बोलो ना, वक्त बदले तो भी रिश्ता ना बदलने दोगे,
क्या हालात जैसे भी हों, हाथ मेरा थामे रखोगे,
हर दिन मुझे पहले जैसा ही महसूस करवाओगे,
और हर बार मुझे ही अपनी मोहब्बत बताओगे!
Happy Promise Day!
8) खुशबू की तरह तेरी हर सांस में,
प्यार अपना बसाने का वादा है,
रंग जितने हैं मोहब्बत में हमारी,
आपके जीवन में सजाने का वादा है।
Happy Promise Day!
9) अपने से कभी जुदा, नहीं होने दूंगा,
हर दिन प्यार से भरा होगा,
प्यार ही प्यार होगा,
सुबह से शाम तक,
शाम से सुबह तक!
Happy Promise Day!
10) आंख खुले तो चहेरा मेरे यार का हो
आंख बंद हो तो सपना मेरे प्यार का हो
मैं जी लूंगा सिर्फ उस एक पल में बस इतना वादा कर दो
हर सांस पर हक सिर्फ आपका हो
Happy Promise Day 2026!
