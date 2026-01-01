Happy New Year Wishes: ‘नए वर्ष का ये प्रभात..’ लेटेस्ट शायरियों के साथ सबको करें न्यू ईयर विश, भेज दें ये फोटो मैसेज
Happy New Year Wishes, Images: नये साल के आगाज के साथ ही फोन पर ढेर सारी शुभकामनाओं की भरमार हो जाएगी। ऐसे में कहीं आपकी नये साल की मुबारकबाद खो ना जाए। इसलिए चुनें फोटोज वाली बेहतरीन शायरी मैसेज। यहां से देख लें न्यू ईयर विश करने के लिए बेस्ट विशेज।
Happy New Year Wishes In Hindi, Messages, photos: नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरे हुए साल के साथ यादों का एक पिटारा भी तैयार हो चुका है। उन खट्टी-मीठी यादों को भुलाकर आगे बढ़ें। दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। फोन पर नये साल के मैसेज की भरमार हो जाएगी और आपकी शानदार विशेज कहीं खो ना जाए। इसलिए यहां से चुनें बेहतरीन शायरियों के कलेक्शन। और उनकी फोटोज।
Happy New Year Wishes, photos, shayari in hindi
आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने
और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं
यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए
आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं
हैप्पी न्यू ईयर 2026
हम दुआ करते हैं कि इस नए साल की हर सुबह आपकी उम्मीद जगाए
हर दोपहर विश्वास दिलाए
हर शाम खुशियां लाए
और हर रात सुकून से भरी हो,
नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं
रोशनी को अंधेरे से पहले
दिलों को धड़कने से पहले
प्यार को मोहब्बत से पहले
खुशी को गम से पहले
आपको और आपके परिवार को
हैप्पी न्यू ईयर 2026 सबसे पहले
भूल जाओ बीते हुए कल को
दिल में बसाओ आने वाले कल को
मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल
खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल
हैप्पी न्यू ईयर 2026
सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार
आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार
इस उम्मीद के साथ आओ भूल कर सारे गम
न्यू ईयर 2026 का हम सब करें वेलकम
नए वर्ष का ये प्रभात
बस खुशियां ही खुशियां लाए
मिट जाए सब मन के अंधेरे
हर पल बस रोशन हो जाए
हैप्पी न्यू ईयर 2026
नया साल आए बनके उजाला
खुल जाए आपकी किस्मत का ताला
हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपरवाला
यही दुआ करता है आपका यह चाहने वाला
हैप्पी न्यू ईयर 2026
नया साल आपके जीवन में सफलता,
सौभाग्य और खुशियां लेकर आए
यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो
नया साल मुबारक 2026
लेखक के बारे मेंAparajita
