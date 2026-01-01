Happy New Year Wishes: ‘नए वर्ष का ये प्रभात..’ लेटेस्ट शायरियों के साथ सबको करें न्यू ईयर विश, भेज दें ये फोटो मैसेज

संक्षेप: Happy New Year Wishes, Images: नये साल के आगाज के साथ ही फोन पर ढेर सारी शुभकामनाओं की भरमार हो जाएगी। ऐसे में कहीं आपकी नये साल की मुबारकबाद खो ना जाए। इसलिए चुनें फोटोज वाली बेहतरीन शायरी मैसेज। यहां से देख लें न्यू ईयर विश करने के लिए बेस्ट विशेज।

Jan 01, 2026 06:11 am IST

Happy New Year Wishes In Hindi, Messages, photos: नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरे हुए साल के साथ यादों का एक पिटारा भी तैयार हो चुका है। उन खट्टी-मीठी यादों को भुलाकर आगे बढ़ें। दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। फोन पर नये साल के मैसेज की भरमार हो जाएगी और आपकी शानदार विशेज कहीं खो ना जाए। इसलिए यहां से चुनें बेहतरीन शायरियों के कलेक्शन। और उनकी फोटोज।

Happy New Year Wishes, photos, shayari in hindi आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं

यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए

आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं

हैप्पी न्यू ईयर 2026 हम दुआ करते हैं कि इस नए साल की हर सुबह आपकी उम्मीद जगाए

हर दोपहर विश्वास दिलाए

हर शाम खुशियां लाए

और हर रात सुकून से भरी हो,

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं रोशनी को अंधेरे से पहले

दिलों को धड़कने से पहले

प्यार को मोहब्बत से पहले

खुशी को गम से पहले

आपको और आपके परिवार को

हैप्पी न्यू ईयर 2026 सबसे पहले भूल जाओ बीते हुए कल को

दिल में बसाओ आने वाले कल को

मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल

हैप्पी न्यू ईयर 2026 सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार

आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार

इस उम्मीद के साथ आओ भूल कर सारे गम

न्यू ईयर 2026 का हम सब करें वेलकम

नए वर्ष का ये प्रभात

बस खुशियां ही खुशियां लाए

मिट जाए सब मन के अंधेरे

हर पल बस रोशन हो जाए

हैप्पी न्यू ईयर 2026 नया साल आए बनके उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपरवाला

यही दुआ करता है आपका यह चाहने वाला

हैप्पी न्यू ईयर 2026

नया साल आपके जीवन में सफलता,

सौभाग्य और खुशियां लेकर आए

यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो