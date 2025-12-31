Happy New Year 2026 Wishes: ये 10 संस्कृत श्लोक भेजकर करें नए साल की शुभ शुरुआत
Happy New Year Wishes In Sanskrit: नए साल 2026 की खूबसूरत शुरुआत अगर एकदम अलग और पावन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां 10 शुभ श्लोक हैं। इन्हें आप न्यू इयर विशेज या मैसेज के तौर पर प्रियजनों को भी भेज सकते हैं।
Happy New Year 2026 Wishes: संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। इसके शब्दों का उच्चारण वैज्ञानिक रूप से मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें पैदा करता है। जब हम किसी को श्लोक के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं, तो वह केवल एक संदेश नहीं बल्कि एक आशीर्वाद बन जाता है। नए साल की शुभ शुरुआत के लिए यहां दिए गए 10 संस्कृत के श्लोक आप उन लोगों को भेज सकते हैं जिन्हें दिल से आशीर्वाद देना चाहते हैं। इन श्लोकों को आप एसएमएस के जरिये भेजें, वॉट्सऐप पर भेजें, फेसबुक या इंस्टा स्टेटस पर लगाएं, अलग तरीके से दें नए साल की शुभकामनाएं...
नए साल की विशेज में भेजें ये संस्कृत मैसेज
1. सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु॥
अर्थ:सब कठिनाइयों को पार करें, सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और सभी हर जगह आनंदित रहें।
2. स्वस्ति मात्रे स्वस्ति पित्रे स्वस्ति गोभ्यः स्वस्ति जगते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके॥
अर्थ:माता-पिता का कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो और पूरे जगत का कल्याण हो। हे शिवे (शक्ति), आप सभी मंगलों में मंगल करने वाली हैं।
3.आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। नूतनवर्षाभिनन्दनम्
अर्थ:हमारे पास चारों ओर से शुभ और कल्याणकारी विचार आएं।
नए साल में सकारात्मकता के लिए यह श्रेष्ठ है।
4. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्
अर्थ:सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें, सभी का मंगल हो और कोई भी दुःख का भागी न बने। नववर्षस्य शुभाशयाः
5. दीर्घायुरारोग्यमस्तु सुयशोधर्मवृद्धिरस्तु। नूतनवर्षं भवतु सदा मङ्गलप्रदम्॥
अर्थ:लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। प्रसिद्धि, नेक कर्म में बढ़ोतरी हो।
6. गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत्। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः
अर्थ:बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान क्षण का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं।
7.अव्यया च विशाला च प्रीतिर्भवतु शाश्वती। नूतनवर्षे सुखं शांतिः सदा अस्तु गृहे तव।
अर्थ:आपके घर में प्रेम शाश्वत और विशाल हो। इस नए वर्ष में आपके घर में सुख और शांति का वास हमेशा बना रहे।
8.शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा।
अर्थ:आपका शुभ हो, कल्याण हो और स्वास्थ्य व धन की प्राप्ति हो।
9.सिद्धिरस्तु सतां प्रीतिः
अर्थ:सज्जनों की प्रीति बनी रहे और आपको हर कार्य में सिद्धि मिले।
10. सर्वं शिवमयम् अस्तु।
अर्थ:सब कुछ अत्यंत शुभ और कल्याणकारी हो।
Happy New Year 2026
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।